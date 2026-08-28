Użytkownicy Apple TV w USA zapłacą więcej. Zaczęło się

Apple TV ma dobry czas. Platforma może się pochwalić aż 89 nominacjami do tegorocznych nagród Emmy. Jej seriale zdobywają nie tylko coraz więcej artystycznego poklasku, ale też wzbudzają coraz większe zainteresowanie widzów. Nie tak dawno niespodziewanie głośno zrobiło się o genialnym "Widow's Bay", potem przyszedł "Przylądek strachu", o którym też dużo się mówiło, a przed chwilą z 4. sezonem powrócił jeszcze "Ted Lasso" - jeden z największych dotychczasowych hitów serwisu.



Będąc na fali Apple TV postanowiło podnieść ceny. W Stanach Zjednoczonych subskrypcja platformy będzie droższa. Zmiany w cenniku są niemalże natychmiastowe. Zaczną obowiązywać już pod koniec przyszłego miesiąca, a u dotychczasowych użytkowników od kolejnego okresu rozliczeniowego.

Apple TV - cena idzie w górę

Jak podaje Deadline, dla obecnych i nowych klientów Apple TV podwyżka wchodzi w życie od 28 września. Każdy z dotychczasowych użytkowników zostanie o niej poinformowany na miesiąc przed pobraniem zwiększonej już opłaty. Czyli teraz zapłaci jeszcze starą ceną, a jeśli nie zdecyduje się zrezygnować z subskrypcji, za kolejny miesiąc pobierze mu z konta więcej. Ile dokładnie?

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Na razie miesięczna subskrypcja Apple TV w USA kosztuje 12,99 dol. Od 28 września cena ta zwiększy się o dwa dolary, czyli sięgnie 14,99. Za rok dostępu do platformy trzeba będzie natomiast zapłacić już 99, tylko 119 dol.

Z aktualnych informacji wynika, że podwyżki cen wchodzą w życie jedynie w USA. Nie wiadomo czy, albo raczej - kiedy zostaną wprowadzone na innych rynkach, w tym w Polsce. Obecnie dostęp do Apple TV w naszym kraju kosztuje 34,99 zł/msc.



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