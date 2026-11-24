rozrywka Filmy Wildwood rozwala system. Ten film wywróci wam wnętrzności

Otwarcie przyznaję - z kinem animowanym nie zawsze jest mi po drodze - chyba, że tematyka filmu i jego warstwa wizualna mnie naprawdę zainteresuje. Nowe dzieło Travisa Knighta na starcie spełniało te wymagania, a zainteresowanie dodatkowo podbił fakt, że za tą produkcją stoi studio Laika, które wiele lat temu przyniosło mi traumę w postaci równie świetnej co przerażającej "Koraliny". "Kroniki lasu. Wildwood" na swój sposób kontynuują ten kierunek - są niezwykłym doświadczeniem, które nie jest dla każdego.