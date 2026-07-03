3. sezon Silosa to dwa seriale w jednym. Recenzuję powrót hitu sci-fi

Od ostatniego odcinka serialu „Silos” minęło już tyle czasu, że niewiele pamiętam z pierwszych dwóch serii. Na szczęście w przypadku nowego, 3. sezonu… to nie problem! Główna bohaterka cierpi na amnezję, więc świat po rewolucji możemy spokojnie poznawać wraz z nią. W podziemnym schronie zmieniło się zaś całkiem sporo - ale trudno powiedzieć, czy na lepsze.

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Cieszy natomiast, że Silos wraca do korzeni.

Pierwszy sezon tego serialu sci fi od Apple TV+ z Rebecą Ferguson w roli głównej okazał się prawdziwym hitem nie bez powodu. Było coś hipnotyzującego w oglądaniu członków żyjącej pod ziemią społeczności, która musiała radzić sobie w świecie, który skurczył się do rozmiaru malutkiego schronu. Żyjący w zgodzie z paktem mieszkańcy karnie dostosowywali się do najróżniejszych dziwnych przepisów…

Jednym z nich jest fakt, iż jeśli ktoś ogłosi, iż chce opuścić silos, to będzie zmuszony do wyjścia z niego, a do tego nie może cofnąć swoich słów. Tak naprawdę to jednak wyrok śmierci - pozostali mieszkańcy obserwują potem przez umieszczoną nad ziemią kamerę, jak taka osoba wychodzi na powierzchnię, a następnie czyści obiektyw i… umiera. Taka sytuacja cyklicznie się zaś powtarza.

Oczywiście w chwili, gdy i my zaglądamy do tej nietuzinkowej rzeczywistości, w tkance społecznej zaczynają pojawiać się pęknięcia. Główna bohaterka z czasem zmuszona jest opuścić bezpieczne schronienie, a maski powoli spadają. My z kolei zaczynam dostrzegać kolejne poziomy konspiracji, a spiski mają swoje spiski - dzięki którym mimo dramatycznych wydarzeń udało się prawdę zamieść pod dywan.

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Co dalej z Silosem?

Pamiętam jak przez mgłę, że Juliette, czyli główna bohaterka, po wyjściu z domu zrozumiała, że jej silos jest tylko jednym z wielu i trafiła do innego, niemal bezludnego schronu. Przeżyła tam kilka przygód, podczas gdy w tym jej własnym doszło do rebelii. Wróciła do niego w ostatnim możliwym momencie, a mieszkańcom udało się przywrócić ład i porządek. Przynajmniej na pozór.

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Juliette, która jako jedyna wróciła z „czyszczenia” została okrzyknięta bohaterką i wybrano ją na burmistrza. Po trzech miesiącach, bo taki przeskok czasowy zaliczyliśmy między sezonami, nadal poznaje ludzi oraz panujące w tym przybytku zwyczaje, gdyż… straciła pamięć. No i nie powiem, to naprawdę sprytny fabularny trik, który pozwolił nieco zresetować szachownicę.

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Figury ustawiły się na niej ponownie, a mieszkańcy zaczynają realizować swoje własne interesy. Większość z nich układa sobie jedynie życie w nowej rzeczywistości po buncie - szeryf modyfikuje Pakt, czyli zbiór zasad postępowania, z którymi społeczność żyła w zgodzie od pokoleń, zaopatrzeniowcy dbają o stany magazynowe, górnicy o wydobycie surowców itd.

Jednocześnie jako widzowie mamy świadomość, iż amnezja Juliette nie jest czymś naturalnym, a część mieszkańców robi jedynie dobrą minę do złej gry i realizuje własną agendę - niekoniecznie spójną z tym, czego oczekiwaliby pozostali mieszkańcy. Silos się jednak zmienił i dalej się będzie zmieniał w toku tego sezonu, a sam z chęcią będę śledził perypetie potomków ocalałych.

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Trzeci sezon „Silosa” to tak naprawdę dwa seriale w jednym.

Z jednej strony mamy Juliette i jej powrót do domu podszyty amnezją wywołaną lekami, a z drugiej - segmenty osadzone w przeszłości (z perspektywy bohaterów serialu; z naszej to niezbyt odległa przyszłość). Obserwujemy w nich działania młodego kongresmena, Daniela Keena, który jest na tropie odkrycia spisku, który to doprowadzi do powstania tytułowego schronu i bliźniaczych placówek.

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Przyznam, że chociaż czytałem książki, na podstawie których nakręcony został serial i wiem, jakiego rozwoju akcji spodziewać się w obu liniach czasowych, to właśnie sceny osadzone w przeszłości interesują mnie teraz najbardziej. Ciekaw jestem, czego jeszcze dowiemy się z nich o świecie Założycieli! W przypadku wątku Juliette z kolei mamy ciszę przed burzą, ale ta nadejdzie. Przecież musi…

Pierwszy odcinek 3. sezonu serialu „Silos” pojawił się w Apple TV+ dzisiaj, tj. 3 lipca 2026 r. Kolejne będą udostępniane teraz co piątek.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie. W Grupie Spider’s Web od 2012 r. W swoich tekstach skupia się na Apple’u, telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą Rozrywka.Blog, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.