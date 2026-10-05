Widzowie zakochali się w nowej perle Netfliksa. Serial rządzi w serwisie

Zarówno krytycy jak i widzowie chwalą „Na wschód od Edenu” Netfliksa. Jedni i drudzy oceniają go bardzo wysoko w filmowych serwisach. I nic dziwnego - mowa o adaptacji, która z jednej strony jest znacznie wierniejsza oryginałowi niż film z 1955, z drugiej: dopowiada też coś od siebie.

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Zoe Kazan, wnuczka Elii Kazana - reżysera wspomnianego filmu - wyprodukowała i napisała serial, w którym bawi się perspektywą, co pozwala spojrzeć na opowieść nieco inaczej, choć w gruncie rzeczy śledzimy te same wydarzenia. Struktura pozostaje niezmienna, główna esencja zachowana, mamy tu jednak nieco więcej tematów. A przy okazji mniej melodramatu, większą psychologiczną wiarygodność i nieco bardziej ograniczoną łopatologię względem wspaniałego, acz prościutkiego oryginału autorstwa Johna Steinbecka.

Do tego: wspaniałe zdjęcia, poruszająca, a nienachalna muzyka i bezbłędna obsada. Z Florence Pugh z najpewniej najlepszą rolą w karierze - godną wszystkich nagród.

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Na wschód od Edenu - widzowie zachwyceni nowością Netfliksa

Sam zachwycałem się produkcją w tej recenzji - a jeśli jeszcze nie odpaliliście produkcji i nie dajecie wiary mojej ocenie, spójrzcie, co piszą o niej widzowie w social mediach. Tym razem Netfliks zafundował nam naprawdę przepiękną opowieść o rodzinie, samostanowieniu, wolnej woli, wewnętrznej walce dobra ze złem i, oczywiście, miłości.

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NA WSCHÓD OD EDENU sprawia wrażenie dzieła życia Zoe Kazan, która rozumie powieść Steinbecka jak nikt inny. Jej twórcza więź z Florence Pugh, znakomita obsada drugoplanowa, scenariusz, reżyseria, rozmach i kameralność - wszystko tu po prostu działa. Udało im się zrobić to naprawdę dobrze.

Oglądajcie. Podziękujecie nam później.

Na wschód od Edenu - obsada

Florence Pugh – Cathy Ames

Christopher Abbott – Adam Trask

Mike Faist – Charles Trask

Hoon Lee – Lee

Tracy Letts – Cyrus Trask

Martha Plimpton – Faye

Ciarán Hinds – Samuel Hamilton

Joseph Zada – Cal Trask

Joe Anders – Aron Trask

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