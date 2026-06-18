Netflix nie ma litości. Kasuje nowy horror sci-fi

Bracia Duffer po finale "Stranger Things" ostro wzięli się do pracy, prezentując widzom kolejne nowości. Pojawił się serial "Tu zdarzy się coś strasznego", a także animowana produkcja "Stranger Things: Opowieści z '85", aż w końcu do kolekcji Netfliksa dołączył tytuł "The Boroughs", stworzony przez Jeffreya Addissa i Willa Matthewsa, którego producentami wykonawczymi byli bracia Duffer. Widzowie dostali zatem sporo materiału w niewielkich odstępach czasowych. Być może to właśnie przesyt kolejnymi produkcjami od Dufferów sprawił, że podczas weekendu otwarcia "The Boroughs" zanotowało skromne 5,6 mln wyświetleń.

Nie można było narzekać również na recenzje, które chwaliły serial, ale można było odczuć brak rozgłosu i entuzjazmu. Nastroje znacznie różniły się od tego, co pojawiło się chociażby w przypadku "Tu zdarzy się coś strasznego". To, w połączeniu z niskimi wyświetleniami, sprawiło, że Netflix nie miał wyjścia - "The Boroughs" musiało zostać skasowane.

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The Boroughs skasowane. Netflix nie dał zielonego światła na kontynuację

Netflix nie przedłuży serialu "The Boroughs" na 2. sezon - informuje serwis Deadline. Jest to o tyle zaskakująca informacja, że według doniesień miał już zostać powołany zespół scenarzystów do 2. sezonu (jest to, co prawda, standardowa praktyka w przypadku wielu głośnych. seriali), a źródła donosiły, że pojawiły się już plany na nakręcenie 2. i 3. sezonu jeden po drugim. Teraz wiadomo już, że tak się jednak nie wydarzy.

Wielu widzów z pewnością ubolewa nad tą decyzją. "The Boroughs", jako duchowy następca "Stranger Things", był imponujący nie tylko pod względem pomysłu na oryginalną fabułę, ale również obsady. W produkcji pojawili się tacy aktorzy jak Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters i Bill Pullman. Netflix stawia jednak na pewne tytuły, które zapewnią mu wysokie wyświetlenia i pozytywne recenzje. W przypadku "The Boroughs" do pełni szczęścia czegoś jednak zabrakło.

Serial "The Boroughs" skupia się na The Boroughs, malowniczej społeczności emerytów, ulokowanej w słońcu pustyni Nowego Meksyku, która obiecuje mieszkańcom, że spędzą tam najlepsze lata. Sam Cooper, nowo przybyły członek społeczności, twierdzi, że jest to bardziej więzienie, aniżeli raj. Wszystko zmienia się po przerażającym nocnym spotkaniu, które ujawnia, że po zadbanych uliczkach krąży coś potwornego. Sam oraz grupa sąsiedzkich outsiderów będą musieli połączyć siły, aby odkryć mroczną prawdę, kryjącą się w sercu The Boroughs, zanim ich czas dobiegnie końca.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.