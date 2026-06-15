Nie pozwólcie przepaść genialnemu sci-fi Prime Video. Użytkownicy twierdzą, że to arcydzieło

"Poplątana" zadebiutowała na Prime Video dawno temu. Stało się to jeszcze w 2019 roku. Krytycy wręcz nie wierzyli, jak dobry jest ten serial science fiction. Zakochali się w historii Almy, która po niemal śmiertelnym wypadku samochodowym odkrywa, że ma zdolność wpływania na bieg czasu. Umiejętność tę wykorzystuje, żeby odkryć prawdę o zagadkowej śmierci swojego ojca. Dzięki temu twórcy popisują się nie lada wyobraźnią, przykuwając wszystkich do ekranu.



"Poplątana" nie tylko zdobyła 97 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, ale też cieszyła się wystarczającą popularnością, żeby doczekać się 2. sezonu. Nowe odcinki pojawiły się trzy lata po pierwszej odsłonie. Można by sądzić, że już takie dobre nie były, bo przecież na nich Prime Video postanowiło skończyć. Nic bardziej mylnego.

"POPLĄTANĄ" OBEJRZYSZ NA: POPLĄTANA Prime Video

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Poplątana - opinie o sci-fi Prime Video

W 2. sezonie "Poplątana" wciąż cieszyła się uznaniem krytyków. Publiczności zresztą też. W sieci regularnie pojawiały się głosy, że to arcydzieło. Ba! Użytkownicy Prime Video do teraz lubią polecać serial science fiction innym widzom. Choć nie zdarza się to tak bardzo często, wciąż zachwycają się tą niestandardową opowieścią o podróżach w czasie.

Nie mam pojęcia, czemu tak długo leżało na dnie mojej listy "do obejrzenia", ale "Poplątana" na Prime Video to ARCYDZIEŁO. 2 sezony krótkich, rotoskopowych (animacja nakładana na prawdziwych aktorów) odcinków. Płakałam jakieś 50 razy. To jest niesamowite. Wow



Polecam szczególnie "Poplątaną" na Prime Video. To arcydzieło



Jeśli lubicie roskopowe animacje, sprawdźcie "Poplątaną" na Prime Video. Występuje w niej Rosa Salazar i Bob Odenkirk i jest genialna - czytamy na X (dawny Twitter).

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W takim ujęciu "Poplątana" staje się serialem science fiction, domagający się uratowania od zapomnienia. Brzmi na zbyt dobrą produkcję, aby przestało się o niej mówić. Z przytoczonych opinii jasno wynika, że to serial animowany dla dorosłych, który pochłania widza bez reszty.

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Więcej o sci-fi na Prime Video poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.