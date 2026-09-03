Paapa Essiedu może być dobrym Snape'em. Zaskoczył mnie w nowym zwiastunie
Wczoraj HBO Max podzieliło się ze światem wyczekiwanym, najnowszym zwiastunem pierwszego sezonu serialu o Harrym Potterze. W jego trakcie mogliśmy zobaczyć nie tylko główną trójkę bohaterów, ale także inne, kluczowe postacie tej części historii. Wśród nich był m.in. Severus Snape, grany przez Paapę Essiedu.
Kilka miesięcy temu w sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź serialowej wersji "Kamienia Filozoficznego". Choć i tak wielu fanów filmów powstałych na bazie serii o Potterze (w tym ja) nie widzi specjalnie konieczności wracania do tych samych historii, zdaje się, że drugi zwiastun wlewa ciut więcej nadziei, że to spojrzenie, które proponują Francesca Gardiner, Jon Brown (showrunnerzy) i Mark Mylod (reżyser) zapracuje na pozytywny odbiór. Twórcy zebrali do tego przedsięwzięcia naprawdę imponujący skład - zwłaszcza młodzi odtwórcy roli Harry'ego, Hermiony i Rona (Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout) wydają się rewelacyjnie dopasowani.
Nowy zwiastun Harry'ego Pottera daje chwilę Snape'owi. Mnie przekonuje
Jedną z postaci, którą mogliśmy dostrzec i usłyszeć w opublikowanym wczoraj zwiastunie, był Severus Snape, grany przez Paapę Essiedu. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zagrać w otwarte karty. Tak, Alan Rickman zagrał tę postać wybitnie, a jego interpretacja Snape'a na zawsze zostanie w mojej pamięci jako dowód na znakomite aktorstwo. Nie, nie brałem Essiedu pod uwagę, gdy w mojej głowie kiełkowały nazwiska potencjalnych kandydatów do tej roli. Tak, uważam, że ten aktor nadaje się na Snape'a, a zwiastun mnie w tym utwierdził.
Oczywiście, problem ze zwiastunami siłą rzeczy jest taki, że zwykle oferują zaledwie skrawek tego, co chcemy zobaczyć, są krótkimi fragmentami mającymi nas zainteresować, a nie odsłonić wszystko, jak pewnie byśmy chcieli. Nie dziwi mnie zatem, że Paapę Essiedu zobaczyliśmy w zaledwie dwóch momentach powyższej zapowiedzi. Mimo tego krótkiego spotkania z aktorem, moje przemyślenia co do jego aury, są pozytywne.
Powiedzmy to sobie wprost: Paapa Essiedu zaserwuje nam siłą rzeczy inną interpretację od tej rickmanowskiej - jednym z elementów tego stanu jest choćby fakt, że serialowy Snape będzie znacznie młodszy od tego filmowego. Moim zdaniem zwiastun udowadnia, że wersja nowego aktora może się sprawdzić. Krótka interakcja, którą Snape ma z Harrym w zapowiedzi, to czytelny sygnał pogardy ze strony pierwszego, wysłany temu drugiemu. Sumując zdjęcia z planu i ten niezbyt długi dialog, dla mnie to wystarcza, by poczuć od Essiedu atmosferę mroku, uosobienia odrazy i wstrętu - tych wszystkich negatywnych emocji, którymi Severus jawnie darzy młodego czarodzieja. Czuć, że Harry nie będzie miał z tym gościem łatwo i nie uświadczy od niego żadnych przebłysków nauczycielskiej empatii, a Snape nieraz wykorzysta styczność z młodym Potterem, by mu dopiec.
Paapa Essiedu, przyjmując rolę Snape'a, podjął się ekstremalnie trudnego zadania. Musi nie tylko zaprezentować przynajmniej dobrą kreację Severusa, ale przede wszystkim poradzić sobie psychicznie ze zmasowanymi atakami, których jest obiektem. Sytuacja wokół niego dawno przestała być tylko merytoryczną krytyką. Oczywiście, aktor pewnie wiedział, na jakie wyzwanie się pisze, więc tym bardziej mam nadzieję, że zmotywuje się do pokazania odbiorcom intrygującego wcielenia Snape'a. Po najnowszym zwiastunie znalazłem w sobie więcej wiary, że to się wydarzy.
Harry Potter i Kamień Filozoficzny - obsada serialu
- Dominic McLaughlin - Harry Potter
- Arabella Stanton - Hermiona Granger
- Alastair Stout - Ron Weasley
- John Lithgow - Albus Dumbledore
- Janet McTeer - Minerwa McGonagall
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Nick Frost - Rubeus Hagrid
- Luke Thallon - Quirinus Quirell
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Bertie Carvel - Korneliusz Knot
- Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
- Lox Pratt - Draco Malfoy
- Daniel Rigby - Vernon Dursley
- Bel Powley - Petunia Dursley
- Katherine Parkinson - Molly Weasley
- Sienna Moosah - Lavender Brown
- Alessia Leoni - Parvati Patil
- Leo Earley - Seamus Finnegan
- Anton Lesser - Garrick Ollivander
- Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
- Louise Breasley - Rolanda Hooch
- Amos Kitson - Dudley Dursley
- Tristan Harland - Fred Weasley
- Gabriel Harland - George Weasley
- Ruari Spooner - Percy Weasley
- Gracie Cochrane - Ginny Weasley
- Leigh Gill - goblin bankier
- Sirine Saba - Pomona Sprout
- Richard Durden - Cuthbert Binns
- Bríd Brennan - Poppy Pomfrey
- Elijah Oshin - Dean Thomas
- Finn Stephens - Vincent Crabbe
- William Nash - Gregory Goyle
Premiera serialu jest zaplanowana na 25 grudnia 2026 roku.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Oto nowy zwiastun serialu Harry Potter. Cholibka, jest piękny
- Tak wygląda list z Hogwartu. Serialowy Harry Potter nadchodzi
- Jon Snow będzie Gilderoyem Lockhartem. Jestem na nie
- Aktor z Gry o tron w serialu Harry Potter. A miało go nie być
- Harry Potter miał dostać zupełnie inny serial. Fani by go pokochali
W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.