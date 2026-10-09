Nowy Street Fighter ma mocną obsadę. Prawdziwy gwiazdozbiór

Przenoszenie na ekran światów znanych z gier to w ostatnim czasie szczególnie często wykonywany przez twórców zabieg. Nie tak dawno mogliśmy oglądać w kinach "Mortal Kombat 2" z Karlem Urbanem w roli głównej. Z repertuarów wciąż nie uciekło (i jeszcze długo tego nie zrobi) "Resident Evil" Zacha Creggera, które chórem uznano za znakomity sposób oddania tonu gry poprzez język kina. Już w tym miesiącu gracze będą mieli kolejny materiał do porównania w postaci nowego "Street Fightera".

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Nowy Street Fighter za chwilę w kinach. Kogo zobaczymy w filmie?

Pewnie tylko najzagorzalsi sympatycy uniwersum pamiętają, ale pierwszy "Street Fighter" w wersji live action został wydany ponad 30 lat temu - w 1994 roku. Wówczas widzowie mogli zobaczyć na wielkim ekranie takie gwiazdy jak Jean-Claude van Damme, Raul Julia czy Kylie Minogue. Wiele lat później, w 2009 roku, "Street Fighter: The Legend of Chun-Li" nakręcił nawet polski reżyser, Andrzej Bartkowiak. Tegoroczna adaptacja, osadzona w gatunku komedii akcji, jest trzecim pełnometrażowym filmem, którego materiałem źródłowym jest ta kultowa gra.

Prawdę powiedziawszy, nie czuję się zbyt zaawansowanym uczestnikiem świata gier i pewnie nie kusiłby mnie też seans "Street Fightera: Ulicznego wojownika", gdyby nie obsada, którą zgromadzono do tego projektu. Szczególnie mam na myśli aktora, który sportretuje główną gwiazdę filmu, Kena Mastersa. Wcieli się w niego Noah Centineo - jeden z najzdolniejszych aktorów z pokolenia urodzonych w latach 90., znany z takich tytułów, jak "Black Adam", "Do wszystkich chłopców, których kochałam", szpiegowski serial Netfliksa "Zwerbowany" czy "Wojna" Alexa Garlanda. Można powiedzieć, że Centineo ma "wojowniczą passę" - oprócz głównej roli w "Street Fighterze", spadła na niego wielka odpowiedzialność w postaci zagrania młodego Johna Rambo w prequelu reżyserowanym przez Jalmariego Helandera.

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Na Centineo lista interesujących nazwisk się nie kończy. Naprzeciw niego do pojedynku stanie Andrew Koji, wcielający się w rywala Kena Mastersa, Ryu. Brytyjski aktor ma niemałe doświadczenie ekranowe - dotychczas mogliśmy go oglądać i w serialach ("The Innocents", "Gangi Londynu", "Wojownik", "Black Doves", "Skok"), i filmach, takich jak "Snake Eyes: Geneza G.I. Joe", "Boy Kills World", czy spektakularny "Bullet Train".

Noah Centineo i Andrew Koji - kadr z filmu "Street Fighter: Uliczny wojownik"

Jeśli są na sali wielbiciele wrestlingu, i oni znajdą dla siebie nie jedną, a aż dwie gratki. Udział w "Ulicznym wojowniku" biorą bowiem dwie gwiazdy tej dyscypliny - Joe Anoa'i (powszechnie znany światu jako mistrz świata wagi ciężkiej, Roman Reigns) oraz Cody Rhodes, kolejna z legend świata wrestlingu, mająca na koncie m.in. dwukrotne zwycięstwo w Royal Rumble. Reigns wcieli się w Akumę, zaś Rhodes - Guilego. Nie zabraknie postaci Chun-Li - pierwszej grywalnej kobiecej postaci "Street Fightera", która prędko stała się ikoną popkultury. W tej roli zobaczymy Callinę Liang, która dotychczas zagrała m.in. w "Powiedz mi wszystko" oraz horrorze "Presence".

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Jakby tego było mało, to nawet nie są najgłośniejsze nazwiska, które zostały zaangażowane do filmu.

Ten rok niewątpliwie należy do Jasona Momoi - zagrał w solidnej "Ekipie uderzeniowej", poszarżował jako Lobo w "Supergirl", za dwa miesiące powróci do świata "Diuny", a teraz zobaczymy go w nowym "Street Fighterze", gdzie zagra postać o imieniu Blanka. Drugi plan z pewnością udanie zapewni aktor, który jest stale angażowany do pobocznych ról i zwykle wykorzystuje te okazje perfekcyjnie - mowa oczywiście o Davidzie Dastmalchianie ("Późna noc z diabłem"). Fani "Reachera" w postaci Zangiefa rozpoznają Oliviera Richtersa - budzącego grozę Pauliego z 3. sezonu. Balrogiem zaś został legendarny raper, 50 Cent.

Za "Street Fightera: Ulicznego wojownika" odpowiada Kitao Sakurai - japoński reżyser, znany m.in. z "Awantury", "Twisted Metal" czy "Pranksterów w trasie", zaś w roli scenarzystów wspierają go Dalan Musson ("Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat") i Gary Dauberman ("To", "Zakonnica", "Until Dawn"). Jestem szczerze ciekaw, co z tego wyjdzie.

Street Fighter: Uliczny wojownik - pełna obsada filmu

Noah Centineo jako Ken Masters

Andrew Koji jako Ryu

Callina Liang jako Chun-Li

Joe "Roman Reigns" Anoa'i jako Akuma

David Dastmalchian jako M. Bison

Cody Rhodes jako Guile

Andrew Schulz jako Dan Hibiki

Eric André jako Don Sauvage

Vidyut Jammwal jako Dhalsim

Curtis "50 Cent" Jackson jako Balrog

Jason Momoa jako Blanka

Orville Peck jako Vega

Olivier Richters jako Zangief

Hirooki Goto jako E. Honda

Mel Jarnson jako Cammy

Rayna Vallandingham jako Juli

Alexander Volkanovski jako Joe

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"Street Fighter: Uliczny wojownik" w kinach od 16 października.

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