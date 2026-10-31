HBO Max bardzo mi zaimponowało. W październikowej rozpisce nie znajdziecie śladu po czymkolwiek związanym z serialem i filmami na podstawie powieści "To" Stephena Kinga. A jednak 31 października 2026 roku, serwis udostępnił odcinek specjalny, który odkrywa przed nami kolejne tajemnice miasteczka Derry. I oczywiście przerażającego klauna.

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To: Witajcie w Derry. Historia Derry – już w HBO Max

„Wiele pokoleń temu, gdy Kollu żerował na naszym ludzie, zostawiliśmy ostrzeżenia dla tych, którzy przyjdą po nas. Lecz złagodziliśmy prawdę, by móc ją przekazywać dzieciom. Tej opowieści nie uczymy, tę część pominęliśmy” – takimi słowami rozpoczyna się specjalny odcinek serialu „To: Witajcie w Derry”, który właśnie trafił do HBO Max.

Akcja 30-minutowego odcinka specjalnego rozgrywa się setki lat przed wydarzeniami znanymi z filmów i serialu. To opowieść o grupie młodych ludzi, którzy wyruszyli w podróż i spotkali starożytnego ducha. Możemy się oczywiście domyślać, kim jest ten duch.

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Odcinek specjalny pojawił się w serwisie ponad 2 miesiące po tym, jak HBO Max oficjalnie przedłużyło serial na 2. sezon. Choć było pewne, iż produkcja będzie kontynuowana, serwis długo zwlekał z oficjalnym komunikatem. Najpewniej platforma chciała jak najdłużej utrzymać dalsze plany w tajemnicy, między innymi po to, aby zaskoczyć widzów właśnie odcinkiem specjalnym.

Przypomnijmy, że seria „To” powstał na powieści Stephena Kinga, która ukazała się w 1986 roku. Książka doczekała się m. in. dwuczęściowej ekranizacji, a w zeszłym roku otrzymaliśmy również serial, który opowiada o wcześniejszej, nieopisanej szczegółowo historii miasteczka Derry. King jedynie zarysował wcześniejsze morderstwa Pennywise’a i naszkicował jego pochodzenie. Serial wypełnia te luki, a odcinek specjalny sięga jeszcze głębiej.

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