Świat dzieli się na aktorów, którzy są znakomitymi partnerami do współpracy, oraz na tych, którzy są nadmiernymi indywidualistami i ich sposób bycia często przeszkadza innym w pracy. Ta druga łatka swego czasu przykleiła się m.in. do Joaquina Phoenixa, co jest jasnym dowodem na to, że aktorski geniusz nie zawsze idzie w parze z byciem "przyswajalnym" dla innych. Zaprzeczeniem rzeczywistości byłoby negowanie, że Tom Hardy to znakomity aktor. Niestety, dopisał się on do grupy gwiazdorów, którzy uznali, że są więksi niż wszyscy, z którymi pracują.

Tom Hardy rządził się na planie Strefy gangsterów?

Informacja o braku udziału Toma Hardy'ego w potencjalnym 3. sezonie "Strefy gangsterów" były całkiem szokujące - aktor wciela się tam bowiem w Harry'ego da Souzę - de facto jedną z najważniejszych postaci serialu, zaufanego "ministra spraw wewnętrznych" przestępczej rodziny Harriganów. Wielu fanom zapewne ciężko sobie wyobrazić serial bez Hardy'ego. The Hollywood Reporter dotarł do informacji, które rzucają światło na zarzuty wobec aktora i, mówiąc wprost, nie są dla niego zbyt korzystne.

Jak informuje portal, lista "grzechów" Hardy'ego jest całkiem bogata. Aktor miał aktywnie kłócić się z producentem wykonawczym Jezem Butterworthem i innymi osobami z firmy produkcyjnej stojącej za serialem. Jednym z impulsów skłaniających twórców serialu do przemyślenia przyszłości Hardy'ego było również zachowanie względem członków obsady:

Nie chciał wychodzić ze swojej przyczepy przez wiele godzin. Kazał obsadzie czekać, co jest grą o władzę. Założę się, że trzymanie w napięciu Pierce'a Brosnana, Helen Mirren i innych to zawodowe samobójstwo.

To jednak wciąż nie koniec, jeśli chodzi o zarzuty wobec Hardy'ego. Miał on naciskać na zmiany dialogów i przekazywać swoje uwagi do scenariusza twórcom - wspomnianemu Butterworthowi oraz jednemu z twórców, Ronanowi Bennettowi. O ile dzielenie się uwagami do scenariusza samo w sobie raczej złe nie jest, to w tym przypadku wpisuje się to w szerszy obraz aktora jako osobę, która chciała mieć więcej władzy i zaburzała hierarchię, na którą - jak przypuszczam - wszyscy się zgodzili.



Co ciekawe, to nie pierwszy przykład, kiedy Hardy jest określany jako osoba trudna do współpracy. The Hollywood Reporter przypomniał w tym samym tekście słowa George'a Millera, pod którego skrzydłami Hardy wystąpił w "Mad Max: Na drodze gniewu", że zachowanie aktora oraz partnerującej mu na ekranie Charlize Theron (chwalił ją i określał jako zdyscyplinowaną) postrzegał jako "odbicie ich postaci, które muszą nauczyć się współpracować, żeby zapewnić sobie nawzajem przetrwanie". Miller stwierdził też, że istnieje w branży "tendencja do wykorzystywania świetnych występów jako pretekstu do zakłóceń, których można uniknąć" - zapewne miał na myśli właśnie Hardy'ego.

Istnieje jednak jeszcze inny wątek, również dodający kamyczek do dyskusji wokół sytuacji Hardy'ego w serialu. Portal "Sick Chirpse" podał informację, że oprócz powyżej opisanych problemów z aktorem, miało dojść do bezpośredniego konfliktu między nim a Helen Mirren. Jego tematem był konflikt izraelsko-palestyński. Mirren miała powiedzieć, że "ludzie nie zdają sobie sprawy z krzywdy, jak wyrządzają Marsze dla Palestyny". Wówczas Hardy, prawdopodobnie stojący po stronie tego państwa, rzekomo roześmiał się jej w twarz i odszedł od stołu. Po tym wydarzeniu Mirren miała zacząć na niego bez końca narzekać i kazać dostosowywać się do niej. Jeśli to prawda i zarazem jeden z powodów zwolnienia aktora, Hardy będzie mógł przybić "piątkę" z Melissą Barrerą, którą twórcy ostatniego "Krzyku" usunęli z filmu za krytykę Izraela.

Data premiery 2. sezonu "Strefy gangsterów" pozostaje tajemnicą, ale nie ulega wątpliwości, że gdy ją poznamy, pytaniem numer jeden będzie: co z postacią Hardy'ego? Jeśli dotychczasowe informacje się potwierdzą, nowa odsłona serialu może być dla niego ostatnią.

Adam Kudyba 28.05.2026 11:09

