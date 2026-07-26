Najlepsze thrillery Netfliksa 2026 roku. TOP 5

Historie z dreszczykiem, sekrety, kłamstwa, zwroty akcji - bez tego praktycznie nie ma dobrego thrillera. Każda platforma streamingowa, która chce trafić do masowego widza, musi mieć choć trochę reprezentantów tego gatunku filmowego. Netflix jest w posiadaniu takich, a my przyglądamy się tym, które zadebiutowały w serwisie w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy.

Netflix - najlepsze thrillery z 2026 roku. TOP 5

Pragnienie

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 99 minut

Reżyser: Teresa Simone

Obsada: Ludwika Paleta, Jose Maria Yazpik, Oscar Casas

Lucero (Paleta) to odnosząca sukcesy prawniczka, która pozornie prowadzi idealne życie. Kobieta daje się porwać namiętnemu romansowi z młodym trenerem pływania swojej córki. To, co zaczyna się jako zakazane uczucie, szybko staje się zagrożeniem dla kruchej równowagi jej małżeństwa i kariery. Gdy jej świat zaczyna się rozpadać, prowadząc do tragicznych konsekwencji i wystawiając miłość do rodziny na ciężką próbę, Lucero odkrywa, jak daleko jest gotowa się posunąć, aby chronić swoich bliskich.

Kolory zła: Czerń

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Adrian Panek

Obsada: Jakub Gierszał, Marianna Zydek, Andrzej Chyra, Beata Ścibakówna, Robert Gonera

Najnowsza, druga już adaptacja kryminału z serii autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak. Centralną postacią filmu ponownie jest prokurator Leopold Bilski (Gierszał), który zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach. Pozornie, bo zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Bilski podąża tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, by móc poznać tajemnice miasta i stanąć twarzą w twarz ze złem, które je trawi.

As palestry

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 140 minut

Reżyser: Siddharth P Malhotra

Obsada: Sunny Deol, Akshaye Khanna, Dia Mirza, Daria Bedi

Arjun (Deol) to mający renomę i swoje zasady adwokat zajmujący się sprawami karnymi. Gdy bogaty biznesmen zostaje aresztowany za usiłowanie zabójstwa kobiety, z którą spędzał wieczór w klubie, jego ojciec zwraca się właśnie do Arjuna. Gdy na jaw wychodzi trudna rodzinna tajemnica, prawnik, zmuszony przez sytuację, decyduje się podjąć zlecenie.

Maszyna do zabijania

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Patrick Hughes

Obsada: Alan Ritchson, Dennis Quaid, Esai Morales, Stephan James

81 (Ritchson) służył razem z bratem w Afganistanie. Niedługo przed śmiercią krewnego, obaj bohaterowie obiecali sobie, że wspólnie wezmą udział w rekrutacji do elitarnych Rangersów. Dwa lata później, 81 trafia do mieszczącego się w Kolorado obozu szkoleniowego wraz z innymi kandydatami. Główny bohater dostaje się do ostatecznego etapu selekcji. W trakcie finałowej misji oddział dowodzony przez niego zostaje jednak zaatakowany przez tajemniczą, pozaziemską, stanowiącą zabójcze zagrożenie, maszynę.

Alfa

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 97 minut

Reżyser: Baltasar Kormakur

Obsada: Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana

Sasha (Theron) jest sympatyczką ekstremalnych, wspinaczkowych rozrywek - wcześniej uprawianych z mężem Tommym (Eric Bana). Po śmierci partnera Sasha decyduje się na wyprawę do australijskiego Parku Narodowego Wandarra, mimo ostrzeżeń strażnika, który mówi jej o wielu zaginionych tam ludziach. Żadnym zaskoczeniem nie jest, że życie kobiety wkrótce będzie zagrożone - na cel bowiem bierze ją Ben (Egerton), który zamiast miłym lokalsem spotkanym w sklepie, okazuje się być uzbrojonym łowcą-psychopatą.

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