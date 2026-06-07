Ilu widzów zarywa nocki, żeby obejrzeć serial? Zaskakujące wyniki Netfliksa

Netflix wystartował w Polsce w 2016 roku. Tak, to już 10 lat, odkąd widzowie w naszym kraju mają dostęp do obszernej biblioteki seriali i filmów, które mogą pochłaniać w dowolnym momencie, sezon po sezonie. Wiele z tych produkcji, takie jak "Orange is the New Black", "House of Cards" czy "Stranger Things", okrzyknięto kulturowymi fenomenami, które łączą ludzi na całym świecie. Szeroki dostęp do treści lokalnych i globalnych stał się dla widzów czymś zupełnie naturalnym. Dostępność do filmów i serialu stała się nie tylko pretekstem do dyskusji, ale również do spędzania czasu z bliskimi, a nawet zarywania nocek.

Jak to wygląda w liczbach? Agencja K+ Research przeprowadziła badania, aby to sprawdzić.

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Ile procent osób zarywa nocki, żeby obejrzeć ulubiony serial? Netflix pokazał badania

Agencja K+ Research zbadała temat oglądania filmów i seriali na wielu płaszczyznach: kultury fandomu, celebrowania ulubionych produkcji, utożsamiania się ze społecznością związaną z daną produkcją, zarywania nocek czy oglądania produkcji zaraz po premierze. Niektóre odpowiedzi mogą bardzo zaskoczyć.

Wyniki badań pokazują, że 39 proc. respondentów dyskutuje o filmach i serialach częściej niż 10 lat temu, a 35 proc. badanych stwierdziło, że dzięki rozwojowi platform streamingowych w Polsce dużo łatwiej jest znaleźć innych fanów danego tytułu. Mówiąc o fandomach, warto wspomnieć, że to głównie przedstawiciele pokolenia Gen Z interesują się współczesną popkulturą i częściej oglądają takie seriale jak "Stranger Things", "Squid Game" czy "Dom z papieru". Millensialsi wolą natomiast uniwersa z dłuższą historią, takie jak "Wiedźmin" czy "Władca Pierścieni".

Rozwój streamingu w Polsce przyczynił się nie tylko do budowania fandomów, ale również narodzin nowej formy, w jakiej można spędzać czas z bliskimi - aż 59 proc. widzów zadeklarowało, że oglądanie filmów i seriali stało się czymś, co lubią robić z innymi osobami. Nic dziwnego - zasiadanie przed ekranem wraz z innymi może doprowadzić nie tylko do zapoznania się z nowymi produkcjami, ale również do rozwijania interesujących dyskusji na temat danego filmu czy serialu.

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Serwisy streamingowe przyczyniają się również do odkrywania nowych kultur (zadeklarowało tak 62 proc. badanych) oraz odnajdywania nowych zainteresowań (twierdzi tak 57 proc. respondentów). Niektórzy są nawet tak zainspirowani niektórymi tytułami, że stają się one dla nich motywacją do odwiedzenia innych krajów lub nawet nauki nowego języka. Niesamowite.

Najciekawszą częścią badania jest jednak to, jak bardzo produkcje potrafią wciągnąć widzów. Okazuje się, że 39 proc. badanych odkłada swoje obowiązki, aby szybciej obejrzeć serial lub film. Prawie 25 proc. osób przyznało z kolei, że zdarzyło im się ominąć przystanek oglądając ulubioną produkcję. Chyba nikogo nie zdziwi, że większość respondentów (aż 60 proc.) ogląda wybrane tytuły do późna. Niektórzy zarywają nocki (prawie 50 proc.), by do rana oglądać długo wyczekiwaną produkcję, a inni specjalnie wstają wcześniej.

Widzowie uwielbiają dzielić się wrażeniami po obejrzeniu ulubionych tytułów - 46 proc. badanych poleca dane tytuły do obejrzenia w serwisie, a 32 proc. respondentów dyskutuje na ich temat. Są to miłe wnioski, które mogą prowadzić do niemiłych rezultatów, mianowicie - spoilerów. Badania wykazują, że aktywnie bronimy się przed spoilerami - 53 proc. osób ogląda produkcje zaraz po premierze, często szybciej niż mieli to zaplanowane, aby uniknąć niechcianych spoilerów.

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Badania K+ Research dowodzą, że serwisy streamingowe znacznie wpłynęły na widzów. Pokazują, że to nie jest po prostu oglądanie czy binge-watchowanie danej produkcji, a ważna część naszego życia, która ma wpływ na odbiór kultury, relacje międzyludzkie i aktywność w mediach społecznościowych.

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Anna Bortniak 07.06.2026 14:31

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