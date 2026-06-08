Nowy serial akcji przykleił użytkowników Netfliksa do ekranu. Oglądają na raz

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły nowego serialu Netfliksa, "Dam ci lekcję" opowiada podnoszącą na duchu historię Biura Ochrony Edukacji. Misją instytucji jest udzielanie prawdziwych lekcji uczniom, nauczycielom i rodzicom, którzy przekraczają granicę. Inspektorzy wkraczają do akcji tam, gdzie panuje nieporządek. Naprawiają sytuacje nie bacząc na środki. Dzięki temu zapewniają widzom sporą dawkę rozrywki.



"Dam ci lekcję" zadebiutowało na Netfliksie w miniony piątek, 5 czerwca. Przez weekend użytkownicy platformy oglądali koreańską produkcję jak szaleni. W Polsce nie dała ona rady przebić tylko "Everwood", dokumentu o Michaelu Jacksonie i - przede wszystkim - "Jedynego świadka". W topce najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju zajmuje więc zaszczytne czwarte miejsc. Niech jednak nikogo nie zdziwi, jeśli zaraz trafi na podium.

REKLAMA

Dam ci lekcję - opinie o serialu akcji Netfliksa

"Dam ci lekcję" to przecież świetny serial. Tak przynajmniej wynika z licznych wpisów użytkowników Netfliksa w mediach społecznościowych. Piszą oni, że od koreańska produkcja z miejsca przykuwa ich do ekranu i nic nie jest w stanie ich oderwać. Oglądają wręcz wszystkie odcinki za jednym zamachem.

3 odcinki "Dam ci lekcję" na Netfliksie i, panie i panowie, jestem kupiony. Świetny koncept



"Dam ci lekcję" na Netfliksie warte jest bindżowania



"Dam ci lekcję" na Netfliksie jest takie dobre. Ogarnięte od razu... Oglądałem przyklejony do ekranu - czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

Tak, dobrze czytacie. Po premierowym weekendzie widzowie już domagają się 2. sezonu "Dam ci lekcję". Chcą zobaczyć dalsze losy inspektorów, którzy kopią w szkołach tyłki. Bo koreański serial Netfliksa tak ich wciągnął, że nie żałują poświęconego na niego wolnego czasu. A przecież musieli długo siedzieć przed ekranem. Produkcja składa się z 10 często ponadgodzinnych odcinków. Ale skoro użytkownicy platformy oglądają ją ciurkiem, to musi mieć w sobie charyzmę najlepszych belfrów.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

"DAM CI LEKCJĘ" OBEJRZYSZ NA: DAM CI LEKCJĘ Netflix

REKLAMA

Rafał Christ 08.06.2026 12:16

REKLAMA