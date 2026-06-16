1670 wraca z 3. sezonem. Netflix ujawnił datę premiery i zwiastun

Nie ma co się kłócić z tym, że "1670" stało się krajowym fenomenem. Serial, który początkowo raczej miał opinię mało śmiesznego, z czasem wyszedł na prostą i "kupił sobie" sympatię publiczności, stając się jednym z bardziej błyskotliwych tytułów, spoglądających z komediowej perspektywy na polską szlachtę. Dotychczas doczekaliśmy się dwóch sezonów. Dziś już nie tylko mamy 100% pewności, że trzeci powstał - wiemy również, kiedy go zobaczymy.

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1670, sezon 3 - zwiastun. Kiedy premiera?

W poprzednim sezonie "1670" działo się wiele - Jan Paweł próbował zabiegać o względy najwyższej władzy w Polsce, próbował zorganizować w Adamczysze Dożynki Królewskie. Wielkie plany wzięły jednak w łeb, gdy na jaw wyszło, że prawda o szlacheckim pochodzeniu głównego bohatera jest zupełnie inna, niż się wydawało. Konsekwencje tego stanu będą głęboko odczuwane w 3. sezonie. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun:

Serial powróci nawet trochę szybciej, niż się wydawało - platforma zaplanowała 3. sezon na 5 sierpnia 2026 roku. To oznacza, że widzowie nie muszą już czekać długo - za niecałe dwa miesiące znów sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w Adamczysze. Co dokładnie czeka głównych bohaterów? Netflix opublikował oficjalny opis nowego sezonu "1670":

Ujawniona na uroczystości gorzka prawda o pochodzeniu Jana Pawła oraz utrata wszystkich aktów szlacheckich w pożarze biblioteki sprawiły, że nad sarmatami zawisło widmo tragedii gorszej niż dżuma. Adamczychę ogarnia choroba poszlachecka. Kryzys tożsamości dotyka nie tylko głów rodów, lecz także wszystkich członków rodziny Adamczewskich: Zofia boryka się z syndromem opuszczonego gniazda i nawet głośne śpiewanie gorzkich żali nie wypełnia głuchej ciszy w dworku. Jakub próbuje podbić Warszawę, ale wielkie miasto kusi go nie tylko biznesowym potencjałem. Aniela wraca do Adamczychy i postanawia w końcu zadbać o siebie, zaraz po tym jak rozkręci szkołę dla chłopów. Tymczasem sami chłopi stają się jacyś niespokojni, mruczą pod nosem, jakby szykowali się nie do żniw, lecz do buntu… Świat, który jak dotąd wydawał się stabilny jak prawo weta, zaczyna rodzić więcej pytań niż odpowiedzi. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Czy chłop może na Księżyc? Czy Aniela i Maciej odnajdą do siebie drogę? Co knuje najgorsza kreatura Andrzej? I gdzie w tym wszystkim jest Bogdan?

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Wygląda więc na to, że emocji w Adamczysze (i poza jej granicami) nie zabraknie. Widzowie spotkają się z ulubionymi postaciami i będą znów śledzić ich życiowe zmagania. Co na temat 3. sezonu "1670" mówią twórcy?

Pomysłodawca i autor scenariusza serialu, Jakub Rużyłło, zwraca uwagę na rozwój postaci Jana Pawła, granego przez Bartłomieja Topę:

Motywacja i ambicja Jana Pawła dosłownie sięga w tym sezonie kosmosu, co naturalnie wiąże się z przekraczaniem kolejnych granic absurdu, a wraz z tym pojawia się jeszcze większa przestrzeń do zaskakiwania widza czy skręcania w dziwne popkulturowe zakamarki

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Reżyser serialu, Kordian Kądziela, sugeruje, że "1670" niejako powróci do korzeni:

Trzeci rozdział losów bohaterów „1670” jest mroczniejszy niż poprzedni, przez co bardziej zbliżony klimatem do pierwszego sezonu. I chociaż wracamy do tej naszej Adamczychy, błotnistej, szarej, to akcja zabiera nas w różne miejsca – Warszawa, dwory królewskie, plenery. Trzeci sezon, wraz z całym bogactwem nowych wydarzeń, postaci i zwrotów akcji, maluje panoramę świata serialu w znacznie szerszej perspektywie

1670 - obsada 3. sezonu serialu

Bartłomiej Topa

Katarzyna Herman

Martyna Byczkowska

Michał Sikorski

Filip Zaręba

Andrzej Kłak

Dobromir Dymecki

Kirył Pietruczuk

Jędrzej Hycnar

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.