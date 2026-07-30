Najlepsze filmy wojenne. Netflix ma 13 mocnych tytułów. Ranking
Netflix ma w swojej ofercie naprawdę sporo produkcji z najróżniejszych gatunków filmowych. Kino wojenne ma się w serwisie całkiem dobrze, w związku z czym wybraliśmy najważniejsze, reprezentujące je, pozycje, które warto obejrzeć.
Kino wojenne najlepiej ogląda się na wielkim ekranie - co do tego nikt raczej nie ma wątpliwości. Platformy streamingowe często jednak służą jako przechowalnie wielkich klasyków oraz tych tytułów, którym do tego miana jeszcze daleko. Oto 13 filmów wojennych, które są dostępne do obejrzenia na Netfliksie i są najciekawszymi reprezentantami swojego gatunku.
Netflix - najlepsze filmy wojenne. TOP 13
13. Inwazja: Bitwa o Los Angeles
- Rok produkcji: 2011
- Czas trwania: 116 minut
- Reżyser: Jonathan Liebesman
- Obsada: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramón Rodríguez, Bridget Moynahan
Na początek film sprzed kilkunastu lat, nacechowany bardziej konwencją science fiction i tematyką kosmitów. Sierżant sztabowy Michael Nantz (Eckhart) dowodzi oddziałem żołnierzy piechoty morskiej. Gdy Ziemia zostaje zaatakowana przez nieznane siły, a Los Angeles staje się ostatnim bastionem ludzkości, Nantz staje się jedną z kluczowych osób, jeśli chodzi o front walki z najeźdźcami.
12. Demony wojny według Goi
- Rok produkcji: 1998
- Czas trwania: 93 minuty
- Reżyser: Władysław Pasikowski
- Obsada: Bogusław Linda, Tadeusz Huk, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka
Jedyny polski reprezentant gatunku, który znalazł się w tym zestawieniu. Niemal 30 lat temu Pasikowski nakręcił jeden z najsłynniejszych polskich filmów końcówki lat 90., rozgrywający się w lutym 1996 roku na Bałkanach. U schyłku wojny w Bośni i Hercegowinie major Keller (Linda) trafia do kraju wraz ze swoim oddziałem, wykonującym zadania zgodnie z rezolucją ONZ. Gdy podejmuje akcję sprzeczną z regulaminem, wisi nad nim widmo odesłania do kraju. W tym samym czasie w okolicy rozbija się śmigłowiec. Oddział Kellera, mimo zakazu, rusza na pomoc jego załodze.
11. Maszyna do zabijania
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyser: Patrick Hughes
- Obsada: Alan Ritchson, Esai Morales, Dennis Quaid
81 (Ritchson) to żołnierz, który lata temu służył wraz z bratem na misji w Afganistanie. Niestety, drugi z mężczyzn nie wrócił do domu żywy. Niedługo przed tą tragedią bracia obiecali sobie, że wspólnie spróbują dostać się do elity w postaci Rangersów. Dwa lata później, 81wypełnia ostatnią prośbę brata i trafia do obozu szkoleniowego wraz z innymi kandydatami. Główny bohater dobrze sobie radzi, dzięki czemu dostaje się do "finału". Oddział, któremu przewodzi, zostaje w trakcie misji zaatakowany przez tajemniczą maszynę niewiadomego pochodzenia. Żołnierze początkowo zakładają, że to część zadania, ale z czasem ich obecność w lesie przemienia się walkę na śmierć i życie.
10. 300
- Rok produkcji: 2006
- Czas trwania: 117 minut
- Reżyser: Zack Snyder
- Obsada: Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West
Klasyk z ręki jedynego w swoim rodzaju Zacka Snydera, będący zarazem filmową adaptacją komiksu Franka Millera i opowieścią opartą na jednym z ważniejszych wydarzeń w historii świata - bitwie pod Termopilami. Centralną postacią "300" jest Leonidas (Butler), który wobec zbliżającej się, nieuchronnej z powodu przewagi Persów, porażki, pozostawia większość oddziałów w Sparcie, udając się z około 300 Spartanami na nieuniknioną śmierć w kierunku wąwozu.
9. Gladiator II
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 148 minut
- Reżyser: Ridley Scott
- Obsada: Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn
Hanno (Mescal) to młody mężczyzna, którego żona zginęła z rąk rzymskiej armii dowodzonej przez generała Marka Akacjusza (Pascal). On sam trafia do niewoli, gdzie jest trenowany na gladiatora. Jego potencjał i nieokiełznany gniew dostrzega wpływowy Makrynus (Washington), którego ambicje sięgają znacznie wyżej niż bycia sponsorem gladiatorów. W tym samym czasie brutalnego porządku w imperium strzegą cesarze-bliźniacy: Geta (Quinn) i Karakalla (Fred Hechinger). Przesilenie jest jednak kwestią czasu, a Hanno próbuje wykorzystać swój gniew, by zniszczyć tych, którzy pozbawili go rodziny.
8. Król wyjęty spod prawa
- Rok produkcji: 2018
- Czas trwania: 121 minut
- Reżyser: David Mackenzie
- Obsada: Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh, Stephen Dillane
XIV wiek. Przywódca szkockiego powstania przeciw Anglii ginie, co sprawia, że kraj zostaje ponownie zniewolony przez imperium. Robert I Bruce (Pine), szkocki szlachcic, przejmuje koronę i wraz z garstką sprzymierzeńców walczy, by ocalić swoją rodzinę, lud i kraj. Główny bohater musi stawić czoła Anglikom - najsilniejszej armii świata.
7. Król
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 140 minut
- Reżyser: David Michôd
- Obsada: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Robert Pattinson, Sean Harris
Hal (Chalamet) to krnąbrny książę, który wzgardził królewskim przepychem i postanowił wieść życie pośród ludu, z daleka od tronu i władzy. Gdy jednak umiera jego ojciec-despota, Hal zostaje koronowany jako Henryk V i zasiada na tronie Anglii. Młody król wraca więc do świata, z którego tak bardzo chciał się wyrwać, i zostaje wciągnięty w wir polityki pałacowej oraz intryg. Musi nie tylko zapanować nad chaosem i przemocą, które w spuściźnie pozostawił mu ojciec, ale też uporządkować sprawy z przeszłości.
6. Snajper
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 133 minuty
- Reżyser: Clint Eastwood
- Obsada: Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Jake McDorman
Eastwood przeniósł na wielki ekran prawdziwą historię, spisaną w książce przez Chrisa Kyle'a - byłego snajpera, najskuteczniejszego w swoim fachu w historii Stanów Zjednoczonych. Chris (Cooper) jest członkiem elitarnej jednostki Navy SEAL, który zostaje wysłany do Iraku z tylko jednym zadaniem - chronić towarzyszy broni. Rozkaz wypełnia brawurowo, a jego celność ratuje ogromną liczbę amerykańskich żołnierzy. Główny bohater trafia na celownik wroga, samemu zmagając się z trudem rozłąki z rodziną.
5. Wróg u bram
- Rok produkcji: 2001
- Czas trwania: 131 minut
- Reżyser: Jean-Jacques Annaud
- Obsada: Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes, Rachel Weisz
Akcja filmu rozgrywa się w trakcie II wojny światowej. Wasilij Zajcew (Law) jest snajperem, który z niebywałą skutecznością eliminuje wrogów. Wieści o jego spektakularnych wyczynach docierają do niemieckiego obozu, który chce osłabić radzieckie morale. Wskutek tego wkrótce dochodzi do starcia Zajcewa z jego odpowiednikiem po drugiej stronie - majorem Konigiem (Harris).
4. Polowanie na Czerwony Październik
- Rok produkcji: 1990
- Czas trwania: 135 minut
- Reżyser: John McTiernan
- Obsada: Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill
Ekranizacja powieści Toma Clancy'ego, w której pojawia się słynny, stworzony przez pisarza bohater, Jack Ryan. Tytułowy "Czerwony Październik" to radziecki okręt dowodzony przez wybitnego stratega i oficera Marko Ramiusa (Connery), który rusza w swój dziewiczy rejs. Nie umyka to uwadze USA i Wielkiej Brytanii, a gdy okręt wpływa na wody kontrolowane przez siły NATO, rozpoczyna się intensywna gra nerwów i wyścig z czasem. Nie wszystko okazuje się takie, jak wygląda na pierwszy rzut oka.
3. Lawrence z Arabii
- Rok produkcji: 1962
- Czas trwania: 227 minut
- Reżyser: David Lean
- Obsada: Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Anthony Quinn
Jeden z najważniejszych i największych filmów w historii kina. Lawrence (O'Toole) to brytyjski oficer, który otrzymuje specjalne zadanie: dołącza do wojsk emira Fajsala (Guiness), przywódcy arabskiego powstania, skierowanego wobec Turcji. Z czasem Lawrence, wbrew początkowym wątpliwościom i rozkazom, namawia żołnierzy do buntu i zyskuje status bohatera wśród swoich nowych kompanów.
2. Godzilla Minus One
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 124 minuty
- Reżyser: Takashi Yamazaki
- Obsada: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki
Mocne i poruszające kino, które na podstawie historii o Godzilli rozlicza się z wojennymi tragediami i traumami. Koichi (Kamiki) to młody, japoński pilot kamikaze, który ląduje swoim samolotem w bazie celem naprawienia technicznych usterek. A przynajmniej tak mówi - naprawdę symuluje, by uciec od służby. Noc okazuje się trudniejsza, niż ktokolwiek by przypuszczał - gigantyczny, przypominający dinozaura stwór, atakuje garnizon. Koichi w ostatniej chwili tchórzy przed zaatakowaniem potwora, co pośrednio doprowadza do tego, że jako jeden z niewielu pozostaje żywy. Po wojnie i wywołanych nią zniszczeniach, mężczyzna próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Nie będzie mu to jednak dane - Godzilla wraca i sieje niebywałe zniszczenie.
1. Na Zachodzie bez zmian
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 148 minut
- Reżyser: Edward Berger
- Obsada: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Daniel Brühl
Paul Baumer (Kammerer) to młody żołnierz, idealista, który z entuzjazmem zaciąga się do armii trzy lata po wybuchu I wojny światowej. Paul i jego koledzy spełniają marzenie i ostatecznie trafiają do północnej Francji. Z czasem wojenne realia okazują się być ekstremalnie dalekie od romantycznych wyobrażeń bohaterów, a zamiast dumy z walki, Paula spotyka przede wszystkim cierpienie, strach i poczucie desperackiej walki o życie.
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