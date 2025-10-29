REKLAMA
SkyShowtime zamówił 2. sezon polskiego kryminału. To hit

Pierwsza polska produkcja własna spod szyldu SkyShowtime dostanie kontynuację. Platforma zamówiła kontynuację serialu "Śleboda", hitowej adaptacji 1. tomu serii Małgorzaty i Michała Kuźmińskich z Marią Dębską i Maciejem Musiałem w rolach. Tym samym do biblioteki polskich tytułów platformy dołączy "Pionek".

sleboda 2 sezon pionek skyshowtime bedzie kontynuacja kryminal
SkyShowtime może pochwalić się bogatą ofertą serialową - w końcu to tam fani z wypiekami na twarzy oglądali "Yellowstone" i spin-offy uwielbianego westernu, a także inne produkcje odcinkowe, które podbiły serca subskrybentów. Żadna z nich nie zrobiła jednak w Polsce takiego szumu, jak "Śleboda", pierwszy rodzimy serial oryginalny, który powstała na zamówienie serwisu.

Tytuł okazał się być strzałem w dziesiątkę. W styczniu serwis ujawnił, że po ponad 2 tygodniach od premiery 1. odcinka serial stał się najchętniej oglądaną produkcją od momentu debiutu platformy w Polsce, czyli od lutego 2023 r. W związku z tym, że polska adaptacja etnokryminałów podbiła serca widzów i stała się niemałym hiciorem, SkyShowtime zrobił to, na co wszyscy czekali - zamówił kontynuację "Ślebody".

SkyShowtime zamówił 2. sezon serialu Śleboda. Pionek to kontynuacja polskiej produkcji

SkyShowtime zamówił kontynuację "Ślebody" o tytule "Pionek" - informuje The Hollywood Reporter. 2. sezon serialu nosi taki sam tytuł, jak 2. tom serii etnokryminałów autorstwa Kuźmińskich. Serwis podkreśla, że jest to nazwa robocza. W rolach głównych Anki Serafin i Sebastiana Strzygonia powrócą Maria Dębska i Maciej Musiał.

Po znakomitym sukcesie oryginalnej "Ślebody" SkyShowtime, z ogromną ekscytacją kontynuujemy wciągającą historię Anki Serafin i Sebastiana Strzygonia z "Pionkiem", prezentując kolejną wciągającą odsłonę uznanego serialu kryminalnego Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. "Pionek", nasza pierwsza polska reedycja, otwiera nowy, ekscytujący rozdział w polskim dramacie w SkyShowtime i odzwierciedla nasze zaangażowanie we współpracę z najlepszymi talentami kreatywnymi, aby tworzyć autentyczne, lokalne historie

- skomentował Kai Finke, dyrektor ds. treści SkyShowtime.

Fabuła kontynuacji nie została ujawniona, choć można przypuszczać, na czym będzie skupiał się 2. sezon, biorąc pod uwagę treść powieści. W 2. tomie serii Anka Serafin i Sebastian Strzygoń ponownie łączą siły, by rozwiązać zagadkę brutalnego morderstwa młodej dziewczyny. Zbrodnia kojarzy się z tym, w jaki sposób działał niegdyś Wampir z Szombierek, który niebawem wyjdzie na wolność. Antropolożka i dziennikarz zagłębiają się w sprawę sprzed lat, aby zanurzyć się w przeszłość i rozwiązać sprawę z teraźniejszości.

Za scenariusz do serialu "Pionek" ponownie będą odpowiadać Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia, a za kamerą produkcji staną Michał Gazda i Bartosz Blaschke. Autorem zdjęć będzie Maciej Lisiecki, a produkcją serialu zajmie się Magdalena Szwedkowicz i studio MAG Entertainment.

Zdjęcie główne: fot. SkyShowtime.

Anna Bortniak
29.10.2025 16:15
