To ona miała nakręcić Harry'ego Pottera. Odmówiła przez Rowling

Poglądy J.K. Rowling na temat osób transpłciowych nie są tajemnicą. Transfobicznym wypowiedziom autorki "Harry'ego Pottera" sprzeciwili się nie tylko aktorzy z oryginalnych filmów, czyli Daniel Radcliffe i Emma Watson, ale również odtwórcy ról w nadchodzącym serialu od HBO. Od pisarki odcięli się już Bel Powley (Petunia Dursley) oraz John Lithgow (Albus Dumbledore).

Teraz pojawiła się informacja, że reżyserka Ally Pankiw, która miała stanąć za kamerą serialu, również nie chciała być identyfikowana z Rowling. W związku z tym zdecydowała, że z tego powodu nie zamierza brać udziału w projekcie. Na dowód udostępniła w mediach społecznościowych wiadomości, które wymieniała ze swoją przedstawicielką.

Ally Pankiw odmówiła wyreżyserowania serialu Harry Potter. Nie chce finansować transfobii

Pankiw ujawniła, że to właśnie ona miała stanąć za kamerą serialowego "Pottera". Reżyserka kilku odcinków "Czarnego lustra" i serialu "The Great" pokazała w mediach społecznościowych wiadomości tekstowe ze swoję przedstawicielką.

"Podejrzewam, co odpowiesz, ale muszę zapytać. Harry Potter? Zdecydowanie nie?" - zapytała nadawczyni wiadomości. "Absolutnie, k**wa, nie! Lol" - odpowiedziała Pankiw. "Ale dzięki, że pytasz". Przedstawicielka reżyserki odpisała: "Oczywiście. Tak przypuszczałam. I zgadzam się".

W opisie posta Pankiw dodała:

Po prostu tak łatwo powiedzieć "nie" finansowaniu transfobii! (A poza tym to dotyczyło reżyserii, a nie aktorstwa… oczywiście lol).

Wypowiedź Pankiw skomentowała Kate Herron, reżyserka kilka odcinków "Lokiego", "Sex Education" czy "The Last of Us". Filmowczyni przyklasnęła tej postawie, ujawniając, że jej również dwukrotnie zaproponowano nakręcenie "Harry'ego Pottera", lecz odmówiła z tego samego powodu.

Premierowy sezon serialu "Harry Potter" zadebiutuje na platformie HBO Max w Święta Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2026 roku. Produkcja odcinkowa to nowa adaptacja pierwszego tomu serii autorstwa J.K. Rowling, czyli "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". W tej książce jedenastoletni Harry Potter, który do tej pory był wychowywany przez swoje okropne wujostwo, dowiaduje się, że jest czarodziejem. Po wakacjach opuszcza dom na Privet Drive i rozpoczyna naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, gdzie poznaje swoich przyjaciół - Hermionę Granger i Rona Weasleya.

Pierwszy sezon będzie składał się z ośmiu odcinków. W rolach głównych i drugoplanowych wystąpią m.in.: Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Granger, Alastair Stout jako Ron Weasley, John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerwa McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape i Nick Frost jako Rubeus Hagrid.

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