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Nowy serial akcji przykleił użytkowników Netfliksa do ekranu. Oglądają na raz

Na Netfliksa wleciał nowy koreański serial akcji. Od czasu "Squid Game" użytkownicy platformy z koreańskimi serialami robią tylko jedno: oglądają. Nie inaczej jest w tym wypadku. "Dam ci lekcję" z miejsca stało się hitem, przyklejając widzów do ekranu.

Rafał Christ
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Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły nowego serialu Netfliksa, "Dam ci lekcję" opowiada podnoszącą na duchu historię Biura Ochrony Edukacji. Misją instytucji jest udzielanie prawdziwych lekcji uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy przekraczają granicę. Inspektorzy wkraczają do akcji tam, gdzie panuje nieporządek. Naprawiają sytuacje nie bacząc na środki. Dzięki temu zapewniają widzom sporą dawkę rozrywki.

"Dam ci lekcję" zadebiutowało na Netfliksie w miniony piątek, 5 czerwca. Przez weekend użytkownicy platformy oglądali koreańską produkcję jak szaleni. W Polsce nie dała ona rady przebić tylko "Everwood", dokumentu o Michaelu Jacksonie i - przede wszystkim - "Jedynego świadka". W topce najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju zajmuje więc zaszczytne czwarte miejsc. Niech jednak nikogo nie zdziwi, jeśli zaraz trafi na podium.

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Dam ci lekcję - opinie o serialu akcji Netfliksa

"Dam ci lekcję" to przecież świetny serial. Tak przynajmniej wynika z licznych wpisów użytkowników Netfliksa w mediach społecznościowych. Piszą oni, że od koreańska produkcja z miejsca przykuwa ich do ekranu i nic nie jest w stanie ich oderwać. Oglądają wręcz wszystkie odcinki za jednym zamachem.

3 odcinki "Dam ci lekcję" na Netfliksie i, panie i panowie, jestem kupiony. Świetny koncept

"Dam ci lekcję" na Netfliksie warte jest bindżowania

"Dam ci lekcję" na Netfliksie jest takie dobre. Ogarnięte od razu... Oglądałem przyklejony do ekranu

- czytamy na X (dawny Twitter).

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Tak, dobrze czytacie. Po premierowym weekendzie widzowie już domagają się 2. sezonu "Dam ci lekcję". Chcą zobaczyć dalsze losy inspektorów, którzy kopią w szkołach tyłki. Bo koreański serial Netfliksa tak ich wciągnął, że nie żałują poświęconego na niego wolnego czasu. A przecież musieli długo siedzieć przed ekranem. Produkcja składa się z 10 często ponadgodzinnych odcinków. Ale skoro użytkownicy platformy oglądają ją ciurkiem, to musi mieć w sobie charyzmę najlepszych belfrów.

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"DAM CI LEKCJĘ" OBEJRZYSZ NA:
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Rafał Christ
08.06.2026 12:16
Tagi: akcjaCo obejrzeć?Korea PołudniowaSeriale Netflix
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