Wybuchowy serial akcji to fenomen. Fani powtarzają wszystkie sezony

"S.W.A.T." swoje lata ma. Zadebiutował bowiem w 2017 roku. Amerykańscy widzowie pokochali opowieść o grupie policjantów przeszkolonych do przeprowadzania najbardziej niebezpiecznych akcji. Za sierżantem Hondo i jego ludźmi poszliby w ogień. Oglądali serial tak namiętnie, że ciągle był przedłużany o kolejne sezony. Doczekał się ich aż ośmiu, z czego ostatni emitowany był w zeszłym roku.

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Co tak bardzo przypadło do gustu widzom, że "S.W.A.T." mógł trwać i trwać? To oczywiście odpowiednie proporcje widowiskowej akcji i osobistych dramatów bohaterów. Na tym przecież opiera się idea podobnych procedurali. A w tym wypadku ich formułę twórcy opanowali do perfekcji. Inaczej fani nie oglądaliby serialu w kółko.

S.W.A.T. - opinie o serialu akcji na CANAL+

Tak, serio. Jakby nie mieli co z czasem robić, powtarzają sobie "S.W.A.T.". I to nie pojedyncze odcinki. Oglądają ponownie wszystkie 8 sezonów, ciągle się nimi zachwycają. Gdy wracają do serialu, od razu sobie przypominają, za co go tak polubili i nie mogą się od niego oderwać.

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"S.W.A.T." OBEJRZYSZ NA:

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Oglądam ponownie "S.W.A.T.". Już zapomniałem, jak bardzo go kocham



Właśnie skończyłem rewatch "S.W.A.T.". Uwielbiam ten serial



W ostatnich tygodniach wyczyściłem "S.W.A.T.". Sezony 1-8 i chłopie, jakie to jest równe. Solidny seans. 8/10. Akcja nigdy się nie powtarza



- czytamy na X (dawny Twitter).

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W Polsce użytkownicy CANAL+ mają na razie dostęp do połowy "S.W.A.T.", czyli 4. pełnych sezonów serialu. Kolejne będą konsekwentnie debiutować na platformie w przyszłości. Warto jednak przy tym zaznaczyć, że zaraz w serwisie pojawi się też spin-off produkcji.

"S.W.A.T." był zbyt uwielbianym serialem, żeby po jego zakończeniu, dało się z nim tak po prostu pożegnać. W tym roku pojawił się jego spin-off - "S.W.A.T. Exiles" - który w Stanach Zjednoczonych powoli zmierza do końca 1. sezonu. U nas zadebiutuje 2 listopada na CANAL+.

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