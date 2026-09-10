Pionek mną wstrząsnął. Nie zapomnę tej genialnej roli. Recenzja

"Śleboda" zadebiutowała z przytupem. W końcu była to pierwsza produkcja własna od SkyShowtime. Jako zagorzała miłośniczka kryminałów Małgorzaty i Michała Kuźmińskich, czekałam na nią z niecierpliwością. Nie inaczej było z "Pionkiem", czyli adaptacją drugiej powieści z serii etnokryminałów. Liczyłam na to, że będzie nieco ciekawiej, ponieważ historia wybiega poza świat górali na Podhalu i przenosi się na Śląsk, gdzie w centrum fabuły znajduje się seryjny morderca Norman Pionek, nazywany również "Wampirem z Szombierek".

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Pionek - recenzja serialu kryminalnego w SkyShowtime

Historia rozpoczyna się od odnalezienia ciała studentki architektury, Michaliny Badury. W toku śledztwa komisarz Dagmara Kocur (Weronika Książkiewicz) orientuje się, że sposób, w jaki została zamordowana dziewczyna, przypomina zbrodnie Normana Pionka (Łukasz Simlat), seryjnego mordercy nazywanego "Wampirem z Szombierek". Odsiaduje on wyrok w więzieniu, a zatem wszystko wskazuje na jego naśladowcę. W rozwiązaniu sprawy śledcza prosi o pomoc męża-pisarza, (Piotr Adamczyk), emerytowanego profilera.

Tymczasem antropolożka Anka Serafin (Maria Dębska) zostaje zmuszona do przeniesienia się do Katowic na Politechnikę Śląską, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami, w tym tajemniczym Gerardem Kellerem (Mateusz Rozwadowski). Prędko okazuje się, że Anka przejęła grupę, do której należała Michalina i siłą rzeczy zostaje wciągnięta w sprawę. Dodatkowo, kiedy o morderstwie dowiaduje się Bastian Strzygoń (Maciej Musiał), znajduje on Ankę i razem rozpoczynają śledztwo na własną rękę.

Podczas gdy "Śleboda" osadzona była w góralskiej rzeczywistości, "Pionek" przenosi się na Śląsk, czyli grunt, który sprzyja rozwojowi kryminalnych historii. Tym razem historia jest o tyle ciekawsza, że pozwala na wprowadzenie bardziej zróżnicowanych postaci. Właściwie każda z nich ma w sobie coś, co nadaje serialowi kolorytu i nie jest wyłącznie tłem dla głównych bohaterów. Ich zachowania mają wpływ na całą historię, dzięki czemu mogą mieć realny wpływ na fabułę.

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Zacznę od komisarz Dagmary Kocur, która już od pierwszej sceny przywołała mi na myśl Frances McDormand w roli policjantki Marge Gunderson z "Fargo". U tej ciężarnej bohaterki wszystko się zgadzało, a sarkastyczne odzywki, gruby wełniany sweter i okulary na łańcuszku jeszcze bardziej uwydatniały jej charakter. Wspaniała rola przypadła również Paulinie Gałązce, która swoją kreacją oddała temperament śląskiej dziołchy - twardej i stanowczej, a jednocześnie wrażliwej i ciepłej. Maria Dębska i Maciej Musiał również nie zawiedli, przenosząc swoją relację na wyższy poziom - w końcu już dużo lepiej się znają i mogą sobie pozwolić na więcej ostrych odzywek. Każde z nich angażuje się też w inną relację.

Rolą, która najbardziej mną wstrząsnęła, jest rola Łukasza Simlata, który wcielił się w Normana Pionka. Mimo że bohater pojawia się na ekranie raczej rzadziej niż częściej, to, jasny gwint, nie mogę przestać myśleć o tej kreacji. Tu zgadzało się wszystko. Nerwowy, prawie niezauważalny tik poruszania głową, przyciszony głos czy charakteryzacja, która nie grała głównej roli i była drobnym akcentem, ale przede wszystkim to gra aktorska. Simlat potrafił w jakiś sposób z niepozornego więźnia wydobyć siłę, a nawet wzbudzić współczucie. Wspaniała rola, do której mam najwięcej pytań.

"Pionek" wszedł na wyższy poziom. Historia jest dużo ciekawsza niż poprzednio, dzięki całej gamie bohaterów i bohaterek, a każdy z nich ma wystarczająco dużo czasu, aby zaznaczyć swoją obecność. Ich losy przeplatają się ze sobą, a tym samym łączą się również tropy, które prowadzą do rozwiązania zagadki. Głównie przez to muszę powtórzyć swoje słowa z recenzji "Ślebody": "Pionek" to po prostu świetna adaptacja doskonałej książki. Tylko że jest jeszcze lepiej.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.