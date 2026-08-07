Netflix wrzucił świetny film wojenny, którego widzowie nie rozumieli. Dzisiaj jest kultowy

Steven Spielberg kojarzony jest z wysokobudżetowymi widowiskami. Jeśli jego nazwisko pojawia się w kontekście kina wojennego, na myśl przychodzi najpierw "Szeregowiec Ryan". A przecież po raz pierwszy flirtował z gatunkiem znacznie wcześniej, jeszcze w 1979 roku. Tylko jego "1941" utrzymane jest w zupełnie innym tonie. To nie jest poważny film z zapierającymi dech scenami. To wojenna satyra.



Fabuła przenosi nas do Stanów Zjednoczonych zaraz po ataku na Pearl Harbor. Pech chce, że właśnie wtedy japońska łódź pojawia się u wybrzeży stanu Kalifornia. Mieszkańcy małego nadmorskiego miasteczka wpadają w panikę i postanawiają własnymi siłami walczyć z wrogiem. Rodzi to mnóstwo zabawnych sytuacji. I właśnie ten lżejszy, satyryczny ton okazał się jednym z problemów "1941".

1941 - film wojenny na Netfliksie

W czasie premiery zarzutów wobec "1941" było sporo. Że ma za dużo bohaterów. Że jest zbyt chaotyczny. Za głośny. Za bałaganiarski. Za wszystko. Problem tkwił jednak też w tym, że widzowie z tamtych czasów nie byli jeszcze gotowi, aby śmiać się z tak przewrotnej satyry na wojenną panikę. Rany po konflikcie wciąż się przecież nie zabliźniły.

W efekcie "1941" zyskało status pierwszej poważniej klapy w karierze Stevena Spielberga. Nawet nie tyle finansowej, co artystycznej. Z czasem jednak podejście do filmu się zmieniło. Dzisiaj uważa się go za wspaniałą komedię, a nawet nazywa arcydziełem gatunku. Dlaczego? Wreszcie łatwo możemy się o tym przekonać.

"1941" próżno było ostatnio szukać w ofercie funkcjonujących w naszym kraju platform VOD. Nawet za dodatkową opłatą nie dało się filmu legalnie obejrzeć. A teraz możemy się z nim zapoznać w ramach subskrypcji Netfliksa. Do boju!

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