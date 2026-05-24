To może być koniec genialnego serialu. Tom Hardy wyleciał z hukiem
Największe branżowe media potwierdzają konflikt na planie „Strefy gangsterów”: Tom Hardy wyleciał z obsady. Co to oznacza dla serialu?
Prace scenarzystów nad 3. sezonem znakomitego gangsterskiego serialu pt. „Strefa gangsterów” już trwają - fakt, że rozpoczęły się jeszcze przed premierą „dwójki”, wynika z entuzjazmu studia, który ostatnio znacząco przygasł. Przygotowywanie skryptów nie jest jednoznaczne z zielonym światłem na start produkcji ze strony Paramountu - wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie, które jeszcze niedawno wydawało się formalnością. Zakulisowy konflikt postawił bowiem przyszłość tytułu pod znakiem zapytania.
Jeśli jednak okaże się, że serial zostanie przedłużony i doczeka się 3. odsłony, zabraknie w nim jednej z największych gwiazd. „Deadline” potwierdził, że Tom Hardy nie powróci do obsady.
Strefa gangsterów bez Toma Hardy’ego. Co z 3. sezonem?
Produkcja zakończyła już zdjęcia do 2. sezonu serialu. Według źródeł aktor ukończył pracę nad nowymi odcinkami, choć nie obyło się bez problemów. Konflikt między nim a scenarzystą, producentem wykonawczym i showrunnerem serialu, Jezem Butterworthem, miał ponoć narastać i eskalować tak bardzo, że dalsza współpraca stała się niemożliwa. Jednym z głównych punktów spornych miały być chroniczne spóźnienia Hardy’ego na plan zdjęciowy. Informatorzy twierdzą również, że napięcia między aktorem a resztą obsady pogłębiały problem. Przedstawiciele Hardy’ego oraz producenci serialu - 101 Studios i Paramount Television Studios - nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.
2. sezon „Strefy” został zamówiony w ubiegłym roku tuż po tym, jak „jedynka” zanotowała drugi największy start oryginalnego serialu w historii Paramount+ - ustępując jedynie serii „Landman”.
Nie da się ukryć: Harry da Souza jest dla serialu postacią fundamentalną. Pełni funkcję „fixera” rodziny Harriganów - próbuje zażegnać konflikt między nimi a Stevensonami, aby uniknąć wojny gangów, która mogłaby zrujnować interesy obu stron. Informacje o zwolnieniu Hardy’ego są zatem fatalną wiadomością - to bardzo istotna postać związana z najmocniejszymi wątkami. Poza tym Hardy jest świetnym, cenionym artystą - wielu widzów oglądało „Strefę” m.in. właśnie dla niego. Produkcja niewątpliwie sporo straci w związku z tym zwolnieniem - być może również część widowni. By nie modyfikować całej historii, która może sporo na tym stracić, najlepszym rozwiązaniem byłby recasting - tu potrzeba by jednak naprawdę zdolnej gwiazdy, której uda się stworzyć równie pełnokrwistą kreację.
Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery 2. serii. Odbędzie się ona jesienią lub zimą 2026 r.
Strefa gangsterów - obsada. O czym opowiada serial?
W serialu występują:
- Tom Hardy jako Harry Da Souza
- Pierce Brosnan — Conrad Harrigan
- Helen Mirren — Maeve Harrigan
- Paddy Considine — Kevin Harrigan
- Joanne Froggatt — Jan Da Souza
- Lara Pulver — Bella Harrigan
- Anson Boon — Eddie Harrigan
- Mandeep Dhillon — Seraphina Harrigan
- Jasmine Jobson — Zosia
- Geoff Bell — Richie Stevenson
- Daniel Betts — Brendan Harrigan
- Lisa Dwan — O’Hara Delaney
- Emily Barber — Alice
- Janet McTeer — Kat McAllister
- Toby Jones — Colin Tattersall
- Alex Fine — Donnie
- Brad Kelly — DC Mukasa
- Clara Paget — Vron Stevenson
„Strefa gangsterów” (oryg. „MobLand”) serial - jak nietrudno się domyślić - gangsterski, osadzony w brutalnym świecie londyńskiej przestępczości zorganizowanej. Fabuła koncentruje się na wojnie dwóch potężnych rodzin mafijnych - Harriganów i Stevensonów. Prosty konflikt stopniowo przeradza się w bezwzględną walkę o władzę, wpływy i przetrwanie.
Gdy syn rywalizującego gangstera znika po imprezie z impulsywnym wnukiem Harriganów (opowieść skupia się głównie na ich perspektywie), rozpoczyna się festiwal zdrad, egzekucji, odkrywania rodzinnych tajemnic i politycznych układów. Serial pokazuje nie tylko mafijne porachunki - widz zanurza się w toksyczne relacje rodzinne, manipulacje i walkę o wpływy wewnątrz samego klanu.
