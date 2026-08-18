Fani czekają na ten spin-off Yellowstone. Twórca mówi: "nie"

W uniwersum "Yellowstone" można się pogubić. Z jednej strony już dostaliśmy mnóstwo spin-offów (prequeli i sequeli), a z drugiej w międzyczasie zapowiedziano wiele projektów, których status na ten moment jest nie do końca jasny. Jednym z tych ostatnich "6666", mające skupiać się na tytułowym legendarnym ranczu w Teksasie.



W "Yellowstone" pojawiły się sceny, które rozgrywają się właśnie na 6666 Ranch. Co tylko legitymizuje szum wokół rzekomego spin-offu, mającego się tam rozgrywać. Jak się okazuje, wcale nie ma go w planach. Taylor Sheridan - współtwórca oryginalnego serialu i osoba odpowiedzialna za rozwój jego uniwersum - na to nie pozwoli. Mówi o tym wprost. I ma dobry powód.

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Yellowstone nie dostanie wyczekiwanego spin-offu?

Taylor Sheridan pojawił się ostatnio w podcaście "Rodeo Time", gdzie opowiadał o sygnowanych swoim nazwiskiem serialach. Zapytany o "6666" powiedział, że taki spin-off "Yellowstone" nigdy nie powstanie. "Nie mógłbym opowiedzieć na nim fikcyjnej historii" - twierdzi.

Podczas realizacji scen na 6666 Ranch do "Yellowstone" Taylor Sheridan zaprzyjaźnił się z ówczesną właścicielką. Po jej śmierci w 2020 roku sam nabył drogą kupna to legendarne ranczo w Teksasie. Jak stwierdza w podcaście, ma za dużo szacunku dla pracujących na nim ludzi, żeby robić o nich serial.

(...) gdybym chciał zrobić serial o 6666 musiałbym zmyślać życia. Musiałbym wymyślić jakieś dramy, prawda? Nie możemy w każdym odcinku oglądać dzieciaka, który uczy się wiązać linę, nie? Trywializuję i zmyślam coś, co jest prawdziwą pracą ludzi i miejscem, w którym żyją ze swoimi rodzinami. Nie mógłbym im tego zrobić. Nigdy nie mógłbym tego zrobić kowbojom, którzy oddali temu ranczu swoje życie... i każdemu, kto tam pracuje. Jestem bardzo opiekuńczy pod tym względem - mówi Taylor Sheridan.

Twórca "Yellowstone" dodaje, że jest właścicielem tego rancza, więc ma obowiązek, aby chronić jego spuściznę. I to właśnie zamierza robić. Dlatego właśnie nie dostaniemy spin-offu, o którym mówi się już tak naprawdę od lat. Fani muszą pogrzebać swe nadzieje.

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