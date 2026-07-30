Siły specjalne to hit Netfliksa. 6 podobnych (i lepszych) seriali
"Siły specjalne" to nowa, francuska produkcja zabierająca widza wewnątrz GIGN, powszechnie znanej jako elitarna francuska jednostka zajmująca się działaniami antyterrorystycznymi. Serial podbija rankingi oglądalności Netfliksa, w związku z czym przedstawiamy inne podobne tytuły, które warto znać i oglądać.
Centralną postacią wspomnianego serialu jest David, czołowy dowódca jednostki francuskiej Żandarmerii Narodowej, który myślał, że w końcu może odejść. Plany te jednak zostają obrócone w pył przez tajemniczą grupę terrorystyczną, której atak uderza w samo serce GIGN. Niewidzialny wróg, uzbrojony w tonę skradzionych wojskowych materiałów wybuchowych, nasila ataki, uderzając coraz bliżej.
David musi go dopaść, ale nie jest to jego jedyny problem - jego chrześniak, Max, właśnie stał się częścią jednostki, mimo starań głównego bohatera, by tak się nie stało; chłopak jest bowiem synem jego zmarłego partnera. Moralne trudy i dylematy, skomplikowane sytuacje rodzinne, wielka odpowiedzialność za cudze bezpieczeństwo - jeśli ktoś szuka do obejrzenia produkcji z takim zestawem tematycznym, "Siły specjalne" to czołowy kandydat. Dla alternatywy przedstawiamy jednak też inne seriale, które są osadzone w podobnej rzeczywistości.
Seriale podobne do Sił specjalnych. TOP 6 tytułów, które warto znać
SEAL Team
- Lata emisji: 2017–2024
- Liczba sezonów: 7
- Twórcy: Benjamin Cavell
- Obsada: David Boreanaz, Neil Brown Jr., A.J. Buckley, Toni Trucks
Jak nietrudno się domyślić po tytule, serial dotyczy jednej z jednostek SEAL - głównych sił marynarki wojennej. Jej członkowie wykonują trudne, niebezpieczne misje na całym świecie. Tryb życia, który zdecydowali się wybrać, jest trudny nie tylko dla nich, ale także dla ich rodzin oraz bliskich. Centralnymi postaciami serialu są członkowie zespołu Bravo - najbardziej elitarnej grupy, na której czele stoi Jason Hayes (Boreanaz).
Misja Afganistan
- Lata emisji: 2012
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Maciej Dejczer
- Obsada: Paweł Małaszyński, Eryk Lubos, Tomasz Schuchardt, Sebastian Fabijański
Gdyby szukać polskiego tytułu orbitującego w podobnych rejestrach co "Siły specjalne", spośród seriali najbardziej to wymaganie spełnia właśnie "Misja Afganistan". To opowieść o żołnierzach II plutonu pierwszej kompanii piechoty zmotoryzowanej, która zostaje wysłana do Afganistanu. Na czele zespołu staje Paweł Konaszewicz (Małaszyński), który nie ma wśród pozostałych autorytetu - zmaga się z pogłoskami, że stanowisko dowódcy załatwił mu mający wojskową przeszłość ojciec. Żołnierze trafiają na front i stawiają czoła nie tylko zagrożeniu, które może ich zabić, ale również własnej psychice.
Człowiek w ogniu
- Lata emisji: 2026–
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Kyle Killen
- Obsada: Yahya Abdul-Mateen II, Billie Boullet, Alice Braga, Bobby Cannavale
John Creasy (Abdul-Mateen II) kiedysł był niezwykle skutecznym najemnikiem sił specjalnych, słynącym z przetrwania nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. Dziś zmaga się z ciężkim zespołem stresu pourazowego. Zdeterminowany, aby pokonać własne demony, wyrusza w drogę ku odkupieniu. Zanim jednak zdąży odnaleźć się w nowym życiu, ponownie trafia w sam środek piekła. Jest zmuszony walczyć zacieklej niż kiedykolwiek wcześniej i chronić nastoletnią córkę przyjaciela, która znalazła się w niebezpieczeństwie.
Black Ops
- Lata emisji: 2023–
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Joe Tucker, Lloyd Woolf, Gbemisola Ikumelo, Akemnji Ndifornyen
- Obsada: Gbemisola Ikumelo, Hammed Animashaun, Akemnji Ndifornyen, Joanna Scanlan
Reprezentant Wielkiej Brytanii w tym zestawieniu, serial stworzony przez BBC. Dom (Ikumelo) i Kay (Animashaun) są dwójką policjantów ze wschodu Londynu, których praca nie jest specjalnie ryzykowna. To się zmienia, gdy oboje stają się częścią poważnej i tajnej operacji - pod przykrywką mają zinfiltrować lokalny gang handlarzy narkotyków.
Fauda
- Lata emisji: 2015–2023
- Liczba sezonów: 4
- Twórcy: Lior Raz, Avi Issacharoff
- Obsada: Lior Raz, Itzik Cohen, Hisham Suliman, Tsahi Halevi
Jeden z popularniejszych tytułów, które powstały w ostatnich kilkunastu latach w Izraelu. W trakcie przesłuchania palestyńskiego członka Hamasu, kapitan izraelskich antyterrorystycznych służb specjalnych odkrywa, że „Abu Ahmad” (terrorysta, którego uznawano za nieżyjącego) nie tylko nie umarł, ale planuje działać i szykuje kolejny zamach. Aby ostatecznie zlikwidować odwiecznego wroga, służby ściągają do pracy byłego agenta z przeszłością, Dorona Kabilio (Raz). Ma on zinfiltrować jego środowisko, a także zlikwidować.
Special Ops: Lioness
- Lata emisji: 2023-
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Taylor Sheridan
- Obsada: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman, Michael Kelly
Taylor Sheridan to jeden z najpłodniejszych twórców ostatnich lat, który nie wie co to odpoczynek. Tym razem nie mamy do czynienia z westernem, jak to Sheridan ma w zwyczaju, a szpiegowsko-politycznym thrillerem. Pierwsza odsłona serialu skupia się na Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), młodej kobiecie, która skutecznie ucieka przed życiem, będącym pasmem nieszczęść i przemocy. Dziewczyna z czasem zostaje zwerbowana do zespołu Lioness Engagement i staje się tajną agentką. Jej bezpośrednią przełożoną jest Joe (Saldana), na której barkach spoczywa odpowiedzialność w postaci podejmowania trudnych decyzji i mierzenia się z ich konsekwencjami.
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.