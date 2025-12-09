Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod

Powoli zbliżamy się do wielkiego finału "To: Witajcie w Derry". Od wczoraj na HBO Max możemy oglądać przedostatni epizod tego serialu. To zdecydowanie, jak dotychczas, najmocniejszy moment tej historii. Po jego obejrzeniu trudno się pozbierać.

Adam Kudyba
witajcie w derry serial
REKLAMA

Wielu było zdezorientowanych, że przez długi czas w "To: Witajcie w Derry" nie pojawiał się w zasadzie główny bohater, cieszący się największym zainteresowaniem fanów - mowa oczywiście o Tańczącym Klaunie, znanym wszystkim jako Pennywise. Twórcy skwapliwie budowali napięcie i "podkładkę" pod jego powrót, by w połowie sezonu wreszcie go ujawnić dzieciakom. To był spektakularny i przerażający moment, który dał sygnał, że zło się tylko rozkręca. Dowód na potwierdzenie tej tezy dostaliśmy w 7. odcinku, który uderza widza w gardło z całą siłą.

REKLAMA

To: Witajcie w Derry - przedostatni odcinek to cios w serce

Poprzedni epizod serialu zakończył się emocjonującym cliffhangerem - okazało się, że baza czarnoskórych żołnierzy, w której odbywał się wieczór muzyczno-towarzyski, została najechana przez białych mieszkańców Derry, wyposażonych m.in. w broń i koktajle Mołotowa.

W dalszej części pojawią się DUŻE spoilery dotyczące fabuły 7. odcinka "To: Witajcie w Derry"

Jak się dowiadujemy na początku odcinka siódmego, konsekwencją ich ataku jest pożar, wskutek którego wielu z przebywających tam ludzi - także wojskowych - ginie. Uciec udaje się m.in. Dickowi Halloranowi (Chrs Chalk) oraz Hankowi Groganowi (Stephen Rider), ukrywającemu się wskutek niesłusznego oskarżenia o zabójstwo dzieci.

Na miejscu byli również młodzi bohaterowie serialu - Will Hanlon (Blake Cameron James), Marge Truman (Matilda Lawler) i Rich Santos (Arian S. Cartaya). Niestety, skład głównych bohaterów wskutek wydarzeń w 7. odcinku zmniejszył się. Atak mieszkańców Derry wywołał w bazie koszmarny pożar. Willowi udało się uciec, a w trakcie ucieczki Rich i Marge zostali otoczeni przez ogień. Chłopak, od dawna zakochany w koleżance, zdecydował się na ogromne poświęcenie - wsadził Marge do niewielkiej skrzyni i zamknął ją tam, dzięki czemu mogła przeżyć. Sam niestety nie dokonał tego - Rich zmarł, dusząc się oparami dymu. Chwilę przed tą tragedią oboje porozmawiali po raz ostatni, wyznając sobie nawzajem miłość (Rich nawiązał do ich poprzedniej rozmowy o rycerzach, mówiąc, że ratują też damy). To była straszliwa scena, która przypomniała, że w serialu nikt nie jest bezpieczny, a zło ma nie tylko obraz Pennywise'a - jego uosobieniem są również przesiąknięci nienawiścią i rasizmem ludzie, którzy uważają się zarazem za prawych i moralnych.

7. odcinek rzeczywiście dokonał na widzach emocjonalnej miazgi, jednak nie tylko za pomocą sceny z udziałem dzieciaków. Na początku epizodu zaglądamy za kulisy cyrku, którego główną gwiazdą jest Pennywise Tańczący Klaun - wówczas jeszcze w zwykłej, niedemonicznej formie. Był nim Bob Gray (Bill Skarsgard) - cyrkowiec, który w niewyjaśnionych okolicznościach rozstał się z wielką sceną. Niewykluczone, że przyczyniła się do tego śmierć jego żony, również parającej się sztuką cyrkową. W ramach retrospekcji poznajemy młodszą Ingrid. Choć z perspektywy głównego wątku serialu znamy ją już jako pomocniczkę demonicznego klauna, siódmy epizod ukazuje nam zażyłość jej relacji z ojcem. Ingrid pomaga tacie w przedstawieniach, jest jego asystentką, a po jednym ze spektakli pokazuje mu swoje wcielenie klauna, nad którym pracowała. Widocznie wzruszony na jej widok nadaje dziewczynce pseudonim należący wcześniej do jej matki - Periwinkle. Nie spędzamy z Bobem i małą Ingrid dużo czasu, ale Andy Muschietti (reżyser odcinka) daje nam wystarczająco czasu, byśmy poczuli między nimi silną, pełną ciepła więź. Później Bob przed występem daje się podpuścić złej istocie, która w kształcie dziecka prosi go o pomoc w znalezieniu rodziców. Nie widzimy dokładnie, co się z nim dzieje, ale wiemy, że od tamtego momentu zły byt przybiera formę Pennywise'a - i właśnie w ten sposób zwabił do siebie Ingrid, wierzącą, że jej ojciec wciąż żyje.

Nie ulega wątpliwości, że ładunek emocjonalny przełożył się na jakość - komentatorzy i widzowie chórem uznali, że "The Black Spot" (tytuł 7. epizodu) to najlepszy odcinek "To: Witajcie w Derry". W serwisie IMDb cieszy się on najwyższą spośród wszystkich notą - średnia ocen wynosi aż 9,5 (przy najwyższej możliwej ocenie w postaci 10). To efekt głosowania ok. 6,5 tys. widzów, a zatem nie jest to jednostronna fanaberia. Jeśli tak wygląda "półfinał", to naprawdę się boję, co twórcy przygotowali na ostatni odcinek serialu.

REKLAMA

Więcej o serialu "To: Witajcie w Derry" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
09.12.2025 16:13
Tagi: HBOHBO MaxPennywiseTo
Najnowsze
17:08
Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Aktualizacja: 2025-12-09T17:08:21+01:00
16:13
Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod
Aktualizacja: 2025-12-09T16:13:04+01:00
13:46
Widzowie uwierzyli w niepokojący wywiad z Kacperkiem z Rodzinki.pl. To nie było tak
Aktualizacja: 2025-12-09T13:46:18+01:00
11:45
Popularny serwis VOD kończy działalność w Polsce. Miał świetne filmy
Aktualizacja: 2025-12-09T11:45:01+01:00
11:13
Wybitny thriller znika z Netfliksa. Oglądajcie, póki jeszcze możecie
Aktualizacja: 2025-12-09T11:13:35+01:00
10:51
Fani Gry o tron, przełączcie się na Disney+. To fantasy was porwie
Aktualizacja: 2025-12-09T10:51:46+01:00
9:41
To on będzie głównym celem Dooma w Avengers: Doomsday. Tego się nie spodziewaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T09:41:56+01:00
8:38
To najdziwniejszy serial, jaki dziś znajdziesz na Netfliksie. Nie oderwiesz się od niego
Aktualizacja: 2025-12-09T08:38:35+01:00
6:15
The Office PL, już tęsknimy. Kiedy 6. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-09T06:15:00+01:00
19:52
9 lat czekaliśmy na tę wiadomość. Ulubiony serial Polaków wreszcie dostanie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-08T19:52:21+01:00
18:02
Co dalej z Odrzuconymi? Fani Netfliksa domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-08T18:02:00+01:00
16:59
Niedoceniony film akcji podbija Prime Video. Użytkownicy czekają na nową część
Aktualizacja: 2025-12-08T16:59:00+01:00
14:50
Widzowie HBO Max rzucili się na ten horror. Absolutne zwycięstwo
Aktualizacja: 2025-12-08T14:50:09+01:00
14:18
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wreszcie jest cool, w dechę, morowe. Są wyniki
Aktualizacja: 2025-12-08T14:18:08+01:00
13:01
Barwy szczęścia i Klan obejrzysz jak człowiek. Widzowie będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-12-08T13:01:01+01:00
12:21
Polska w nowym filmie Scarlett Johansson. Mówi o niej główna bohaterka
Aktualizacja: 2025-12-08T12:21:28+01:00
10:59
Twórczyni nowego Spider-Mana nie zarabia na nim ani złotówki. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-08T10:59:58+01:00
9:55
Trump komentuje kupno Warnera przez Netfliksa. "To może być kłopot"
Aktualizacja: 2025-12-08T09:55:23+01:00
9:00
Serial sci-fi od Apple TV pobił rekord. Takiego hitu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-08T09:00:33+01:00
16:04
Weronika Książkiewicz o Glinie i Furiozie. Chciałam ról, które ranią
Aktualizacja: 2025-12-07T16:04:00+01:00
13:39
To nie koniec Rodzinki.pl. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-07T13:39:42+01:00
12:23
Prime Video ogłosił wielki finał jednego ze swoich najlepszych seriali
Aktualizacja: 2025-12-07T12:23:29+01:00
12:11
Najlepszy film szpiegowski tego roku wjechał na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-07T12:11:00+01:00
11:31
Wykupiłem najdziwniejszy serwis VOD. W Polsce prawie nikt go nie zna
Aktualizacja: 2025-12-07T11:31:00+01:00
11:13
Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku
Aktualizacja: 2025-12-07T11:13:50+01:00
10:35
Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-07T10:35:53+01:00
8:24
Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
Aktualizacja: 2025-12-07T08:24:00+01:00
16:06
Myślała, że oszalała. Lodówka zaczęła gadać do niej po imieniu
Aktualizacja: 2025-12-06T16:06:24+01:00
14:14
Wraca najlepszy serial świąteczny Netfliksa. Odliczam dni do premiery
Aktualizacja: 2025-12-06T14:14:00+01:00
13:33
HBO Max dostarczył piękny film. Prawdziwa historia łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-06T13:33:00+01:00
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
10:06
Adam Sandler jest na szczycie. Filmy Netfliksa dały mu drugie życie
Aktualizacja: 2025-12-06T10:06:44+01:00
9:55
Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Aktualizacja: 2025-12-06T09:55:18+01:00
8:31
Użytkownicy Prime Video rzucili się na nowość fantasy. Wróciło też genialne sci-fi
Aktualizacja: 2025-12-06T08:31:00+01:00
7:33
Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
19:33
Jay Kelly - o co chodzi w zakończeniu? To skomplikowane
Aktualizacja: 2025-12-05T19:33:00+01:00
18:27
O czym naprawdę jest Jay Kelly? To ważny komentarz
Aktualizacja: 2025-12-05T18:27:00+01:00
16:51
Jeśli Netflix kupi Warnera, będzie to koniec streamingu, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-12-05T16:51:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA