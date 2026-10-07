Ten serial był nadzieją Netfliksa. Teraz całkiem zniknie z platformy

Wiele seriali Netfliksa można określić mianem flagowych. Czarna komedia "The End of the F***ing World", która koncentruje się na ucieczce dwojga znudzonych nastolatków z pewnością zalicza się do tego grona. Brytyjska produkcja była obecna w bibliotece streamingowego giganta od 2017 roku i doczekała się 2 sezonów. Dziś wiadomo już, że widzowie nie tylko nie doczekają się nowych odcinków, ale również mogą pożegnać się z tymi starymi - "The End of the F***ing World" znika z Netfliksa lada chwila.

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The End of the F***ing World znika z serwisu Netflix. Do kiedy można obejrzeć serial?

Subskrybenci Netfliksa po wejściu na platformę i wyszukaniu tytułu "The End of the F***ing World" odkryją druzgocącą informację. Miniaturka serialu została oznaczona hasłem "Niedługo znika", co oznacza, że streamingowy gigant pozbywa się tej produkcji odcinkowej. Była ona dostępna w ofercie platformy przez prawie 10 lat, a teraz przyszedł czas, aby się z nią pożegnać. "The End of the F***ing World" będzie obecny w ofercie Netfliksa tylko do 4 listopada. Warto się zatem pospieszyć.

Alex Lawther jako James i Jessica Barden jako Alyssa w serialu "The End of the F***ing World". Fot. materiały prasowe Netflix

Czarna komedia stworzona przez Jonathana Entwistle'a koncentruje się na Jamesie (Alex Lawther) oraz na Alyssie (Jessica Barden). James sądzi, że jest psychopatą i marzy o tym, by kogoś zabić, z kolei buntownicza Alyssa szuka ucieczki od toksycznej rodziny i monotonnego życia w nudnej mieścinie. Oboje postanawiają uciec. Podróż przez Anglię zapewni im nie tylko serię niezapomnianych przygód, ale również bardzo niefortunnych zdarzeń.

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Produkcja łączy elementy czarnego humoru oraz kryminału i thrillera. To pozycja idealna przede wszystkim dla młodzieży, ale również starsi widzowie znajdą w niej coś dla siebie. W końcu to poruszająca opowieść o dwojgu ludzi, których łączy dziwaczna więź, a mimo to potrafią odkryć w swoim kompanie podróży poczucie bezpieczeństwa, jakiego nie dostali od swoich bliskich.

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