Nie można powiedzieć, że serial „Resident Alien” to studium człowieka. Są to zdecydowanie zbyt poważne słowa. Nie tylko biorąc pod uwagę sam gatunek. Chodzi również o podejście tej produkcji do kwestii ludzkiego umysłu i sposobu funkcjonowania. Jeżeli ktokolwiek oczekiwał głębokich przemyśleń, egzystencjalnych rozważań lub chociaż psychologicznej dociekliwości, to akurat tych aspektów tutaj nie znajdzie. Tytuł utrzymany jest w raczej mocno humorystycznym klimacie. Owszem, porusza czasami tematy trudne, jednak podchodzi do nich z lekkim przymrużeniem oka. W takich przypadkach naprawdę łatwo jest zbagatelizować ważne dla wielu odczucia czy przeżycia i sprawić, że odbiór będzie raczej negatywny. Trzeba być delikatnym, ponieważ każdy żart może pójść o krok za daleko i być zwyczajnie czymś nie na miejscu. Na szczęście „Resident Alien” nie ma takiego problemu. Obecny w nim humor jest bardzo dobrze wyważony. Na pewno nie przyprawia widza o ciarki żenady, a to naprawdę ważne. Grunt, żeby nie wstydzić się komedii, którą oglądamy.