Pionek z datą premiery. To kontynuacja Ślebody od SkyShowtime

Pod koniec października minionego roku SkyShowtime ogłosił, że "Śleboda", czyli pierwsza polska produkcja własna serwisu, doczeka się kontynuacji. Drugi sezon nosi tytuł "Pionek" i będzie adaptacją drugiego tomu z serii etnokryminałów Małgorzaty i Michała Kuźmińskich o tym samym tytule. Kiedy produkcja zadebiutuje w SkyShowtime? Jest już data premiery.

Pionek - kiedy premiera 2. sezonu polskiego serialu w SkyShowtime?

"Pionek" zadebiutuje w SkyShowtime 10 września. Produkcja będzie liczyła 6 odcinków, a w dniu premiery widzowie będą mogli obejrzeć 2 pierwsze epizody. W rolę Anki Serafin ponownie wcieli się Maria Dębska, a do roli Bastiana Strzygonia wróci Maciej Musiał. Za reżyserię serialu odpowiadają Michał Gazda i Bartosz Blaschke.

"Pionek" będzie koncentrował się na zupełnie innej sprawie kryminalnej, dlatego nie można go do końca nazwać 2. sezonem "Ślebody". Produkcja będzie jednak kontynuowała historię antropolożki Anki i dziennikarza Bastiana, którzy ponownie będą musieli połączyć siły, aby rozwiązać kolejną mroczną zagadkę.

Akcja 2. sezonu rozgrywa się na Śląsku, gdzie studentka architektury zostaje brutalnie zamordowana. Działania sprawcy przypominają zbrodnie Normana Pionka (w tej roli Łukasz Simlat), czyli "Wampira z Szombierek". Seryjny morderca odsiaduje obecnie wyrok w więzieniu, w związku z czym pojawiają się podejrzenia, że ma on swojego naśladowcę. Śledztwo prowadzi komisarz Kocur (gra ją Weronika Książkiewicz). W sprawę angażuje się również goniący za sensacją Bastian Strzygoń oraz Anka Serafin, która zostaje przez niego wciągnięta. Zagłębiając się w temat, orientują się, że będą musieli zmierzyć się z mrocznymi tajemnicami sprzed lat, aby odkryć, kto jest odpowiedzialny za zbrodnię.

W obsadzie znaleźli się: Dębska, Musiał, Simlat, Książkiewicz, Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski oraz Agnieszka Żulewska.

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