Ten serial był nadzieją Netfliksa. Teraz całkiem zniknie z platformy
Netflix pozbywa się jednego ze swoich najlepszych, a przy tym najwcześniejszych seriali. Subskrybenci nie mają wiele czasu, aby nadrobić tę perełkę, aż zniknie z biblioteki platformy.
Wiele seriali Netfliksa można określić mianem flagowych. Czarna komedia "The End of the F***ing World", która koncentruje się na ucieczce dwojga znudzonych nastolatków z pewnością zalicza się do tego grona. Brytyjska produkcja była obecna w bibliotece streamingowego giganta od 2017 roku i doczekała się 2 sezonów. Dziś wiadomo już, że widzowie nie tylko nie doczekają się nowych odcinków, ale również mogą pożegnać się z tymi starymi - "The End of the F***ing World" znika z Netfliksa lada chwila.
The End of the F***ing World znika z serwisu Netflix. Do kiedy można obejrzeć serial?
Subskrybenci Netfliksa po wejściu na platformę i wyszukaniu tytułu "The End of the F***ing World" odkryją druzgocącą informację. Miniaturka serialu została oznaczona hasłem "Niedługo znika", co oznacza, że streamingowy gigant pozbywa się tej produkcji odcinkowej. Była ona dostępna w ofercie platformy przez prawie 10 lat, a teraz przyszedł czas, aby się z nią pożegnać. "The End of the F***ing World" będzie obecny w ofercie Netfliksa tylko do 4 listopada. Warto się zatem pospieszyć.
Czarna komedia stworzona przez Jonathana Entwistle'a koncentruje się na Jamesie (Alex Lawther) oraz na Alyssie (Jessica Barden). James sądzi, że jest psychopatą i marzy o tym, by kogoś zabić, z kolei buntownicza Alyssa szuka ucieczki od toksycznej rodziny i monotonnego życia w nudnej mieścinie. Oboje postanawiają uciec. Podróż przez Anglię zapewni im nie tylko serię niezapomnianych przygód, ale również bardzo niefortunnych zdarzeń.
Produkcja łączy elementy czarnego humoru oraz kryminału i thrillera. To pozycja idealna przede wszystkim dla młodzieży, ale również starsi widzowie znajdą w niej coś dla siebie. W końcu to poruszająca opowieść o dwojgu ludzi, których łączy dziwaczna więź, a mimo to potrafią odkryć w swoim kompanie podróży poczucie bezpieczeństwa, jakiego nie dostali od swoich bliskich.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.