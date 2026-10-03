Mówią, że to najlepszy polski film roku. Wreszcie w streamingu

„Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” opowiada historię czwórki rodzeństwa wchodzącego w dorosłość. Jana, Nastka, Franek i Benek próbują urządzić sobie życie po swojemu, ale jednocześnie nie potrafią się od siebie odseparować. To właśnie ta relacja jest rdzeniem obrazu.

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Najmłodszy Benek zostaje odrzucony przez starszego brata Franka, który wcześniej był jego najlepszym przyjacielem. Do tego chłopaka zaczyna nawiedzać Dusiołek - mała zjawa, która nie pozwala mu spać i wywołuje u niego napady paniki. Franek z kolei ucieka od rodziny, wikła się w toksyczną relację i problemy z narkotykami. Jego siostra bliźniaczka Nastka szuka stabilności i miłości, a najstarsza Jana próbuje poprzez własny projekt artystyczny pomóc młodszemu rodzeństwu - i przy okazji samej sobie.

Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej - co obejrzeć w weekend w serwisie CANAL+?

W dziele Buchwald chyba najbardziej docenia się fakt niecodziennego podejścia do opowieści o młodych bohaterach: zainteresowała ją bowiem przede wszystkim bliskość między ludźmi, którzy znają się od zawsze, ale niekoniecznie potrafią ze sobą rozmawiać. Twórczyni okazuje się baczną obserwatorką - w imponująco wiarygodny sposób pokazuje na przykład, jak można być jednocześnie najbliższymi sobie ludźmi i kompletnie nie rozumieć swoich potrzeb. Albo: że można się nawzajem irytować, krzywdzić, zazdrościć sobie życia, a mimo tego w sytuacji kryzysowej nadal chcieć być obok. Zrozumienie i brak protekcjonalnego podejścia do młodych bohaterów to wielka siła filmu Buchwald, który nie próbuje ich naprawiać, diagnozować ani tłumaczyć ich problemów z pozycji dorosłego, który już „wie, jak wygląda życie”.

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Twórczyni w bardzo fajny, nieinwazyjny sposób wykorzystuje też realizm magiczny. I tak na przykład Dusiołek istnieje w świecie filmu naprawdę - nie jest jedynie metaforą (no, przynajmniej nie do końca, bo mówimy jednak o materializacji lęku). Tytułowe duchy bardziej niż typowymi, klasycznymi widziadłami są odbiciami przeszłości, dawnych emocji.

Doceniam też wiarygodne portrety młodych ludzi, które w wielu produkcjach brzmią nienaturalnie. Widać, że twórczyni bardziej bacznie podpatrywała (i dobrze) niż bazowała na swoich wyobrażeniach. Dużo tutaj również aktorskiej świeżości. Bartłomiej Deklewa, Izabella Dudziak, Tymoteusz Rożynek i Karolina Rzepa faktycznie sprawiają wrażenie ludzi, którzy znają swoje najgorsze cechy od kilkunastu lat i doskonale wiedzą, gdzie nacisnąć, żeby doprowadzić brata albo siostrę do szału. Rzepa dostała za swoją rolę nagrodę w Gdyni i trudno się dziwić - jej Jana jest jedną z tych postaci, które można polubić i poczuć właśnie dlatego, że ma się poczucie obcowania z osobą prawdziwą, nie zaś: wykreowaną.

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„Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” jest obrazem o własnym charakterze. Ten niewykalkulowany, celny, niebywale życiowy debiut ma swój własny język, rytm i pomysł na to, jak opowiadać o młodych ludziach bez robienia z nich ofiar ani obiektów żartów. A poza tym ma też serce. O, a propos - poza tym jako bodaj pierwszy kinowy obraz w historii wzbogacił swój soundtrack utworem „Otworzę ci serce” legendarnej formacji LSO (swoją drogą, historia dotarcia do twórców i wykorzystania numeru w filmie jest dość ciekawa, polecam sobie przybliżyć).

To - być może - najtrafniejszy portret młodego pokolenia ostatniej dekady. Aż trudno uwierzyć, że to debiut. Warto!

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