Wybierz swojego Street Fightera. Sprawdzamy wszystkie filmy i seriale

Legenda "Street Fightera" rozpoczęła się jeszcze w 1987 roku, razem z pierwszą grą na automaty arcade. Jednak światowym fenomenem stała się dopiero jej druga część. Wszystko dzięki rozbudowanej obsadzie wybieralnych wojowników, z których każdy charakteryzował się unikatowym stylem walki i miał przypisane specjalne ataki. Dzisiaj może nie brzmi to wyjątkowo, ale na początku lat 90. było prawdziwą rewolucją. Dlatego kino szybko postanowiło wskoczyć na falę popularności przełomowej bijatyki.

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Street Fighter - adaptacje kultowej serii gier

Uliczny wojownik II

Pierwsza adaptacja "Street Fightera" zadebiutowała w 1994 roku, zaledwie trzy lata po drugiej częsci gry. "Uliczny wojownik II" to japońska animacja, której twórcy odchodzą od znanej z oryginału formuły. Nie zabierają nas na turniej sztuk walk, tylko przedstawiają własną historię. W jej ramach Bison staje na czele próbującej przejąć władzę nad światem organizacji Shadowlaw. W tym celu śledzi najlepszych wojowników na świecie, aby sterować nimi za pomocą urządzeń kontrolujących ludzkie umysły. Może brzmi absurdalnie, ale pozwala również pokazać długie widowiskowe pojedynki. A to przecież najważniejsze.

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Uliczny wojownik

Już parę miesięcy po animowanym "Ulicznym wojowniku II" na ekrany kin trafiła pierwsza aktorska adaptacja "Street Fightera". Jej twórcy również korzystają z dostępnych w oryginale postaci, dopisując im nową opowieść. Być może nawet jeszcze dziwniejszą. Stajemy się świadkami wojskowej operacji przeciwko Bisonowi - dyktatorowi przetrzymującemu zakładników w fikcyjnym państwie Shadaloo. Tyłek zamierza mu skopać pułkownik William F. Guile, w którego wciela się Jean-Claude Van Damme. Dzięki temu otrzymujemy militarne kino akcji z elementami sztuk walk. W czasie premiery nie spodobało się to krytykom, ale widzowie film pokochali. Ta miłość z czasem urosła, przez co produkcja cieszy się dzisiaj statusem kultowego klasyka.

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Street Fighter II V

"Street Fighter II V" to pierwszy serial animowany osadzony w świecie kultowej serii gier. Tym razem fabuła skupia się na dwóch dobrze znanych fanom oryginału bohaterach. Tylko Ryu i Ken nie są od razu świetnie wyszkolonymi wojownikami, którzy uzbrojeni w zestaw specjalnych umiejętności i widowiskowych combosów stawiają czoła kolejnym przeciwnikom. Są nastolatkami. Wyruszają w podróż, podczas której poznają różne style walki i przeżywają kolejne przygody.

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Street Fighter: The Animated Series

USA znowu odpowiada. W tym samym roku co japoński serial animowany zadebiutował amerykański serial animowany. Jego twórcy również kreatywnie podchodzą do materiału źródłowego, ale przy tym chętnie nawiązują do aktorskiego filmu z Jeanem-Claude'em Van Damme'em. W centrum akcji stawiają Guile'a, który przewodzi grupie wojowników walczącej z przestępczą organizacją Shadaloo. Znani z oryginału bohaterowie muszą powstrzymywać zamachy, kradzieże niebezpiecznej technologii i szalone eksperymenty Bisona. Dzięki temu fani dostają dwa sezony (liczące łącznie 26 odcinków), w których poznajemy "Street Fightera" w zupełnie innym wydaniu: drużynowym, szpiegowskim i przygodowym.

Street Fighter Alpha i Street Fighter Alpha: Generations

W 1999 i 2005 roku powstały jeszcze dwie animacje osadzone w uniwersum "Street Fightera". Tym razem to adaptacje serii "Street Fighter Alpha" - prequeli drugiej części głównej serii - które zostały wydane od razu na rynek wideo. Są one znacznie bardziej refleksyjne od wcześniejszych filmów i seriali. "Street Fighter Alpha" skupia się na wewnętrznym konflikcie Ryu, stawiając pytanie, czy potrafi on zapanować nad własną agresją. "Street Fighter Alpha: Generations" rozgrywa się nieco wcześniej, gdy bohater chce złożyć hołd martwemu mentorowi, ale ciągle dręczą go wspomnienia mordercy swojego mistrza.

Street Fighter: Legenda Chun-Li

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Czy ktoś się spodziewał polskiego akcentu w adaptacjach "Street Fightera"? Raczej nie, a przecież aktorską "Legendę Chun-Li" zrealizował operator Andrzej Bartkowiak, który już wcześniej stawał za kamerą widowiskowego kina akcji. Obiera on całkowiecie nowy kierunek. Zamiast zbiorowej opowieści o wojownikach, dostajemy historię tytułowej bohaterki, która próbuje odnaleźć porwanego ojca i rozprawić się z organizacją przestępczą Bisona. Reżyser podchodzi więc do oryginału w sposób poważniejszy i bardziej realistyczny, serwując nam thriller kryminalny z elementami kina sztuk walki.

Street Fighter. Uliczny wojownik

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Najnowsza aktorska adaptacja "Street Fightera" wraca do korzeni serii. Akcja cofa nas do 1993 roku, kiedy to Ryu i Ken zostają zwerbowani do turnieju World Warrior. Tak jest. Reżyser Kitao Sakurai wspominał w wywiadach, że zależało mu, żeby zachować wierność względem oryginału. Dlatego też realizm ma w głębokim poważaniu. Już po trailerach widać, że dostaniemy widowisko, które nie wstydzi się przesady i efekciarskich ciosów.

Premiera filmu "Street Fighter. Uliczny wojownik": 16 października w kinach.

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