Najlepszy serial z uniwersum Yellowstone? Wcale nie Yellowstone

Ale jak to "Yellowstone" nie jest najlepszym serialem z uniwersum "Yellowstone"? Przecież to nie ma sensu. Od tego właśnie serialu wszystko się zaczęło. Widzowie zakochali się w neowesternowej produkcji z Kevinem Costnerem w roli głównej. Dlatego trwała przez 5. sezonów, a w międzyczasie doczekała się paru prequeli i sequeli. I właśnie z tego względu przestała być najlepszym tytułem w swoim uniwersum.



Fani oglądają kolejne seriale z uniwersum używając "Yellowstone" jako punktu odniesienia. Dlatego nie wszystkim widzom przypadła do gustu zmiana formuły z kowbojskiej telenoweli w policyjny procedural w niedawnym sequelu "Marshals". Za to wszyscy byli zgodni, że w "Ranczu Duttonów" - najnowszej kontynuacji - udało się oddać ducha oryginału i przyjęli tytuł z otwartymi ramionami. Ale to nie jego uważają za najlepszą opowieść z całej franczyzy.

Yellowstone - najlepszy serial z uniwersum Taylora Sheridana

W mediach społecznościowych fani co chwilę wskazują seriale, które przebijają "Yellowstone". W tego typu wpisach zazwyczaj przewijają się dwa prequele - "1883" i "1923". Przy czym ten pierwszy pojawia się nawet częściej.

Myślę, że "1883", spin-off "Yellowstone", to najlepszy serial jaki kiedykolwiek powstał



"1883" jest według mnie najlepsze w całej sadze



Ze wszystkich seriali "1883" jest moim ulubionym - czytamy na X (dawny Twitter).

Wielu widzów zauważa, że "1883" jest po prostu serialem znacznie bardziej zwartym od "Yellowstone". Bo umówmy się: produkcja z Kevinem Costnerem miała swoje wzloty i upadki, ale jej największą bolączką było rozciąganie niektórych wątków w czasie. W pierwszym prequelu udało się tego wyzbyć, bo on od początku był pomyślany jako spójna opowieść prowadzona w ramach jednego sezonu.

Ze wszystkich dotychczasowych spin-offów na "1883" najłatwiej spoglądać jako całkowicie samodzielny i oddzielny serial. To on bowiem rozpoczyna sagę Duttonów i robi to z przytupem. Dlatego tak przypadł widzom do gustu i podoba się nie tylko jako część większego uniwersum, a po prostu świetna opowieść.

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