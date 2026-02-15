Ten film wojenny Netflksa wbije was w ziemię. Szykujcie chusteczki

Ładowanie...

Zapowiada się mocny tydzień na Netfliksie. Wraca przecież wybuchowy thriller pełen akcji, na który miliony fanów na całym świecie czekają od ponad roku. A przecież mogło wyjść inaczej. "Nocny agent" nie był szykowany na wielki hit. Trzy lata temu zadebiutował na platformie bez promocyjnych fajerwerków. Użytkownicy odkryli go na własną rękę i się w nim zakochali. I to tak bardzo, że stał się jednym z największych hitów serwisu wszech czasów.



W topce najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa wszech czasów 1. sezon "Nocnego agenta" rozgościł się na dobre. Obecnie zajmuje jej ostatnie 10. miejsce. Jest to więc spore osiągnięcie. Nic dziwnego, że platforma postanowiła swojego "Reachera" kontynuować. Jego najnowsza, 3. odsłona pojawi się już w najbliższy czwartek. Zadebiutuje w doborowym towarzystwie.

Netflix - co obejrzeć?

Wraz z 3. sezonem "Nocnego agenta" na Netfliksie pojawi się "Szwedzki łącznik". Wartkiej akcji nie należy się w nim spodziewać. To film nastawiony na wywoływanie zupełnie innych emocji. Oparta na faktach produkcja opowiada mało znaną historię szwedzkiego urzędnika, który staje się niezpodziewanym bohaterem. Ratuje bowiem Żydów przed nazistami w najmroczniejszych dniach II wojny światowej.

W przeciwieństwie do "Na Zachodzie bez zmian" czy "Numeru 24" Netflix nie klasyfikuje "Szwedzkiego łącznika" jako filmu "brutalnego", "mrocznego" czy "mocnego". Zamiast tego używa określeń typu: "wzruszający", "inspirujący". Można się tym samym spodziewać, że wojna będzie tylko tłem do opowieści o zwykłym człowieku w niezwykłych czasach. Już po samym opisie fabuły widać, że bliżej mu do "Listy Schindlera" niż "Szeregowca Ryana".

Emocji zapewnionych przez 3. sezon "Nocnego agenta" i "Szwedzkiego łącznika" na pewno starczyłoby na cały weekend. Ale przecież Netflix znany jest z przesady. Lubi dostarczać więcej filmów i seriali niż jesteśmy w stanie obejrzeć. Dlatego nie da nam wolnego. Już kolejnego dnia, w piątek doda też produkcję, która was rozpali i rozgrzeje - zarówno metaforycznie jak i dosłownie.

"Zatrzymać pożar" to gorący thriller psychologiczny z elementami kina katastroficznego. Fabuła skupia się na losach rodziny, szykującej się do opuszczenia domu, który stoi na terenie zagrożonym pożarem. Mała Lide znika gdzieś w lesie, a jej matka zrobi wszystko, żeby ją uratować przed ogniem. Czy jej się uda? Czy zdąży? To są pytania, jakie będą wam huczały w głowie przez cały seans.

Jak widać, w ofercie Netfliksa na przyszły tydzień nie brakuje tytułów, które mają szansę odciągnąć was od dotychczasowych hitów platformy. "Nocny agent" może zastąpić "Zdemaskowanych" w topce najpopularniejszych seriali w serwisie w naszym kraju, a "Szwedzki łącznik" i "Zatrzymać pożar" powalczyć z "Wyfruniętymi" w zestawieniu najchętniej oglądanych filmów. Na nudę narzekać na pewno nie będziecie.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Kwestia czasu 09/02/2026

Zwierzęce zagadki: Rozdział 7 09/02/2026

Motorvalley 10/02/2026

To właśnie ja 10/02/2026

Ołowiane dzieci 11/02/2026

Za mgłą: Sezon 2 11/02/2026

Love Is Blind: Sezon 10 11/02/2026

W mieście strachu 11/02.2026

Z Belfastu do nieba 12/02/2026

Detektyw z milionem obserwujących 12/02/2026

Grand Budapest Hotel 12/02/2026

Pociąg do Darjeeling 12/02/2026

Genialny klan 12/02/2026

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun 12/02/2026

Paranormal Activity 3 13/02/2026

Paranormal Activity: Naznaczeni 13/02/2026

Paranormal Activity 2 13/02/2026

Paranormal Activity 4 13/02/2026

Paranormal Activity: Bliscy krewni 13/02/2026

Paranormal Activity: Inny wymiar 13/02/2026

Sarah: Maestria życia 13/02/2026

Muzeum niewinności 13/02/2026

Joe odwiedza uniwerki 13/02/2026

1883 14/02/2026

Single's Inferno Reunion: Limited Series 14/02/2026

Kung Fu Panda 15/02/2026

Kung Fu Panda 2 15/02/2026

Kung Fu Panda 3 15/02/2026

Lawrence z Arabii 15/02/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Jingle All the Way 16/02/2026

Prometeusz 16/02/2026

Harold i magiczna kredka 16/02/2026

Cud na 34. ulicy 16/02/2026

Literka dnia 16/02/2026

Sommore: Chandelier Fly 17/02/2026

Kulinarne królestwo Gordona Ramsaya 18/02/2026

Nocny agent: Sezon 3 19/02/2026

Szwedzki łącznik 19/02/206

Aviator 19/02/2026

Meet, Greet & Bye 19/02/2026

Pół na pół 20/02/2026

Święty 20/02/2026

Gangi Nowego Jorku 20/02/2026

Liga Potworów 20/02/2026

Hightown: Sezony 1-3 20/02/2026

Love Life 20/02/2026

Prawo Vegas 20/02/2026

Pawana 20/02/2026

Zatrzymać pożar 20/02/2026

Przemiana 22/02/2026

Wiecznie żywy 22/02/2026

Jak urodzić i nie zwariować 22/02/2026

Listy do Julii 22/02/2026

Rafał Christ 15.02.2026

