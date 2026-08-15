Najlepszy serial gangsterski Guya Ritchiego nareszcie wraca. Tom Hardy w formie

Guy Ritchie znany jest przede wszystkim z filmów pełnometrażowych. To dzięki gangsterskim produkcjom wyrobił własną markę i styl, który rozpoznawalny jest przez wszystkich kinomanów świata. Ostatnio coraz częściej para się również serialami. Lubimy oczywiście netfliksowych "Dżentelmenów" i z ciekawością oglądaliśmy "Młodego Sherlocka" na Prime Video. Ale to jednak "Strefa gangsterów" najbardziej skradła nasze serca.



Guy Ritchie nie stworzył "Strefy gangsterów". Jest jej producentem wykonawczym i wyreżyserował dwa pierwsze odcinki, nadając swój charakterystyczny ton i styl całej opowieści o konflikcie dwóch gangsterskich rodzin. W samym jego środku znajduje się człowiek od brudnej roboty jednej z nich - grany przez Toma Hardy'ego Harry Da Souza. To właśnie on próbuje ogarnąć rozpętujący się chaos. Jak mu idzie? Wyśmienicie. Nie bez powodu przecież produkcja tak bardzo spodobała się widzom, że przedłużono ją o 2. sezon, a nieoficjalnie mówiło się już nawet o 3.

"STREFĘ GANGSTERÓW" OBEJRZYSZ NA: STREFA GANGSTERÓW SkyShowtime

Strefa gangsterów - premiera 2. sezonu

Już parę dni temu ogłoszono, że 2. sezon zadebiutuje na Paramount+ 18 września. U nas platforma jest jednak niedostępna. "Strefę gangsterów" możemy w naszym kraju oglądać na SkyShowtime. I tam nowe odcinki pojawią się niedługo po swojej światowej premierze. Kiedy je obejrzymy?

SkyShowtime ogłosiło, że 2. sezon "Strefy gangsterów" zadebiutuje w naszym kraju 21 września. Oznacza to, że nowa odsłona serialu pojawi się na dostępnej w Polsce platformie trzy dni po swojej światowej premierze na Paramount+.

Na wszelki wypadek chcieliśmy też uspokoić wszystkich fanów "Strefy gangsterów". W 2. sezonie na pewno zobaczymy Toma Hardy'ego. Ostatnio wokół serialu rozpętała się medialna burza. Aktor miał bowiem zostać wyrzucony z ekipy i pojawiło się prawdopodobieństwo, że w 3. odsłonie nie powróci już do swej roli. Kryzys został jednak zażegnany i gwiazdor z produkcją wcale się nie żegna.

Choć "Strefa gangsterów" nie została oficjalnie przedłużona o 3. sezon, z licznych doniesień wynika, że prace nad scenariuszem już trwają.

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