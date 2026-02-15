Ten film wojenny Netflksa wbije was w ziemię. Szykujcie chusteczki
To nie będzie kolejny film wojenny w ofercie Netfliksa. Nie zobaczycie w nim widowiskowych scen batalistycznych. "Szwedzki łącznik" skradnie wasze serca w zupełnie inny sposób. Szybko się po nim nie pozbieracie.
Zapowiada się mocny tydzień na Netfliksie. Wraca przecież wybuchowy thriller pełen akcji, na który miliony fanów na całym świecie czekają od ponad roku. A przecież mogło wyjść inaczej. "Nocny agent" nie był szykowany na wielki hit. Trzy lata temu zadebiutował na platformie bez promocyjnych fajerwerków. Użytkownicy odkryli go na własną rękę i się w nim zakochali. I to tak bardzo, że stał się jednym z największych hitów serwisu wszech czasów.
W topce najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa wszech czasów 1. sezon "Nocnego agenta" rozgościł się na dobre. Obecnie zajmuje jej ostatnie 10. miejsce. Jest to więc spore osiągnięcie. Nic dziwnego, że platforma postanowiła swojego "Reachera" kontynuować. Jego najnowsza, 3. odsłona pojawi się już w najbliższy czwartek. Zadebiutuje w doborowym towarzystwie.
Netflix - co obejrzeć?
Wraz z 3. sezonem "Nocnego agenta" na Netfliksie pojawi się "Szwedzki łącznik". Wartkiej akcji nie należy się w nim spodziewać. To film nastawiony na wywoływanie zupełnie innych emocji. Oparta na faktach produkcja opowiada mało znaną historię szwedzkiego urzędnika, który staje się niezpodziewanym bohaterem. Ratuje bowiem Żydów przed nazistami w najmroczniejszych dniach II wojny światowej.
W przeciwieństwie do "Na Zachodzie bez zmian" czy "Numeru 24" Netflix nie klasyfikuje "Szwedzkiego łącznika" jako filmu "brutalnego", "mrocznego" czy "mocnego". Zamiast tego używa określeń typu: "wzruszający", "inspirujący". Można się tym samym spodziewać, że wojna będzie tylko tłem do opowieści o zwykłym człowieku w niezwykłych czasach. Już po samym opisie fabuły widać, że bliżej mu do "Listy Schindlera" niż "Szeregowca Ryana".
Emocji zapewnionych przez 3. sezon "Nocnego agenta" i "Szwedzkiego łącznika" na pewno starczyłoby na cały weekend. Ale przecież Netflix znany jest z przesady. Lubi dostarczać więcej filmów i seriali niż jesteśmy w stanie obejrzeć. Dlatego nie da nam wolnego. Już kolejnego dnia, w piątek doda też produkcję, która was rozpali i rozgrzeje - zarówno metaforycznie jak i dosłownie.
"Zatrzymać pożar" to gorący thriller psychologiczny z elementami kina katastroficznego. Fabuła skupia się na losach rodziny, szykującej się do opuszczenia domu, który stoi na terenie zagrożonym pożarem. Mała Lide znika gdzieś w lesie, a jej matka zrobi wszystko, żeby ją uratować przed ogniem. Czy jej się uda? Czy zdąży? To są pytania, jakie będą wam huczały w głowie przez cały seans.
Jak widać, w ofercie Netfliksa na przyszły tydzień nie brakuje tytułów, które mają szansę odciągnąć was od dotychczasowych hitów platformy. "Nocny agent" może zastąpić "Zdemaskowanych" w topce najpopularniejszych seriali w serwisie w naszym kraju, a "Szwedzki łącznik" i "Zatrzymać pożar" powalczyć z "Wyfruniętymi" w zestawieniu najchętniej oglądanych filmów. Na nudę narzekać na pewno nie będziecie.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Uwielbiany kryminał Netfliksa zmienia scenerię. Tego nikt się nie spodziewał
- Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
- Bridgertonowie stracili żar, ale to nie problem. 4. sezon mnie zachwycił
- Netflix pokazał zwiastun Lalki. Serial i film dzieli przepaść
- Dokopałam się do świetnego thrillera. Netflix ukrył go głęboko
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Kwestia czasu 09/02/2026
- Zwierzęce zagadki: Rozdział 7 09/02/2026
- Motorvalley 10/02/2026
- To właśnie ja 10/02/2026
- Ołowiane dzieci 11/02/2026
- Za mgłą: Sezon 2 11/02/2026
- Love Is Blind: Sezon 10 11/02/2026
- W mieście strachu 11/02.2026
- Z Belfastu do nieba 12/02/2026
- Detektyw z milionem obserwujących 12/02/2026
- Grand Budapest Hotel 12/02/2026
- Pociąg do Darjeeling 12/02/2026
- Genialny klan 12/02/2026
- Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun 12/02/2026
- Paranormal Activity 3 13/02/2026
- Paranormal Activity: Naznaczeni 13/02/2026
- Paranormal Activity 2 13/02/2026
- Paranormal Activity 4 13/02/2026
- Paranormal Activity: Bliscy krewni 13/02/2026
- Paranormal Activity: Inny wymiar 13/02/2026
- Sarah: Maestria życia 13/02/2026
- Muzeum niewinności 13/02/2026
- Joe odwiedza uniwerki 13/02/2026
- 1883 14/02/2026
- Single's Inferno Reunion: Limited Series 14/02/2026
- Kung Fu Panda 15/02/2026
- Kung Fu Panda 2 15/02/2026
- Kung Fu Panda 3 15/02/2026
- Lawrence z Arabii 15/02/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Jingle All the Way 16/02/2026
- Prometeusz 16/02/2026
- Harold i magiczna kredka 16/02/2026
- Cud na 34. ulicy 16/02/2026
- Literka dnia 16/02/2026
- Sommore: Chandelier Fly 17/02/2026
- Kulinarne królestwo Gordona Ramsaya 18/02/2026
- Nocny agent: Sezon 3 19/02/2026
- Szwedzki łącznik 19/02/206
- Aviator 19/02/2026
- Meet, Greet & Bye 19/02/2026
- Pół na pół 20/02/2026
- Święty 20/02/2026
- Gangi Nowego Jorku 20/02/2026
- Liga Potworów 20/02/2026
- Hightown: Sezony 1-3 20/02/2026
- Love Life 20/02/2026
- Prawo Vegas 20/02/2026
- Pawana 20/02/2026
- Zatrzymać pożar 20/02/2026
- Przemiana 22/02/2026
- Wiecznie żywy 22/02/2026
- Jak urodzić i nie zwariować 22/02/2026
- Listy do Julii 22/02/2026