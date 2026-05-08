REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Sci-fi na Prime Video jest lepsze od Z archiwum X. Niedocenione arcydzieło

"Z archiwum X" to dla wielu fanów niedościgniony wzór seriali science fiction. Są jednak widzowie, którzy uważają, że po paru latach od zakończenia przygód Muldera i Scully dostaliśmy lepszą produkcję w podobnych klimatach. O dostępnym na Prime Video "Fringe" nie mówi się jednak tak często. A szkoda, bo według wpisów w mediach społecznościowych to niedocenione arcydzieło.

Rafał Christ
fringe sci fi amazon prime video co obejrzeć z archiwum x
REKLAMA

Choć wiele z odcinków "Z archiwum X" to monster of the week, serial złotymi zgłoskami zapisał się na kartach historii telewizji. To oczywiście relikt minionej epoki, bo przecież produkcja rozpoczęła się jeszcze w 1993 i trwała do 2002 roku. Cieszyła się jednak taką popularnością, że po latach dostała jeszcze drugi pełnometrażowy film i dwusezonowy sequel. Bo pamięć o niej była, a nawet ciągle jest żywa. Fani z niecierpliwością, ale i z obawami wyczekują więc nadchodzącego rebootu.

I choć może się wydawać, że ze "Z archiwum X" żaden serial nie może się równać, nie brakuje głosów przeciwnych. Parę lat po zakończeniu produkcji, w 2008 roku, pojawiło się bowiem science fiction, które dzisiaj część fanów uważa za lepsze. Porównanie jest całkiem uzasadnione, bo fabularnie "Fringe" ma co nieco wspólnego z kultowym tytułem.

REKLAMA

Fringe - niedocenione arcydzieło sci-fi?

Dostępne na Prime Video "Fringe" przedstawia losy agentki FBI, która wraz z genialnym naukowcem i jego synem tworzą zespół prowadzący śledztwa w sprawie zjawisk paranormalnych. Dla fanów "Z archiwum X" skrót fabuły może brzmieć wręcz nad wyraz znajomo. Według licznych wpisów w mediach społecznościowych nie jest jednak marnym odbiciem kultowego serialu, a niedocenionym arcydziełem science fiction.

"FRINGE" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
FRINGE
Prime Video

Mieszając science fiction z sercem i zagadką, "Fridge" stoi dumnie jako jeden z najbardziej niedocenionych klejnotów telewizji

"Fringe" to arcydzieło... niesamowity serial

Uważam, że "Fringe" jest znacznie lepsze od "Z archiwum X"

- czytamy na X (dawny Twitter).

Spójrzcie na daty udostępnionych wpisów. To nie są opinie wyjęte gdzieś z archiwum X. One wciąż się w mediach społecznościowych pojawiają. Rzeczywiście musi więc we "Fringe" być coś uwodzącego. Przecież serial trwał 5. sezonów i skończył się jeszcze w 2013 roku. 13 lat później wciąż wzbudza żywe emocje. Czy jednak słusznie stawia się go wyżej od kultowego science fiction? Sami możecie to ocenić oglądając produkcję na Prime Video, gdzie dostępne są wszystkie jej odcinki.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o science fiction poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
REKLAMA
Rafał Christ
08.05.2026 10:15
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Prime VideoScience fictionZ Archiwum X
Najnowsze
8:35
Piep*zyć Mickiewicza 3 wreszcie online. Ale nie na Netfliksie
Aktualizacja: 2026-05-08T08:35:52+02:00
17:29
Co dalej z Bullseyem? Nowa droga złoczyńcy z Daredevila
Aktualizacja: 2026-05-07T17:29:00+02:00
16:31
Mortal Kombat 2 jest lepsze od "jedynki". Mnie jednak nie znokautowało
Aktualizacja: 2026-05-07T16:31:00+02:00
15:56
Widzowie już okrzyknęli nowy serial arcydziełem. Zmiótł streamingową konkurencję
Aktualizacja: 2026-05-07T15:56:38+02:00
15:05
Nie ma bardziej wyczekiwanego fantasy od Prime Video. Genialna adaptacja już jest hitem
Aktualizacja: 2026-05-07T15:05:00+02:00
14:32
Twórca The Boys prostuje narzekających widzów. Zarzut wyssany z palca
Aktualizacja: 2026-05-07T14:32:52+02:00
13:02
Dlaczego uczestnicy w Love is Blind mają złote kieliszki? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2026-05-07T13:02:51+02:00
10:46
Netflix dodał nowy sezon uwielbianego serialu. Pół Polski czekało
Aktualizacja: 2026-05-07T10:46:39+02:00
9:59
Aktorka oskarża Camerona. Zrobił z niej Pandoriankę w Avatarze
Aktualizacja: 2026-05-07T09:59:19+02:00
8:32
HBO ogłasza 2. sezon serialu Harry Potter. To już oficjalne
Aktualizacja: 2026-05-07T08:32:02+02:00
19:55
Netflix usuwa duże udogodnienie. Skończyło się rumakowanie cwaniaków
Aktualizacja: 2026-05-06T19:55:39+02:00
18:49
Mocna scena w nowym odcinku Euforii. Początkowo jej nie zauważyłem
Aktualizacja: 2026-05-06T18:49:00+02:00
17:33
Czy będzie 3. sezon Daredevil: Odrodzenie? Rozwiewamy wątpliwości
Aktualizacja: 2026-05-06T17:33:00+02:00
16:33
Kiedy kolejne odcinki Love is Blind: Polska? Pełny harmonogram
Aktualizacja: 2026-05-06T16:33:00+02:00
15:41
Najdroższy serial akcji wszech czasów wrócił na Prime Video. Ogląda się na raz
Aktualizacja: 2026-05-06T15:41:00+02:00
14:59
McDonald's oszalał na punkcie Stranger Things. Nowe zestawy już są
Aktualizacja: 2026-05-06T14:59:52+02:00
13:16
Spin-off Reachera odwróci go do góry nogami. Prime Video gra odważnie
Aktualizacja: 2026-05-06T13:16:00+02:00
12:53
Widzowie kochają ten film. Mocne science fiction nazywane jest arcydziełem
Aktualizacja: 2026-05-06T12:53:15+02:00
11:17
Tak wygląda nowe Yellowstone. Mroczny zwiastun Rancza Duttonów 
Aktualizacja: 2026-05-06T11:17:34+02:00
10:48
Finał Daredevila mógł być lepszy. Marvel upuścił pałeczkę
Aktualizacja: 2026-05-06T10:48:08+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA