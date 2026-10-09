Kiedy premiera nowego Street Fightera? Film zmierza do kin

"Street Fighter" to zdecydowanie jedna z najbardziej rozpoznawalnych gier wideo w historii. Pierwszy raz świat poznał ją w 1987 roku, a boom trwa do dzisiaj - niedawno, bo w 2023 roku, wyszła bowiem już szósta część gry. Jeśli chodzi zaś o filmy live action, "Street Fighter: Uliczny wojownik" (bo tak brzmi pełny polski tytuł filmu) będzie trzecim podejściem - komedią akcji w reżyserii Kitao Sakuraiego.

REKLAMA

Street Fighter wraca na wielki ekran. Kiedy premiera nowego filmu?

Akcja filmu rozgrywa się w 1993 roku. Skłóceni wojownicy Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo) ponownie stają do walki, gdy tajemnicza Chun-Li (Callina Liang) rekrutuje ich do kolejnego turnieju World Warrior Tournament: brutalnej walki na pięści. Jednak za tą walką kryje się spisek, który zmusza ich do zmierzenia się ze sobą i demonami przeszłości. Jeśli tego nie zrobią, będzie to oznaczało koniec gry.

Andrew Koji i Noah Centineo - kadr z filmu "Street Fighter: Uliczny wojownik"

"Street Fighter: Uliczny wojownik" stanowi wielki powrót do świata kultowej gry - pierwszy film został wydany na świat w 1994 roku, drugi zaś - w 2009 roku. 17 lat zdaje się zatem dość uczciwą odległością, która uzasadniałaby nowe, świeższe podejście. Dzieło Kitao Sakuraiego (oraz scenarzystów - Dalana Mussona i Gary'ego Daubermana) zapowiada się na spektakularny kawałek kina, pełen widowiskowych choreografii walk i aktorskich szarż. Oprócz Noaha Centineo i Andrew Kojiego w obsadzie zobaczymy bowiem m.in. Jasona Momoę, 50 Centa i Davida Dastmalchiana.

REKLAMA

Kiedy film znajdzie się w kinowych repertuarach? Na szczęście fani nie muszą długo czekać - premiera "Ulicznego wojownika" została zaplanowana na 16 października. To oznacza, że zostało naprawdę niewiele czasu do premiery, więc jeśli są na sali sympatycy uniwersum "Street Fightera", mogą już się szykować na to, że któryś z dni nadchodzącego weekendu spędzą w kinie. Według dostępnych danych, metraż filmu wynosi 119 minut, co oznacza niemal dwie godziny akcji, akcji i jeszcze raz akcji.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu:

REKLAMA

Sreet Fighter: Uliczny wojownik - obsada filmu

Noah Centineo jako Ken Masters

Andrew Koji jako Ryu

Callina Liang jako Chun-Li

Joe "Roman Reigns" Anoa'i jako Akuma

David Dastmalchian jako M. Bison

Cody Rhodes jako Guile

Andrew Schulz jako Dan Hibiki

Eric André jako Don Sauvage

Vidyut Jammwal jako Dhalsim

Curtis "50 Cent" Jackson jako Balrog

Jason Momoa jako Blanka

Orville Peck jako Vega

Olivier Richters jako Zangief

Hirooki Goto jako E. Honda

Mel Jarnson jako Cammy

Rayna Vallandingham jako Juli

Alexander Volkanovski jako Joe

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover

Czytaj więcej:

Ładowanie...