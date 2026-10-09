Kiedy premiera nowego Street Fightera? Film zmierza do kin
Fani "Street Fightera" mają powody do radości - nowa filmowa adaptacja kultowej gry za chwilę trafi do kin. Sprawdzamy, kiedy dokładnie to nastąpi.
"Street Fighter" to zdecydowanie jedna z najbardziej rozpoznawalnych gier wideo w historii. Pierwszy raz świat poznał ją w 1987 roku, a boom trwa do dzisiaj - niedawno, bo w 2023 roku, wyszła bowiem już szósta część gry. Jeśli chodzi zaś o filmy live action, "Street Fighter: Uliczny wojownik" (bo tak brzmi pełny polski tytuł filmu) będzie trzecim podejściem - komedią akcji w reżyserii Kitao Sakuraiego.
Street Fighter wraca na wielki ekran. Kiedy premiera nowego filmu?
Akcja filmu rozgrywa się w 1993 roku. Skłóceni wojownicy Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo) ponownie stają do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do kolejnego turnieju World Warrior Tournament: brutalnej walki na pięści. Jednak za tą walką kryje się spisek, który zmusza ich do zmierzenia się ze sobą i demonami przeszłości. Jeśli tego nie zrobią, będzie to oznaczało koniec gry.
"Street Fighter: Uliczny wojownik" stanowi wielki powrót do świata kultowej gry - pierwszy film został wydany na świat w 1994 roku, drugi zaś - w 2009 roku. 17 lat zdaje się zatem dość uczciwą odległością, która uzasadniałaby nowe, świeższe podejście. Dzieło Kitao Sakuraiego (oraz scenarzystów - Dalana Mussona i Gary'ego Daubermana) zapowiada się na spektakularny kawałek kina, pełen widowiskowych choreografii walk i aktorskich szarż. Oprócz Noaha Centineo i Andrew Kojiego w obsadzie zobaczymy bowiem m.in. Jasona Momoę, 50 Centa i Davida Dastmalchiana.
Kiedy film znajdzie się w kinowych repertuarach? Na szczęście fani nie muszą długo czekać - premiera "Ulicznego wojownika" została zaplanowana na 16 października. To oznacza, że zostało naprawdę niewiele czasu do premiery, więc jeśli są na sali sympatycy uniwersum "Street Fightera", mogą już się szykować na to, że któryś z dni nadchodzącego weekendu spędzą w kinie. Według dostępnych danych, metraż filmu wynosi 119 minut, co oznacza niemal dwie godziny akcji, akcji i jeszcze raz akcji.
Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu:
Sreet Fighter: Uliczny wojownik - obsada filmu
- Noah Centineo jako Ken Masters
- Andrew Koji jako Ryu
- Callina Liang jako Chun-Li
- Joe "Roman Reigns" Anoa'i jako Akuma
- David Dastmalchian jako M. Bison
- Cody Rhodes jako Guile
- Andrew Schulz jako Dan Hibiki
- Eric André jako Don Sauvage
- Vidyut Jammwal jako Dhalsim
- Curtis "50 Cent" Jackson jako Balrog
- Jason Momoa jako Blanka
- Orville Peck jako Vega
- Olivier Richters jako Zangief
- Hirooki Goto jako E. Honda
- Mel Jarnson jako Cammy
- Rayna Vallandingham jako Juli
- Alexander Volkanovski jako Joe
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