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Widzowie zakochali się w nowej perle Netfliksa. Serial rządzi w serwisie

Nowy, gwiazdorsko obsadzony serial Netfliksa błyskawicznie uplasował się na szczycie listy TOP 10 największych hitów serwisu. Widzowie są zachwyceni i wystawiają produkcji wysokie noty. Co ciekawe, mówimy o adaptacji - czyli rodzaju produkcji, względem której odbiorcy są zazwyczaj bardziej surowi. Najwyraźniej właśnie tak powinno się je kręcić.

Michał Jarecki
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Zarówno krytycy jak i widzowie chwalą „Na wschód od Edenu” Netfliksa. Jedni i drudzy oceniają go bardzo wysoko w filmowych serwisach. I nic dziwnego - mowa o adaptacji, która z jednej strony jest znacznie wierniejsza oryginałowi niż film z 1955, z drugiej: dopowiada też coś od siebie.

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Zoe Kazan, wnuczka Elii Kazana - reżysera wspomnianego filmu - wyprodukowała i napisała serial, w którym bawi się perspektywą, co pozwala spojrzeć na opowieść nieco inaczej, choć w gruncie rzeczy śledzimy te same wydarzenia. Struktura pozostaje niezmienna, główna esencja zachowana, mamy tu jednak nieco więcej tematów. A przy okazji mniej melodramatu, większą psychologiczną wiarygodność i nieco bardziej ograniczoną łopatologię względem wspaniałego, acz prościutkiego oryginału autorstwa Johna Steinbecka.

Do tego: wspaniałe zdjęcia, poruszająca, a nienachalna muzyka i bezbłędna obsada. Z Florence Pugh z najpewniej najlepszą rolą w karierze - godną wszystkich nagród.

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Na wschód od Edenu - widzowie zachwyceni nowością Netfliksa

Sam zachwycałem się produkcją w tej recenzji - a jeśli jeszcze nie odpaliliście produkcji i nie dajecie wiary mojej ocenie, spójrzcie, co piszą o niej widzowie w social mediach. Tym razem Netfliks zafundował nam naprawdę przepiękną opowieść o rodzinie, samostanowieniu, wolnej woli, wewnętrznej walce dobra ze złem i, oczywiście, miłości. 

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NA WSCHÓD OD EDENU sprawia wrażenie dzieła życia Zoe Kazan, która rozumie powieść Steinbecka jak nikt inny. Jej twórcza więź z Florence Pugh, znakomita obsada drugoplanowa, scenariusz, reżyseria, rozmach i kameralność - wszystko tu po prostu działa. Udało im się zrobić to naprawdę dobrze.

Oglądajcie. Podziękujecie nam później.

Na wschód od Edenu - obsada

  • Florence Pugh – Cathy Ames
  • Christopher Abbott – Adam Trask
  • Mike Faist – Charles Trask
  • Hoon Lee – Lee
  • Tracy Letts – Cyrus Trask
  • Martha Plimpton – Faye
  • Ciarán Hinds – Samuel Hamilton
  • Joseph Zada – Cal Trask
  • Joe Anders – Aron Trask
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Michał Jarecki
Redaktor

Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).

Tagi:
Florence PughSeriale Netflix
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