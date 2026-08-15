Najlepsze komedie Apple TV. 15 tytułów, które was rozbawią

Komedia niejedno ma imię - potrafi nawiązywać do romantycznych relacji bohaterów, być satyrą wobec określonej rzeczywistość oraz pęcznieć od akcji. Nie każde podejście automatycznie wiąże się z sukcesem, ale przy udziale odpowiednich twórców i aktorów, jest szansa na sięgnięcie gwiazd. Wybraliśmy 15 komediowych produkcji, którymi Apple TV, pisząc kolokwialnie, stoi. To naprawdę solidne tytuły, które mają szansę trafić do szerokich odbiorców i porządnie ich rozbawić.

Najlepsze komedie Apple TV. 15 filmów i seriali w serwisie

15. Randka, bez odbioru

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 116 minut

Reżyser: Dexter Fletcher

Obsada: Chris Evans, Ana de Armas, Adrien Brody, Mike Moh

Chris Evans i Ana de Armas doskonale się znają chociażby z "Na noże". Tu połączyło ich Apple TV. Sadie Rhodes (de Armas) to samotna kobieta, która natrafia na Cole'a (Evans) - zwyczajnego, poczciwego mężczyznę. Po pierwszej, dość udanej randce, zostaje on "zghostowany". Nie poddając się, postanawia odnaleźć Sadie i dowiedzieć się, czemu zaczęła go unikać. Okazuje się, że kobieta jest tajną agentką.

14. Skutki uboczne

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 83 minuty

Reżyser: Jonah Hill

Obsada: Keanu Reeves, Jonah Hill, Matt Bomer, Cameron Diaz

Jonah Hill nieczęsto siada na reżyserskim stołku. Zrobił to w tym roku, tworząc "Skutki uboczne", których bohaterem jest Reef Hawk (Reeves), od dzieciństwa będący ulubieńcem Hollywood i mający dobrą opinię. Wkrótce mężczyzna dowiaduje się o tajemniczym nagraniu i związaną z nim próbą szantażu. Postanawia spróbować naprawić swoje błędy, by uniknąć upadku swojej kariery.

13. Dink

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 102 minuty

Reżyser: Josh Greenbaum

Obsada: Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Chloe Fineman, Patton Oswalt

Dustinowi Boydowi (Johnson) przewidziana była wielka tenisowa kariera. Mężczyzna był w tym celu od najmłodszych lat szkolony przez swojego wymagającego ojca Chucka (Harris). Kontuzja, której doznał jako nastolatek, przekreśliła jego szansę na zawodową karierę i chwałę, do której był przygotowywany. Wiele lat później życie Dustina nie przypomina tego z marzeń - mężczyzna jest instruktorem w klubie tenisowym ojca. Gdy staje on na skraju upadku, Dustin decyduje się walczyć o to, by uratować klub i zyskać szacunek taty.

12. Argylle

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: Matthew Vaughn

Obsada: Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, Samuel L. Jackson, Dua Lipa

Elly Conway (Howard) to poczytna pisarka, twórczyni bestsellerowych powieści szpiegowskich poświęconych agentowi Argylle'owi (Cavill), która prowadzi stonowane życie jako domatorka kochająca swojego kotka. Z biegiem czasu okazuje się jednak, że to, o czym pisze Elly, jest bliższe prawdy, niż przypuszczała. Wkrótce wraz z Aidenem (Rockwell) rusza w podróż, by uniknąć zasięgu dybiących na jej życie zabójców.

11. Podżegacze

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 101 minut

Reżyser: Doug Liman

Obsada: Matt Damon, Casey Affleck, Hong Chau, Michael Stuhlbarg, Alfred Molina, Ron Perlman

Damon i Affleck to zawsze niezłe połączenie, także, gdy nie chodzi o Bena, a o Caseya. Głównym bohaterem filmu jest Rory (Damon), który uświadamia sobie, jak nisko upadł ze swoim życiem. Postanawia wykonać ostatnią robotę w postaci obrabowania samego burmistrza, a jego towarzyszem (nie)doli jest były skazaniec Cobby (Affleck). Jak nietrudno się domyślić, praktycznie wszystko idzie inaczej, niż zakładali.

10. Plan wycieczki

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 119 minut

Reżyser: Simon Cellan Jones

Obsada: Mark Wahlberg, Zoe Colletti, Michelle Monaghan, Ciaran Hinds

Dan Morgan (Wahlberg) kiedyś był zabójcą. Dawno temu porzucił jednak to życie - obecnie jest oddanym mężem i ojcem, pracownikiem salonu samochodowego, mającym opinię mężczyzny statecznego i nudnego. Wkrótce sytuacja zmienia się dość wyraźnie. Gdy upomina się o niego przeszłość, Dan zabiera niepodejrzewających niczego bliskich na szaloną podróż do Las Vegas.

9. Na lodzie

Rok produkcji: 2020

Czas trwania: 96 minut

Reżyser: Sofia Coppola

Obsada: Bill Murray, Rashida Jones, Jessica Henwick, Marlon Wayans

Laura (Jones) podejrzewa, że jej mąż Dean (Wayans) coś ukrywa. Jego dziwne zachowanie sprawia, że kobieta wkrótce znajduje w walizce mężczyzny kobiecą kosmetyczkę, ten jednak wciąż wypiera się jakiegokolwiek romansu czy zdrady. Laura zwierza się ze swoich trosk Felixowi (Murray) - podstarzałemu playboyowi i przy okazji jej ojcu. Oboje ruszają na "misję" tropem Deana, próbując odkryć, co on kombinuje.

8. Zabierz mnie na Księżyc

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 132 minuty

Reżyser: Greg Berlanti

Obsada: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson, Ray Romano

Projekt, który na papierze brzmiał dobrze, a w praktyce...też wyszedł dobrze. Kelly Jones (Johansson) to ekspertka ds. marketingu, która zostaje zatrudniona, by naprawić publiczny wizerunek NASA. W tym samym czasie trwają prace nad planowaniem lądowania na Księżycu, nad czym czuwa Cole Davis (Tatum). Wkrótce Biały Dom zleca bohaterom, by zorganizowali fałszywe lądowanie na Księżycu w razie niepowodzenia misji.

7. CODA

Rok produkcji: 2021

Czas trwania: 111 minut

Reżyser: Sian Heder

Obsada: Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant

Film, który zbił z tropu praktycznie cały świat, niespodziewanie zdobywając Oscara za najlepszy film. Tytułowa CODA (Child of Deaf Adults) to Ruby (Jones) - jedyna słysząca osoba spośród rodziny współtworzonej przez niesłyszących rodziców (Matlin, Kotsur). Dziewczyna pomaga rodzicom jako tłumaczka, a także pracuje na rodzinnym statku rybackim. Po dołączeniu do licealnego chóru odkrywa w sobie talent do śpiewu i czuje coraz większe rozdarcie między obowiązkami rodzinnymi, a spełnianiem własnych pragnień.

6. Samotne wilki

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Jon Watts

Obsada: Brad Pitt, George Clooney, Amy Ryan, Austin Abrams

Tytułowe samotne wilki to "załatwiacze", bezimienni bohaterowie, których podstawowym zadaniem jest posprzątanie brudnej roboty narobionej przez innych. W tej sytuacji jest jeden z mężczyzn (Clooney), który zostaje wezwany, gdy spędzająca noc w luksusowym hotelu w towarzystwie młodego mężczyzny (Abrams) prokuratorka Margaret (Ryan) dzwoni - chłopak uderza bowiem głową w szklany przedmiot koło łóżka i ginie na miejscu. Dziwnym trafem, na miejsce dociera również inny załatwiacz (Pitt). Ta sytuacja sprawia, że niechętni sobie rywale będą musieli zakopać topór wojenny i dowiedzieć się, o co chodzi.

5. Eternity

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 114 minut

Reżyser: David Freyne

Obsada: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, Da'Vine Joy Randolph

Joan i Larry właśnie zmierzają na rodzinne przyjęcie. Ona - spokojna i szczęśliwa, on - jak zwykle marudny i mający pretensje do świata. Los sprawia, że to właśnie tam mężczyzna dokonuje żywota. Jak się okazuje jednak, to nie koniec jego świadomej egzystencji - chwilę później budzi się w młodszym ciele i trafia do "poczekalni do wieczności". Do zagubionego i wyraźnie zdezorientowanego Larry'ego (Teller) wkrótce dołącza Joan (Olsen), która umiera krótko po nim. Z czasem okazuje się, że w tym samym miejscu przebywa też Luke (Turner) - pierwszy mąż kobiety, który wiele lat wcześniej zginął na wojnie. Joan musi wybrać, z kim chce spędzić wieczność.

4. Świąteczny duch

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 127 minut

Reżyser: Sean Anders

Obsada: Will Ferrell, Ryan Reynolds, Octavia Spencer, Patrick Page

Na pewno każdy zna "Opowieść wigilijną", a jeśli nie, to przynajmniej zarys. To teraz warto sobie wyobrazić dzieło Dickensa przepuszczone przez humor wcielających się w główne role Willa Ferrella i Ryana Reynoldsa. Pierwszy z nich wciela się w Ducha Teraźniejszych Świąt Bożego Narodzenia, który od dawna odmawia przejścia na emeryturę. Poszukując nowej duszy do odkupienia, trafia na bezdusznego Clinta Briggsa (Reynolds).

3. Platoniczna przyjaźń

Lata emisji: 2023–

Liczba sezonów: 3

Twórcy: Nicholas Stoller, Francesca DelBanco, Seth Rogen, Rose Byrne

Obsada: Seth Rogen, Rose Byrne, Luke Macfarlane, Carla Gallo

Jeśli uzupełniać to głównie filmowe zestawienie o seriale, to ten jest w nim bardzo potrzebny. "Platoniczna przyjaźń" opowiada o Willu (Rogen) i Sylvii (Byrne) - parze dawnych przyjaciół, która zbliża się do wieku średniego i po latach rozłąki ponownie nawiązuje ze sobą kontakt. Romantyczna, ciepła, godna uwagi, produkcja.

2. Ted Lasso

Lata emisji: 2020–

Liczba sezonów: 4

Twórcy: Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Bill Lawrence, Joe Kelly

Obsada: Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Brett Goldstein, Hannah Waddingham, Juno Temple

Na szczycie zestawienia nie mogło zabraknąć serialu z ukochanym przez świat, tytułowym trenerem futbolu amerykańskiego (wybitny Sudeikis), który przeniósł się na angielskie podwórko i rozpoczął nowe życie jako trener piłkarzy z AFC Richmond. Choć zatrudniono go, by doprowadził do upadku klubu, Lasso za sprawą swojego niezrażonego niczym optymizmu i wyjątkowego podejścia do zawodników, okazuje się dokładnie tym, czego klub potrzebował, by podnieść się z letargu i zrozumieć swoją wartość.

1. Taniec młodości

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Cooper Raiff

Obsada: Dakota Johnson, Cooper Raiff, Vanessa Burghardt, Leslie Mann

Sztuką jest opowiedzieć historię z kina dramatycznego i udanie opakować ją w komediowe tony. To właśnie świetnie robi "Taniec młodości", którego twórcą (scenarzystą, reżyserem i pierwszoplanowym aktorem jest Cooper Raiff. Wciela się on w młodego faceta, który szuka swojej ścieżki w życiu po tym, jak skończył college. Wkrótce zaczyna pracować jako prowadzący imprezy bar micwa, a także poznaje wyjątkową Domino (Johnson) oraz jej córkę, i nawiązuje z nimi relację.

Wszystkie tytuły są dostępne do obejrzenia na Apple TV.

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