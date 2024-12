Twórcy projektu mającego za zadanie przygotowanie docelowych spadkobierców Ziemi uznali, że najlepszych sposobem na to będzie zerwanie więzi ze światem, który upadł. W tym celu wykorzystali lek, który powodował amnezję. Aplikowano go mieszkańcom wszystkich silosów - w tym tego, który miał nadzorować wszystkie inne. To był sposób na to, by ludzie nie powariowali.