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Piękna piosenka do Toy Story 5. Słychać, że Taylor Swift jest fanką

Siedem długich lat czekaliśmy na ten film. Najnowsza odsłona kultowej serii animacji wreszcie trafi do kin. Jak się okazuje wśród jej fanek jest sama Taylor Swift. W sieci właśnie pojawiła się nowa piosenka artystki, która została nagrana specjalnie na potrzeby "Toy Story 5".

Rafał Christ
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Ostatni raz do świata zabawek, który od ponad 30 lat rozpala wyobraźnię widzów na całym świecie, trafiliśmy w 2019 roku. Teraz do kin zmierza najnowsza, piąta już odsłona "Toy Story". Animacja Pixara dosłownie za chwilę trafi na wielkie ekrany. Tymczasem twórcy podgrzewają atmosferę przed zbliżającą się premierą. Do sieci właśnie trafiła piosenka z nadchodzącego filmu. Odpowiada za nią sama Taylor Swift.

Utwór I Knew It, I Knew You powstał z myślą o bohaterce "Toy Story", którą poznaliśmy jeszcze w drugiej części serii. Jessie to zabawkowa kowbojka pochodząca z tej samej linii zabawek co Szeryf Chudy. Jest postacią bardzo przyjacielską, więc z miejsca podbiła serca widzów.

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Toy Story 5 - Taylor Swift podzieliła się piosenką do filmu

Ze względu na przynależność Jessie do świata Dziekiego Zachodu w nowym kawałku Taylor Swift wraca do swoich artystycznych korzeni. I Knew It, I Knew You utrzymane jest bowiem w klimatach country. Dlatego sama piosenkarka twierdzi, że tworzenie utworu było jak "muzyczne odejście i powrót do domu jednocześnie".

Taylor Swift podzieliła się piosenką z fanami, udostępniając ją w mediach społecznościowych. W poście przyznała się, że od piątego roku życia jest fanką "Toy Story" i zamierza nią pozostać już na zawsze, co oznajmiła posiłkując się słynnym powiedzeniem Buzza - jednego z bohaterów serii:

Pisanie tej piosenki było jak muzyczne odejście i powrót do domu jednocześnie. Tworzenie czegoś dla Jessie było wyzwaniem, ale jednocześnie czułam się przy nim jak ryba w wodzie. A bycie fanką "Toy Story" od 5 roku życia do teraz... jest przygodą, którą planuję kontynuować do nieskończoności i dalej.

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Na ten moment możemy się tylko domyślać, w jaki sposób piosenka Taylor Swift zostanie wykorzystana w nadchodzącym filmie. Pewność zyskamy jednak dopiero po premierze "Toy Story 5". Najnowsza animacja Pixara trafi na ekrany polskich kin 17 czerwca.

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Rafał Christ
05.06.2026 08:53
Tagi: AnimacjePixarTaylor SwiftToy Story
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