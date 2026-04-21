Mocarne sci-fi w końcu wraca do Apple TV. Mamy konkretną datę

Apple TV ujawnił datę premiery 3. sezonu serialu "Silos". Uwielbiany serial science fiction wróci na małe ekrany po niecałych dwóch latach. Premiera coraz bliżej - jest już konkretna data.

Anna Bortniak
Graham Yost, twórca i showrunner serialu na podstawie bestsellerowej trylogii Hugh Howeya, na początku ubiegłego roku poinformował, że trwają zdjęcia do 3. sezonu "Silosa". W tamtym momencie niektórzy spekulowali, kiedy najnowsza odsłona zadebiutuje w serwisie Apple TV. Jedni, ci bardziej optymistyczni, twierdzili, że nowe odcinki mogą pojawić się pod koniec 2025 roku. Inni, ci bardziej sceptycznie nastawieni do czasu realizacji serialowego sci-fi, utrzymali, że najbardziej prawdopodobnym oknem premiery jest początek 2026 roku. Ani jedni, ani drudzy nie mieli racji.

Silos - kiedy premiera 3. sezonu? Sci-fi zmierza do Apple TV

Apple TV ogłosił, że 3. sezon "Silosa" zadebiutuje na platformie dopiero 3 lipca 2026 roku. Oznacza to, że zobaczymy go półtorej roku po premierze 2. sezonu serialu. Podobnie twórcy postąpili w przypadku 1. i 2. sezonu, ponieważ tam przerwa również wynosiła około półtorej roku, a zatem taki odstęp nie powinien nikogo dziwić. Ostatnia odsłona będzie liczyła 10 odcinków. Pierwszy zadebiutuje 3 lipca, a kolejne będą pojawiać się aż do 4 września.

Inna dobra wiadomość jest taka, że być może 4., a zarazem finałowy sezon zadebiutuje na małych ekranach nieco szybciej. W ubiegłym roku Yost podkreślił, że po zakończeniu zdjęć do 3. odsłony nie zamierza robić większej przerwy, tylko niemal od razu przystąpić do realizacji. Jest to bardzo możliwe, ponieważ scenariusz do ostatniego sezonu według doniesień został już ukończony.

Fabuła 3. sezonu "Silosa" ponownie będzie koncentrowała się na żyjącej pod ziemią dystopijnej społeczności, kiedy silos podnosi się po rebelii i mierzy z nowym zagrożeniem. W tym czasie Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) przeżywa przymusowe "oczyszczenie", dziennikarka Helen Drew (Jessica Henwick) oraz kongresmen Daniel Keene (Ashley Zukerman) odkrywają spisek, który wciąga ich w łańcuch wydarzeń o katastrofalnych skutkach, których nie da się już odwrócić.

Do obsady oprócz Ferguson powrócą m.in. Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite i Clare Perkins. Wśród nowych aktorów znaleźli się natomiast: Zukerman i Henwick (pojawili się już oni w finale 2. sezonu), Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney i Matt Craven, Colin Hanks oraz Steve Zahn.

21.04.2026 17:08
