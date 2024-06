Netflix: najlepsze seriale w historii serwisu. TOP 15 świetnych produkcji

Swego czasu uznawano "The Crown" za najlepszą rzecz od Netfliksa. Jakość, odwzorowanie historycznych wydarzeń i postaci oraz głęboka analizie politycznych i osobistych konfliktów członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Dodajmy do tego wybitne aktorstwo zaprezentowane przez fenomenalną obsadę - z Olivią Colman w roli królowej Elżbiety II na czele. Może i nie stara się być wierny historii do bólu, ale ta kwestia ma znaczenie marginalne - znacznie istotniejsze jest to, że nie boi się poruszać trudnych tematów związanych z władzą, rodziną i tożsamością narodową, co czyni go nie tylko rozrywką, ale także refleksyjną analizą historii i współczesnych realiów monarchii brytyjskiej.