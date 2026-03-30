Użytkownicy Prime Video nie mogą się pozbierać po najlepszym sci-fi XXI wieku

To był jeden z pierwszych strzałów Amazona. Dopiero rozwijał markę Prime Video, a już trafił takie złoto. Użytkownicy platformy do dzisiaj nie mogą się otrząsnąć po tym znakomitym science fiction. W mediach społecznościowych wciąż o "Człowieku z Wysokiego Zamku" dyskutują.

Rafał Christ
Fabuła jednego z pierwszych dużych przedsięwzięć Prime Video rzeczywiście brzmi interesująco. Zabiera nas do lat 60., ale alternatywnej rzeczywistości. Przenosimy się do świata, w którym naziści i Cesarstwo Japońskie wygrali II wojnę światową. W podzielonych przez okupantów Stanach Zjednoczonych ludzie żyją pod surowym reżimem, a każdy przejaw buntu jest brutalnie tłumiony. Tajemnicze nagrania ukazujące inne wersje historii stają się nadzieją dla ruchu oporu, a ich poszukiwanie wciąga bohaterów w niebezpieczną grę intryg i zdrad.

Przy takim opisie fabuły nie sposób się dziwić, że wszyscy tak pokochali "Człowieka z Wysokiego Zamku". Adaptacja książki Philipa K. Dicka zadebiutowała na Prime Video w 2015 roku przy akompaniamencie zachwytów krytyków (1. sezon ma 95 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). Zaczęła też przyciągać nowych użytkowników platformy Amazona i cieszyła się wystarczającą popularnością, żeby zostać przedłużoną o kolejne trzy odsłony.

Człowiek z Wysokiego Zamku - opinie o sci-fi Amazon Prime Video

"Człowiek z Wysokiego Zamku" dobiegł końca jeszcze w 2019 roku. Jego legenda wciąż jednak trwa. W mediach społecznościowych nie brakuje gorących dyskusji na temat science fiction od Prime Video. Fani ciągle rzewnie go wspominają, a do tego odkrywają je nowi widzowie. I też się serialem zachwycają.

Mówiłem wam, żebyście oglądali "Człowieka z Wysokiego Zamku" od Prime Video. Jeden z najlepszych seriali science fiction ostatnich 20-30 lat

Myślę, że wszyscy powinni obejrzeć "Człowieka z Wysokiego Zamku". 10/10

- czytamy na X (dawny Twitter).

Po powyższych opiniach jasne staje się, że "Człowiek z Wysokiego Zamku" to dla fanów science fiction seans obowiązkowy. Jeśli więc jeszcze serialu Prime Video nie widzieliście to najwyższa pora nadrobić zaległości. Zarezerwujcie sobie na to sporo czasu. Produkcja składa się z czterech sezonów po 10 odcinków każdy.

30.03.2026 17:09
