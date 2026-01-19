Kiedy premiera Pionka? SkyShowtime ogłosił kontynuację Ślebody

Ładowanie...

Pod koniec października minionego roku SkyShowtime ogłosił, że "Śleboda", czyli pierwsza polska produkcja własna serwisu, doczeka się kontynuacji. Nic dziwnego - wyświetlenia adaptacji etnokryminału autorstwa Małgorzaty i Michała Kuźmińskich mówiły same za siebie. W styczniu serwis ujawnił, że po ponad 2 tygodniach od premiery 1. odcinka serial stał się najchętniej oglądaną produkcją od momentu debiutu platformy w Polsce, czyli od lutego 2023 r.

Kontynuacją "Ślebody" będzie "Pionek" (na ten moment jest to tytuł roboczy). Będzie on adaptacją 2. tomu z serii Kuźmińskich, którego głównymi bohaterami ponownie są Anka Serafin i Sebastian Strzygoń. Kiedy możemy spodziewać się premiery "Pionka"?

Pionek - kiedy premiera kontynuacji Ślebody w SkyShowtime?

Dokładnej daty debiutu "Pionka" jeszcze nie znamy. Możemy się jednak spodziewać, że zadebiutuje on jeszcze w tym roku, o czym poinformował SkyShowtime. Przy okazji ogłaszania swoich premier na 2026, zapowiedział również, że na liście tegorocznych tytułów znajduje się również "Pionek". Nie wiadomo jednak na ten moment, czy pojawi się on w pierwszej, czy może drugiej połowie roku. Bardziej konkretna data zostanie najpewniej ogłoszona w późniejszym terminie.

"Pionek" będzie adaptacją 2. tomu z serii o Ance Serafin i Sebastianie Strzygoniu. Bohaterowie ponownie połączą siły, by rozwiązać zagadkę brutalnego morderstwa młodej dziewczyny. Zbrodnia kojarzy się z tym, w jaki sposób działał niegdyś Wampir z Szombierek, który niebawem wyjdzie na wolność. Antropolożka i dziennikarz zagłębiają się w sprawę sprzed lat, aby zanurzyć się w przeszłość i rozwiązać sprawę z teraźniejszości.

Za scenariusz do serialu "Pionek" ponownie będą odpowiadać Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia, a za kamerą produkcji staną Michał Gazda i Bartosz Blaschke. Autorem zdjęć będzie Maciej Lisiecki, a produkcją serialu zajmie się Magdalena Szwedkowicz i studio MAG Entertainment.

Fabuła "Ślebody" koncentrowała się na Ance, młodej antropolożce, która wyrusza na Podhale, gdzie zamierza kontynuować prace nad książką o góralszczyźnie i roli języka w kulturze. Podczas górskiej wędrówki kobieta przypadkowo odkrywa zwłoki w płynącym nieopodal potoku i zawiadamia policję. Śledztwo prowadzi Jędrek (Piotr Pacek), lokalny policjant i znajomy antropolożki. Zbrodnia prędko przyciąga uwagę nie tylko miejscowych, ale również Bastiana Strzygonia (Maciej Musiał), namolnego dziennikarza "Obserwatora", który przyjeżdża na Podhale w pogoni za sensacją. Prędko okazuje się, że sprawa powiązana jest z historią Jana Ślebody (Jan Englert) oraz kolejnych pokoleń tej rodziny, a wiedziona ciekawością Anka będzie starała się dociec, jakie zło drzemie w jej rodzinnych stronach.

Anna Bortniak 19.01.2026 05:01

