Konflikt na planie Rancza Duttonów. Gwiazda i twórca nie mogą się dogadać?
Praca przy "Ranczu Duttonów" wcale nie jest bezkonfliktowa. Jak się okazuje, już drugi raz doszło do starcia między gwiazdą serialu a twórcą "Yellowstone". Według doniesień mediów Taylor Sheridan nie może się dogadać z Colem Hauserem.
Odgońcie od siebie te wszstkie złe wspomnienia z końcówki "Yellowstone". Taylor Sheridan wdał się wtedy w konflikt z Kevinem Costnerem. Poszło o grafiki, bo aktor chciał pracować nad wymarzonym filmem, a przeciągające się zdjęcia do serialu mu na to nie pozwalały. Skończyło się tak, że w ostatnich odcinkach 5. sezonu gwiazdora już nie zobaczyliśmy. W tym wypadku nie wygląda na to, żebyśmy mieli dostać powtórkę z rozrywki.
Na planie "Rancza Duttonów" iskrzyło z powodu różnicy charakterów. Miało dojść do drugiego poważnego starcia między Taylorem Sheridanem i Colem Hauserem. Nie wiadomo, kiedy dokładnie to się stało, ale informatorzy donoszą, że to "typowy konflikt między Kalifornijczykiem a Teksańczykiem".
Ranczo Duttonów - problemy na planie Rancza Duttonów?
Według informatorów Daily Mail, Cole Hauser i Taylor Sheridan przez jakiś czas nie mogli się dogadać. Twórca "Yellowstone" jest bowiem bezpośredni i porywczy, podczas gdy gwiazdor "Rancza Duttonów" okazuje się bardziej wycofany.
Taylor potrafi być szortskim Teksańczykiem. Jest super bezpośredni i szybko myśli, przez co wydaje się agresywny, ale jest w szczytowej formie i jest genialny. Cole jest bardziej wyluzowany, bardziej w stylu surferów
- twierdzi jeden z informatorów przywołanego portalu.
Według innego informatora portalu doszło do klasycznego starcia "Kalifornia kontra Texas". Dlaczego? Zgodnie z przywołanymi przez Daily Mail cytatami, możliwe, że Taylor Sheridan zazdrości Cole'owi Hauserowi kariery aktorskiej. Sam przecież zaczynał przed kamerą, a dopiero potem postanowił pisać scenariusze.
Taylor może być twardy wobec aktorów, bo kiedy przybył do Hollywood, sam próbował grać i nie zaszedł daleko. Cole jest natomiast naturalny. Jego wygląda, wyczucie czasu - z łatwością gra przed kamerą. I robi to bardzo dobrze
- twierdzi informator.
Konflikt rzeczywiście musi wynikać z charakteru Taylora Sheridana, bo Cole Hauser podobno go nie prowokuje. Jest bardzo wdzięczny za swoją rolę i szanuje słynnego twórcę. Współpracują ze sobą od 2017 roku, czyli początku "Yellowstone". Tym samym przez wiele lat udawało im się przepracowywać wszelkie niesnaski.
Przywołany portal nie podaje, kiedy dokładnie miało dojść do opisywanego poważnego starcia między Taylorem Sheridanem a Colem Hauserem. 1. sezon "Rancza Duttonów" zakończył się już chwilę temu, a zdjęcia do nowych odcinków mają ruszyć dopiero na początku 2027 roku.
Do tej pory przy "Ranczu Duttonów" Taylor Sheridan pełnił jedynie rolę producenta wykonawczego. Według doniesień, przy okazji 2. sezonu chciałby się bardziej zaangażować w tworzenie serialu. Jakby to miało wyglądać, dopiero się okaże.
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