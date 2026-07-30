Najlepsze filmy wojenne. Netflix ma 13 mocnych tytułów. Ranking

Kino wojenne najlepiej ogląda się na wielkim ekranie - co do tego nikt raczej nie ma wątpliwości. Platformy streamingowe często jednak służą jako przechowalnie wielkich klasyków oraz tych tytułów, którym do tego miana jeszcze daleko. Oto 13 filmów wojennych, które są dostępne do obejrzenia na Netfliksie i są najciekawszymi reprezentantami swojego gatunku.

Netflix - najlepsze filmy wojenne. TOP 13

13. Inwazja: Bitwa o Los Angeles

Rok produkcji: 2011

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Jonathan Liebesman

Obsada: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramón Rodríguez, Bridget Moynahan

Na początek film sprzed kilkunastu lat, nacechowany bardziej konwencją science fiction i tematyką kosmitów. Sierżant sztabowy Michael Nantz (Eckhart) dowodzi oddziałem żołnierzy piechoty morskiej. Gdy Ziemia zostaje zaatakowana przez nieznane siły, a Los Angeles staje się ostatnim bastionem ludzkości, Nantz staje się jedną z kluczowych osób, jeśli chodzi o front walki z najeźdźcami.

12. Demony wojny według Goi

Rok produkcji: 1998

Czas trwania: 93 minuty

Reżyser: Władysław Pasikowski

Obsada: Bogusław Linda, Tadeusz Huk, Zbigniew Zamachowski, Mirosław Baka

Jedyny polski reprezentant gatunku, który znalazł się w tym zestawieniu. Niemal 30 lat temu Pasikowski nakręcił jeden z najsłynniejszych polskich filmów końcówki lat 90., rozgrywający się w lutym 1996 roku na Bałkanach. U schyłku wojny w Bośni i Hercegowinie major Keller (Linda) trafia do kraju wraz ze swoim oddziałem, wykonującym zadania zgodnie z rezolucją ONZ. Gdy podejmuje akcję sprzeczną z regulaminem, wisi nad nim widmo odesłania do kraju. W tym samym czasie w okolicy rozbija się śmigłowiec. Oddział Kellera, mimo zakazu, rusza na pomoc jego załodze.

11. Maszyna do zabijania

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Patrick Hughes

Obsada: Alan Ritchson, Esai Morales, Dennis Quaid

81 (Ritchson) to żołnierz, który lata temu służył wraz z bratem na misji w Afganistanie. Niestety, drugi z mężczyzn nie wrócił do domu żywy. Niedługo przed tą tragedią bracia obiecali sobie, że wspólnie spróbują dostać się do elity w postaci Rangersów. Dwa lata później, 81wypełnia ostatnią prośbę brata i trafia do obozu szkoleniowego wraz z innymi kandydatami. Główny bohater dobrze sobie radzi, dzięki czemu dostaje się do "finału". Oddział, któremu przewodzi, zostaje w trakcie misji zaatakowany przez tajemniczą maszynę niewiadomego pochodzenia. Żołnierze początkowo zakładają, że to część zadania, ale z czasem ich obecność w lesie przemienia się walkę na śmierć i życie.

10. 300

Rok produkcji: 2006

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Zack Snyder

Obsada: Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West

Klasyk z ręki jedynego w swoim rodzaju Zacka Snydera, będący zarazem filmową adaptacją komiksu Franka Millera i opowieścią opartą na jednym z ważniejszych wydarzeń w historii świata - bitwie pod Termopilami. Centralną postacią "300" jest Leonidas (Butler), który wobec zbliżającej się, nieuchronnej z powodu przewagi Persów, porażki, pozostawia większość oddziałów w Sparcie, udając się z około 300 Spartanami na nieuniknioną śmierć w kierunku wąwozu.

9. Gladiator II

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 148 minut

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn

Hanno (Mescal) to młody mężczyzna, którego żona zginęła z rąk rzymskiej armii dowodzonej przez generała Marka Akacjusza (Pascal). On sam trafia do niewoli, gdzie jest trenowany na gladiatora. Jego potencjał i nieokiełznany gniew dostrzega wpływowy Makrynus (Washington), którego ambicje sięgają znacznie wyżej niż bycia sponsorem gladiatorów. W tym samym czasie brutalnego porządku w imperium strzegą cesarze-bliźniacy: Geta (Quinn) i Karakalla (Fred Hechinger). Przesilenie jest jednak kwestią czasu, a Hanno próbuje wykorzystać swój gniew, by zniszczyć tych, którzy pozbawili go rodziny.

8. Król wyjęty spod prawa

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 121 minut

Reżyser: David Mackenzie

Obsada: Chris Pine, Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh, Stephen Dillane

XIV wiek. Przywódca szkockiego powstania przeciw Anglii ginie, co sprawia, że kraj zostaje ponownie zniewolony przez imperium. Robert I Bruce (Pine), szkocki szlachcic, przejmuje koronę i wraz z garstką sprzymierzeńców walczy, by ocalić swoją rodzinę, lud i kraj. Główny bohater musi stawić czoła Anglikom - najsilniejszej armii świata.

7. Król

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 140 minut

Reżyser: David Michôd

Obsada: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Robert Pattinson, Sean Harris

Hal (Chalamet) to krnąbrny książę, który wzgardził królewskim przepychem i postanowił wieść życie pośród ludu, z daleka od tronu i władzy. Gdy jednak umiera jego ojciec-despota, Hal zostaje koronowany jako Henryk V i zasiada na tronie Anglii. Młody król wraca więc do świata, z którego tak bardzo chciał się wyrwać, i zostaje wciągnięty w wir polityki pałacowej oraz intryg. Musi nie tylko zapanować nad chaosem i przemocą, które w spuściźnie pozostawił mu ojciec, ale też uporządkować sprawy z przeszłości.

6. Snajper

Rok produkcji: 2014

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Clint Eastwood

Obsada: Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Jake McDorman

Eastwood przeniósł na wielki ekran prawdziwą historię, spisaną w książce przez Chrisa Kyle'a - byłego snajpera, najskuteczniejszego w swoim fachu w historii Stanów Zjednoczonych. Chris (Cooper) jest członkiem elitarnej jednostki Navy SEAL, który zostaje wysłany do Iraku z tylko jednym zadaniem - chronić towarzyszy broni. Rozkaz wypełnia brawurowo, a jego celność ratuje ogromną liczbę amerykańskich żołnierzy. Główny bohater trafia na celownik wroga, samemu zmagając się z trudem rozłąki z rodziną.

5. Wróg u bram

Rok produkcji: 2001

Czas trwania: 131 minut

Reżyser: Jean-Jacques Annaud

Obsada: Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes, Rachel Weisz

Akcja filmu rozgrywa się w trakcie II wojny światowej. Wasilij Zajcew (Law) jest snajperem, który z niebywałą skutecznością eliminuje wrogów. Wieści o jego spektakularnych wyczynach docierają do niemieckiego obozu, który chce osłabić radzieckie morale. Wskutek tego wkrótce dochodzi do starcia Zajcewa z jego odpowiednikiem po drugiej stronie - majorem Konigiem (Harris).

4. Polowanie na Czerwony Październik

Rok produkcji: 1990

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: John McTiernan

Obsada: Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill

Ekranizacja powieści Toma Clancy'ego, w której pojawia się słynny, stworzony przez pisarza bohater, Jack Ryan. Tytułowy "Czerwony Październik" to radziecki okręt dowodzony przez wybitnego stratega i oficera Marko Ramiusa (Connery), który rusza w swój dziewiczy rejs. Nie umyka to uwadze USA i Wielkiej Brytanii, a gdy okręt wpływa na wody kontrolowane przez siły NATO, rozpoczyna się intensywna gra nerwów i wyścig z czasem. Nie wszystko okazuje się takie, jak wygląda na pierwszy rzut oka.

3. Lawrence z Arabii

Rok produkcji: 1962

Czas trwania: 227 minut

Reżyser: David Lean

Obsada: Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Anthony Quinn

Jeden z najważniejszych i największych filmów w historii kina. Lawrence (O'Toole) to brytyjski oficer, który otrzymuje specjalne zadanie: dołącza do wojsk emira Fajsala (Guiness), przywódcy arabskiego powstania, skierowanego wobec Turcji. Z czasem Lawrence, wbrew początkowym wątpliwościom i rozkazom, namawia żołnierzy do buntu i zyskuje status bohatera wśród swoich nowych kompanów.

2. Godzilla Minus One

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 124 minuty

Reżyser: Takashi Yamazaki

Obsada: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki

Mocne i poruszające kino, które na podstawie historii o Godzilli rozlicza się z wojennymi tragediami i traumami. Koichi (Kamiki) to młody, japoński pilot kamikaze, który ląduje swoim samolotem w bazie celem naprawienia technicznych usterek. A przynajmniej tak mówi - naprawdę symuluje, by uciec od służby. Noc okazuje się trudniejsza, niż ktokolwiek by przypuszczał - gigantyczny, przypominający dinozaura stwór, atakuje garnizon. Koichi w ostatniej chwili tchórzy przed zaatakowaniem potwora, co pośrednio doprowadza do tego, że jako jeden z niewielu pozostaje żywy. Po wojnie i wywołanych nią zniszczeniach, mężczyzna próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Nie będzie mu to jednak dane - Godzilla wraca i sieje niebywałe zniszczenie.

1. Na Zachodzie bez zmian

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 148 minut

Reżyser: Edward Berger

Obsada: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Daniel Brühl

Paul Baumer (Kammerer) to młody żołnierz, idealista, który z entuzjazmem zaciąga się do armii trzy lata po wybuchu I wojny światowej. Paul i jego koledzy spełniają marzenie i ostatecznie trafiają do północnej Francji. Z czasem wojenne realia okazują się być ekstremalnie dalekie od romantycznych wyobrażeń bohaterów, a zamiast dumy z walki, Paula spotyka przede wszystkim cierpienie, strach i poczucie desperackiej walki o życie.

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