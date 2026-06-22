Ulubione sci-fi użytkowników Netfliksa wreszcie wraca z nowymi sezonami

"Resident Alien" opowiada historię kosmity, który przybywa na Ziemię, żeby ją zniszczyć. Żeby nie wzbudzać niepotrzebnej paniki przybiera tożsamość lekarza z małego miasteczka. W ten sposób poznaje kolejnych ludzi i zaczyna czuć do nich sympatię. A to sprawia oczywiście, że zaczyna mieć dylemat moralny. Jego perypetie na naszej planecie okazały się tak zabawne i wciągające, że produkcja była wielokrotnie przedłużana. Aż w końcu w zeszłym roku wraz z 4. sezonem dobiegła końca.



Jak to 4. sezonem? Na Netfliksie są przecież tylko dwa. Owszem. Nie jest to bowiem serial oryginalny streamingowego giganta. Między 2021 a 2025 rokiem był oryginalnie emitowany na kanale SyFy. W popularnym serwisie streamingowym w naszym kraju dopiero dwa lata temu pojawiła się pierwsza odsłona hitowej produkcji, wzbudzając ogromne zainteresowanie wśród użytkowników.

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Resident Alien - kiedy kolejne sezony serialu sci-fi na Netfliksie?

Polacy pokochali 1. sezon "Resident Alien", przez co nie mogli się doczekać kolejnych odcinków. Te po jakimś czasie nadeszły. 2. odsłona też jest dostępna na Netfliksie, ale o premierze dwóch kolejnych nie było do tej pory żadnych informacji. Sytuacja zmieniła się właśnie teraz. Na karcie produkcji science fiction na platformie pojawiła się data ich debiutu.

Wygląda na to, że polscy użytkownicy Netfliksa już niedługo dostaną na raz dwie brakujące odsłony "Resident Alien". Na karcie serialu science fiction pojawiła się bowiem informacja o premierze "nowych sezonów" - w liczbie mnogiej. Mają się one pojawić już na początku przyszłego miesiąca.

Netflix podaje na karcie "Resident Alien", że "nowe sezony" zadebiutują na platformie dokładnie 1 lipca. Czas oczekiwania na kolejne odcinki uwielbianego przez użytkowników science fiction dobiegnie więc końca już w najbliższą środę.

Fani powinni się szykować na długi maraton "Resident Alien". Jeśli Netflix rzeczywiście doda na raz oba brakujące sezony, będzie to oznaczało, że w środę, 1 lipca, do obejrzenia dostaniemy łącznie 18 nowych odcinków.

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Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.