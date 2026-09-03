Paapa Essiedu może być dobrym Snape'em. Zaskoczył mnie w nowym zwiastunie

Kilka miesięcy temu w sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź serialowej wersji "Kamienia Filozoficznego". Choć i tak wielu fanów filmów powstałych na bazie serii o Potterze (w tym ja) nie widzi specjalnie konieczności wracania do tych samych historii, zdaje się, że drugi zwiastun wlewa ciut więcej nadziei, że to spojrzenie, które proponują Francesca Gardiner, Jon Brown (showrunnerzy) i Mark Mylod (reżyser) zapracuje na pozytywny odbiór. Twórcy zebrali do tego przedsięwzięcia naprawdę imponujący skład - zwłaszcza młodzi odtwórcy roli Harry'ego, Hermiony i Rona (Dominic McLaughlin, Arabella Stanton i Alastair Stout) wydają się rewelacyjnie dopasowani.

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Nowy zwiastun Harry'ego Pottera daje chwilę Snape'owi. Mnie przekonuje

Jedną z postaci, którą mogliśmy dostrzec i usłyszeć w opublikowanym wczoraj zwiastunie, był Severus Snape, grany przez Paapę Essiedu. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zagrać w otwarte karty. Tak, Alan Rickman zagrał tę postać wybitnie, a jego interpretacja Snape'a na zawsze zostanie w mojej pamięci jako dowód na znakomite aktorstwo. Nie, nie brałem Essiedu pod uwagę, gdy w mojej głowie kiełkowały nazwiska potencjalnych kandydatów do tej roli. Tak, uważam, że ten aktor nadaje się na Snape'a, a zwiastun mnie w tym utwierdził.

Oczywiście, problem ze zwiastunami siłą rzeczy jest taki, że zwykle oferują zaledwie skrawek tego, co chcemy zobaczyć, są krótkimi fragmentami mającymi nas zainteresować, a nie odsłonić wszystko, jak pewnie byśmy chcieli. Nie dziwi mnie zatem, że Paapę Essiedu zobaczyliśmy w zaledwie dwóch momentach powyższej zapowiedzi. Mimo tego krótkiego spotkania z aktorem, moje przemyślenia co do jego aury, są pozytywne.

Powiedzmy to sobie wprost: Paapa Essiedu zaserwuje nam siłą rzeczy inną interpretację od tej rickmanowskiej - jednym z elementów tego stanu jest choćby fakt, że serialowy Snape będzie znacznie młodszy od tego filmowego. Moim zdaniem zwiastun udowadnia, że wersja nowego aktora może się sprawdzić. Krótka interakcja, którą Snape ma z Harrym w zapowiedzi, to czytelny sygnał pogardy ze strony pierwszego, wysłany temu drugiemu. Sumując zdjęcia z planu i ten niezbyt długi dialog, dla mnie to wystarcza, by poczuć od Essiedu atmosferę mroku, uosobienia odrazy i wstrętu - tych wszystkich negatywnych emocji, którymi Severus jawnie darzy młodego czarodzieja. Czuć, że Harry nie będzie miał z tym gościem łatwo i nie uświadczy od niego żadnych przebłysków nauczycielskiej empatii, a Snape nieraz wykorzysta styczność z młodym Potterem, by mu dopiec.

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Paapa Essiedu, przyjmując rolę Snape'a, podjął się ekstremalnie trudnego zadania. Musi nie tylko zaprezentować przynajmniej dobrą kreację Severusa, ale przede wszystkim poradzić sobie psychicznie ze zmasowanymi atakami, których jest obiektem. Sytuacja wokół niego dawno przestała być tylko merytoryczną krytyką. Oczywiście, aktor pewnie wiedział, na jakie wyzwanie się pisze, więc tym bardziej mam nadzieję, że zmotywuje się do pokazania odbiorcom intrygującego wcielenia Snape'a. Po najnowszym zwiastunie znalazłem w sobie więcej wiary, że to się wydarzy.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny - obsada serialu

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Arabella Stanton - Hermiona Granger

Alastair Stout - Ron Weasley

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Quirinus Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

Leigh Gill - goblin bankier

Sirine Saba - Pomona Sprout

Richard Durden - Cuthbert Binns

Bríd Brennan - Poppy Pomfrey

Elijah Oshin - Dean Thomas

Finn Stephens - Vincent Crabbe

William Nash - Gregory Goyle

Premiera serialu jest zaplanowana na 25 grudnia 2026 roku.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.