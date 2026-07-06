Paul McCartney zaśpiewał na ślubie Taylor Swift. Idealny wybór

O ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce'a mówił cały świat. Wydarzenie, przez wielu nazywane "ślubem stulecia", miało miejsce w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku. Wcześniej odbywały się tam legendarne koncerty - Elvisa Presleya, Michaela Jacksona czy The Beatles - a także mecze NBA i NHL oraz inne wydarzenia sportowe.

W miniony piątek do Madison Square Garden również zjechały się gwiazdy, ale tym razem w roli gości na ceremonii ślubnej Swift i Kelce'a. Jednym z uczestników hucznej imprezy był również Paul McCartney, który podarował młodej parze wyjątkowy prezent w postaci piosenki. Dla uczestników wesela było to nie lada wydarzenie, ponieważ utwór, który wykonała legenda, mogli usłyszeć na żywo po raz pierwszy od 60 lat.

Paul McCartney zaśpiewał na ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce'a. Wybrał hitowy kawałek The Beatles

McCartney po raz pierwszy od 60 lat wykonał na ślubie Swift i Kelce'a utwór "I Want to Hold Your Hand", o czym poinformował magazyn People. Piosenka ta była pierwszym amerykańskim hitem Beatlesów, który znalazł się na pierwszym miejscu list przebojów. To właśnie ona zapoczątkowała Beatlemanię w Stanach Zjednoczonych i falę sukcesu innych brytyjskich zespołów. Zespół The Beatles po raz ostatni zaprezentował ten utwór we wrześniu 1964 roku w nowojorskim teatrze Paramount i już nigdy później nie został wykonany publicznie.

"I Want to Hold Your Hand" to piosenka, w której podmiot liryczny pragnie trzymać za rękę ukochaną osobę, prosząc ją, by mu na to pozwoliła. Pojawia się również fragment o tym, że gdy ją dotyka, czuje się szczęśliwy i nie może ukryć uczucia miłości. Wydany w 1963 roku utwór stał się najlepiej sprzedającym się singlem Beatlesów na świecie, który niemal natychmiast trafił na szczyt brytyjskich list przebojów, wyprzedzając kawałek "She Loves You", również The Beatles.

Nie wiadomo do końca, czy to młoda para poprosiła konkretnie o ten utwór, czy to McCartney postanowił go wybrać, jednak trzeba przyznać, że idealnie wpisał się w klimat wydarzenia. Warto jednak podkreślić, że nie możemy być jednak do końca pewni, co wydarzyło się na ceremonii - szczegóły były trzymane w ścisłej tajemnicy, choć do sieci mimo wszystko wyciekły nagrania.

Nic dziwnego, że to właśnie McCartney pojawił się na ślubie Swift i Kelce'a - nie od dziś wiadomo, że Beatles i piosenkarka dobrze się znają i lubią. W 2020 roku oboje pojawili się na okładce magazynu "Rolling Stone", a w czerwcu 2024 roku McCartney pojawił na jednym z koncertów Swift w ramach trasy The Eras Tour. Swift uczestniczyła z kolei na kameralnym koncercie legendarnego artysty w teatrze Fonda w Los Angeles.

Zdjęcie główne: Debby Wong / Shutterstock.

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