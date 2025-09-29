#B69AFF
Taylor Swift wraca na ekrany. Sprzedaż właśnie ruszyła

Film dokumentalny z okazji premiery nowego albumu Taylor Swift trafi do polskich kin. "The Official Release Party of a Showgirl" to produkcja, w której widzowie będą mogli obejrzeć pierwszy teledysk z nowego albumu oraz zakulisowe sceny z procesu powstawania płyty "The Life of a Showgirl".

Anna Bortniak
W 2023 roku kina zawojował film "Taylor Swift: The Eras Tour", czyli film dokumentalny w reżyserii Sama Wrencha. Produkcja skupiała się na szóstej trasie koncertowej artystki, w której przeszła ona przez wszystkie swoje muzyczne ery - od albumu "Taylor Swift" z 2006 roku aż po "Midnights" z 2023 roku. Niemal 3-godzinny dokument jeszcze przed swoją premierą stała się najbardziej dochodowym filmem koncertowym wszech czasów. Jak będzie w przypadku kolejnej tego typu produkcji?

The Official Release Party of a Showgirl w polskich kinach. Kiedy premiera dokumentu Taylor Swift?

W połowie września zagraniczne media doniosły, że na wielkich ekranach zadebiutuje film dokumentalny "The Official Release Party of a Showgirl". Produkcja trafi do kin w dniu premiery najnowszego albumu Taylor Swift, czyli "The Life of a Showgirl". Nie było wówczas wiadomo, czy będzie można obejrzeć dokument w Polsce. Dziś natomiast pojawiła się informacja, że film trafi również do polskich kin, a konkretnie - do Cinema City i Multikina.

Pokazy odbędą się w dniach 3-5 października. Sprzedaż biletów w obydwu kinach rusza dziś, 29 września, o godzinie 15:00.

Widzowie będą mogli obejrzeć nie tylko teledysk "Fate of Ophelia", ale również kulisy "przyjęcia" z okazji premiery albumu. W 89-minutowym seansie pojawią się materiały zza kulis nie tylko w związku z realizacją teledysku do "Fate of Ophelia", ale również innych piosenek. Całości dopełnią "nigdy wcześniej niepublikowane osobiste refleksje Swift" na temat tych nowych utworów.

Niniejszym zapraszam na olśniewający wieczór, "The Official Release Party of a Showgirl": tylko w kinach od 3 do 5 października! Będziecie mogli zobaczyć ekskluzywną światową premierę teledysku do mojego nowego singla "The Fate of Ophelia", a także nigdy wcześniej niepublikowane materiały zza kulis, pokazujące jak go powstawał, fragmenty wyjaśniające, co zainspirowało tę muzykę, oraz zupełnie nowe teledyski z tekstami piosenek z mojego nowego albumu "The Life of a Showgirl"

- zapowiedziała Swift.

Premiera "The Official Release Party of a Showgirl" 3 października.

