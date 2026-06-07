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Kolory zła. Czy przed Czernią trzeba obejrzeć Czerwień na Netfliksie?

"Kolory zła: Czerń" lada chwila zadebiutuje w serwisie Netflix. Film jest adaptacją drugiego tomu serii Małgorzaty Oliwii Sobczak. Czy to oznacza, że przed seansem nowej produkcji trzeba nadrobić poprzedni tytuł? I tak, i nie.

Anna Bortniak
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kolory zla czern czy trzeba ogladac najpierw czerwien
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Tego kryminału z pewnością nie mogą doczekać się fani "Kolorów zła". "Czerń" to bowiem kolejna po "Czerwieni" filmowa adaptacja powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak. Produkcja zadebiutuje na Netfliksie już za kilka dni, dokładnie 10 czerwca. Czy przed seansem najnowszego filmu trzeba obejrzeć poprzednią częścią? Odpowiedź nie jest oczywista.

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Kolory zła: Czerń - czy najpierw trzeba obejrzeć Czerwień?

"Czerń" to druga część serii "Kolory zła", w związku z czym niektórzy widzowie mogą się zastanawiać, czy przed seansem filmu powinni nadrobić poprzednią produkcję, czyli "Czerwień". Prawda jest taka, że przed obejrzeniem "Czerni" wcale nie trzeba oglądać "Czerwieni", ale mimo wszystko warto to zrobić. Już tłumaczę, o co chodzi.

Każda powieść Sobczak koncentruje się na innej sprawie kryminalnej - inną zagadkę śledczy musieli rozwikłać w "Czerwieni", a inną będą musieli rozwiązać w "Czerni". Pod tym względem wcale nie trzeba wiedzieć, co działo się w poprzednim filmie, bo tamto śledztwo zostało już rozwiązanie. Dlaczego mimo wszystko warto jednak obejrzeć "Czerwień" przed "Czernią"? W filmie pojawiają się bowiem te same postaci i warto wiedzieć, jakie są między nimi relacje, np. między prokuratorem Leopoldem Bilskim a Anną Górską oraz osobami zaangażowanymi w sprawę - z policji czy z laboratorium.

Fabuła filmu "Kolory zła: Czerń" skupia się na prokuratorze Leopoldzie Bilskim (w tej roli Jakub Gierszał), który po wydarzeniach z poprzedniej części trafia na Kaszuby. W miasteczku, w którym się znajduje, wcale nie jest tak spokojnie, jak mu się wydaje - Bilski trafia bowiem na nową sprawę, która w niepokojący sposób przypomina tajemnicze zaginięcie sprzed lat.

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Anna Bortniak
07.06.2026 19:22
Tagi: filmy kryminalneFilmy NetflixKryminałyPolskie filmy
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