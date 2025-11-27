Ładowanie...

„To: Witajcie w Derry” jest prequelem dwóch ostatnich filmów o Pennywise’ie z Billem Skarsgardem. W serialu powróciło kilka miejsc i postaci, w tym z innych opowieści Stephena Kinga, a cofnęliśmy się w czasie do lat 60. ubiegłego wieku. Jesteśmy świadkami poprzedniego cyklu, podczas którego demoniczny klaun również mordował dzieci. Nie wszystkie easter-eggi i cameo są jednak oczywiste.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone serii „To”:

REKLAMA

Kim jest pani Kersh z „To: Witajcie w Derry”?

Ta postać o imieniu Ingrid jest powiązana z jedną z głównych bohaterek z proto-klubu frajerów, czyli Lilly Bainbridge. Dziewczyna spotkała kobietę w Juniper Hill, czyli szpitalu psychiatrycznym, do którego trafiła ponownie po incydencie z ogórkami. Dostrzegła w niej matczyną figurę, gdyż jej własna matka po stracie męża stała się nieobecna. Po opuszczeniu instytucji nadal utrzymują kontakt.

Lilly i Ingrid spotkały się również w 4. epizodzie w knajpie. Widzowie wysnuli wtedy hipotezę, iż to pani Kersh, która jest jedynie jedną z form Pennywise’a i tak naprawdę nie istnieje, a widzi ją jedynie Bainbridge. Kobieta wchodzi jednak w interakcje z innymi ludźmi, mieszka z grubiańskim mężem no i zniechęcała młodą dziewczynę przed samodzielnym poszukiwaniem zagubionych dzieci w kanałach.

Lilly to zaś nie jedyna postać, którą coś łączy z panią Kersh.

Mężem pani Kersh jest przy tym miejscowy rzeźnik. To właśnie z nim spotkała się żona majora Leroya Hanlona, Charlotte, na początku serialu. Po tym, jak zauważyła, iż miejscowi chuligani rozrabiają, rzucił zdaniem, iż „chłopcy pozostają chłopcami” i jak inni mieszkańcy ignorował incydent. Tym razem również go widzieliśmy, a zrobił gorsze wrażenie, odnosząc się impertynencko do żony.

W najnowszym, 5. odcinku „To: Witajcie w Derry” nie tylko potwierdziło się, że Ingrid to faktycznie pani Kersh, ale też dowiedzieliśmy się, iż zdradza męża - to właśnie ona jest tajemniczą kochanką oskarżonego o zamordowanie dzieci Hanka Grogana. Spotkała się z nim ponownie, a potem postanowiła odszukać Charlotte, by uzyskać jej pomoc w oczyszczeniu dobrego imienia ukochanego.

Problem w tym, że sporo wskazuje na to, iż pani Kersh ma swoją ciemną stronę…

Ingrid jest dojrzałą kobietą, a postać o jej nazwisku pojawiła się, już jako staesza kobieta, w książce „To” oraz jej ostatniej ekranizacji, a konkretnie w „To: Rozdział II”. Beverly trafiła na nią, odwiedzając w czasach współczesnych swój rodzinny dom. Szybko się jednak okazało, że pani Kersh nie żyje, a jej formę przybrało To. A to nie koniec niespodzianek z nią związanych.

Beverly, odwiedzając miejsce, w którym dorastała, błędnie założyła, iż przy wejściu widnieje jej nazwisko, czyli Marsh, ale tak naprawdę było to właśnie Kersh. To, które przybierało formę starszej kobiety (a ją, jak można rozsądnie założyć, wchłonęło już jakiś czas temu), oznajmiło dorosłej bohaterce, że jej brutalny ojciec, Alvin, zmarł - a potem ją zaatakowało.

Dowiedzieliśmy się też, że pani Kersh jest córką Pennywise’a.

Podczas spotkania z tą wersją panią Kersh młoda kobieta zauważyła zdjęcie, na którym obecny był nie kto inny, jak Robert „Bob” Gray, znany również jako Pennywise, Tańczący Klaun, a przyszła pani Kersh była córką tegoż mężczyzny, którego wizerunek To upodobało sobie najbardziej. Potwór przejął jego ciało, po uprzednim uśmierceniu jego właściciela, najpewniej w 1908 r.

Co ciekawe, 3. odcinek serialu „To: Witajcie w Derry” zabrał nas na festyn, podczas którego widzieliśmy młodą dziewczynę w stroju klauna trzymającą czerwone balony. Wszystko wskazuje na to, że była to córka przebywającego w tym czasie w miasteczku Roberta Graya, a tym samym późniejsza pani Kersh. Miało to miejsce w retrospekcji z 1908 r., podczas której obserwowaliśmy młodość Francisa Shawa.

A czy pani Kersh współpracuje z To?

Wcześniej zakładaliśmy, iż To zabiło zarówno Roberta Graya, jak i jego córkę, przejmując ich ciała. Po ostatnim odcinku serialu nie jestem jednak tego taki pewien. Czuję przez skórę, że tak jak faktycznie klaun nazywany Pennywise’em zginął w 1908 r., tak jego córka przeżyła i mogła stać się pomocnikiem potwora - tak jak był nim młody Henry Bowers w filmach „To” i „To: Rozdział II”.

Z jednej strony pani Kersh to urocza kobieta, która wspiera Lilly i romansuje z Hankiem, a z drugiej często pojawia się w czerwieni, kolorze To. Może przebiera się też w strój klauna, nieci inny niż ten Pennywise’a? Nie zdziwię się, jeśli to ona była w krypcie oraz pod domem Hanlonów, a zniechęcając dzieciaki do wizyty w kanałach, mogła przypuszczać, iż tym samym je tylko do tego zachęci.

Warto też zwrócić uwagę na słowa, jakie padły w domu pani Kersh.

Spotkaliśmy tam kogoś, kogo przedstawiła jako męża, ale miejscowy rzeźnik pojawił się jakby znikąd. Wspominał o steku, na który czeka, a Ingrid, która przez cały czas rozmawiała z Lilly, stwierdziła, iż ten jest „niemalże gotowy”, a pan Kersh odparł, iż ma nadzieję, że „tym razem go nie przypali”. Istnieje hipoteza, iż wcale tak naprawdę nie rozmawiali o jedzeniu, tylko o… młodej Bainbridge!

Rzeźnik może być awatarem To. Zakładając, iż panią Kersh coś z potworem łączy, to może oznaczać, iż zadaniem kobiety jest przygotowanie Lilly tak, by była dla niego smacznym posiłkiem - a jako że żywi się strachem, dziewczynę trzeba nastraszyć! No i pan Kersh wspomina poprzedni raz, gdy Ingrid szykowała kogoś naposiłek, co zakończyło się fiaskiem, np. ucieczką z miasta albo samobójstwem…

Czekam na to, aż dowiemy się więcej o przeszłości pani Kersh.

Będzie ku temu świetna okazja, bo jeśli tylko serial otrzyma kolejne sezony, to cofniemy się w czasie. „To: Witajcie w Derry” ma być w końcu antologią - a każda z trzech planowanych serii będzie jeszcze bardziej cofała fabułę w czasie, za każdym razem o 27 lat, do poprzednich cykli. Wynika z tego, że do 1908 r., w którym To przybrało formę Pennywise’a, wrócimy na dłużej w ostatnim, 3. sezonie prequela.

REKLAMA

Warto też zaznaczyć, iż jeśli chodzi o linię czasową, to wszystko się zgadza. Co prawda pani Kersh wygląda dość młodo, ale wcielająca się w nią aktorka, czyli Madeleine Stowe, ma obecnie 67 lat. Jeśli jej Ingrid jest w tym samym wieku, to dwa cykle wcześniej, w 1908 r., faktycznie mogła by być dziewczynką w stroju klauna trzymającą balonik. To jednak, na ten moment, nadal jedynie hipoteza.

Nie pozostaje nam zaś nic innego jak czekać na finał debiutanckiej serii „To: Witajcie w Derry”, na którą składać ma się łącznie osiem odcinków. Pierwsze pięć jest już dostępnych w serwisie HBO Max, podobnie jak filmy „To” i „To: Rozdział II”, a kolejne będą dołączały do biblioteki w kolejne poniedziałki o 3:00 polskiego czasu. Premiera ostatniego przypadnie tym samym na 15 grudnia 2025 r.

REKLAMA

Piotr Grabiec 27.11.2025 19:55

Ładowanie...