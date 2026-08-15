Najlepsze komedie Apple TV. 15 tytułów, które was rozbawią
Apple TV ma opinię naprawdę mocnego serwisu, jeśli chodzi o jakościowe filmy i seriale. Przedstawiamy najlepsze komedie, które jego subskrybenci mogą obejrzeć w serwisie.
Komedia niejedno ma imię - potrafi nawiązywać do romantycznych relacji bohaterów, być satyrą wobec określonej rzeczywistość oraz pęcznieć od akcji. Nie każde podejście automatycznie wiąże się z sukcesem, ale przy udziale odpowiednich twórców i aktorów, jest szansa na sięgnięcie gwiazd. Wybraliśmy 15 komediowych produkcji, którymi Apple TV, pisząc kolokwialnie, stoi. To naprawdę solidne tytuły, które mają szansę trafić do szerokich odbiorców i porządnie ich rozbawić.
Najlepsze komedie Apple TV. 15 filmów i seriali w serwisie
15. Randka, bez odbioru
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 116 minut
- Reżyser: Dexter Fletcher
- Obsada: Chris Evans, Ana de Armas, Adrien Brody, Mike Moh
Chris Evans i Ana de Armas doskonale się znają chociażby z "Na noże". Tu połączyło ich Apple TV. Sadie Rhodes (de Armas) to samotna kobieta, która natrafia na Cole'a (Evans) - zwyczajnego, poczciwego mężczyznę. Po pierwszej, dość udanej randce, zostaje on "zghostowany". Nie poddając się, postanawia odnaleźć Sadie i dowiedzieć się, czemu zaczęła go unikać. Okazuje się, że kobieta jest tajną agentką.
14. Skutki uboczne
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 83 minuty
- Reżyser: Jonah Hill
- Obsada: Keanu Reeves, Jonah Hill, Matt Bomer, Cameron Diaz
Jonah Hill nieczęsto siada na reżyserskim stołku. Zrobił to w tym roku, tworząc "Skutki uboczne", których bohaterem jest Reef Hawk (Reeves), od dzieciństwa będący ulubieńcem Hollywood i mający dobrą opinię. Wkrótce mężczyzna dowiaduje się o tajemniczym nagraniu i związaną z nim próbą szantażu. Postanawia spróbować naprawić swoje błędy, by uniknąć upadku swojej kariery.
13. Dink
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 102 minuty
- Reżyser: Josh Greenbaum
- Obsada: Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Chloe Fineman, Patton Oswalt
Dustinowi Boydowi (Johnson) przewidziana była wielka tenisowa kariera. Mężczyzna był w tym celu od najmłodszych lat szkolony przez swojego wymagającego ojca Chucka (Harris). Kontuzja, której doznał jako nastolatek, przekreśliła jego szansę na zawodową karierę i chwałę, do której był przygotowywany. Wiele lat później życie Dustina nie przypomina tego z marzeń - mężczyzna jest instruktorem w klubie tenisowym ojca. Gdy staje on na skraju upadku, Dustin decyduje się walczyć o to, by uratować klub i zyskać szacunek taty.
12. Argylle
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 135 minut
- Reżyser: Matthew Vaughn
- Obsada: Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, Samuel L. Jackson, Dua Lipa
Elly Conway (Howard) to poczytna pisarka, twórczyni bestsellerowych powieści szpiegowskich poświęconych agentowi Argylle'owi (Cavill), która prowadzi stonowane życie jako domatorka kochająca swojego kotka. Z biegiem czasu okazuje się jednak, że to, o czym pisze Elly, jest bliższe prawdy, niż przypuszczała. Wkrótce wraz z Aidenem (Rockwell) rusza w podróż, by uniknąć zasięgu dybiących na jej życie zabójców.
11. Podżegacze
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 101 minut
- Reżyser: Doug Liman
- Obsada: Matt Damon, Casey Affleck, Hong Chau, Michael Stuhlbarg, Alfred Molina, Ron Perlman
Damon i Affleck to zawsze niezłe połączenie, także, gdy nie chodzi o Bena, a o Caseya. Głównym bohaterem filmu jest Rory (Damon), który uświadamia sobie, jak nisko upadł ze swoim życiem. Postanawia wykonać ostatnią robotę w postaci obrabowania samego burmistrza, a jego towarzyszem (nie)doli jest były skazaniec Cobby (Affleck). Jak nietrudno się domyślić, praktycznie wszystko idzie inaczej, niż zakładali.
10. Plan wycieczki
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 119 minut
- Reżyser: Simon Cellan Jones
- Obsada: Mark Wahlberg, Zoe Colletti, Michelle Monaghan, Ciaran Hinds
Dan Morgan (Wahlberg) kiedyś był zabójcą. Dawno temu porzucił jednak to życie - obecnie jest oddanym mężem i ojcem, pracownikiem salonu samochodowego, mającym opinię mężczyzny statecznego i nudnego. Wkrótce sytuacja zmienia się dość wyraźnie. Gdy upomina się o niego przeszłość, Dan zabiera niepodejrzewających niczego bliskich na szaloną podróż do Las Vegas.
9. Na lodzie
- Rok produkcji: 2020
- Czas trwania: 96 minut
- Reżyser: Sofia Coppola
- Obsada: Bill Murray, Rashida Jones, Jessica Henwick, Marlon Wayans
Laura (Jones) podejrzewa, że jej mąż Dean (Wayans) coś ukrywa. Jego dziwne zachowanie sprawia, że kobieta wkrótce znajduje w walizce mężczyzny kobiecą kosmetyczkę, ten jednak wciąż wypiera się jakiegokolwiek romansu czy zdrady. Laura zwierza się ze swoich trosk Felixowi (Murray) - podstarzałemu playboyowi i przy okazji jej ojcu. Oboje ruszają na "misję" tropem Deana, próbując odkryć, co on kombinuje.
8. Zabierz mnie na Księżyc
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 132 minuty
- Reżyser: Greg Berlanti
- Obsada: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Woody Harrelson, Ray Romano
Projekt, który na papierze brzmiał dobrze, a w praktyce...też wyszedł dobrze. Kelly Jones (Johansson) to ekspertka ds. marketingu, która zostaje zatrudniona, by naprawić publiczny wizerunek NASA. W tym samym czasie trwają prace nad planowaniem lądowania na Księżycu, nad czym czuwa Cole Davis (Tatum). Wkrótce Biały Dom zleca bohaterom, by zorganizowali fałszywe lądowanie na Księżycu w razie niepowodzenia misji.
7. CODA
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 111 minut
- Reżyser: Sian Heder
- Obsada: Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant
Film, który zbił z tropu praktycznie cały świat, niespodziewanie zdobywając Oscara za najlepszy film. Tytułowa CODA (Child of Deaf Adults) to Ruby (Jones) - jedyna słysząca osoba spośród rodziny współtworzonej przez niesłyszących rodziców (Matlin, Kotsur). Dziewczyna pomaga rodzicom jako tłumaczka, a także pracuje na rodzinnym statku rybackim. Po dołączeniu do licealnego chóru odkrywa w sobie talent do śpiewu i czuje coraz większe rozdarcie między obowiązkami rodzinnymi, a spełnianiem własnych pragnień.
6. Samotne wilki
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: Jon Watts
- Obsada: Brad Pitt, George Clooney, Amy Ryan, Austin Abrams
Tytułowe samotne wilki to "załatwiacze", bezimienni bohaterowie, których podstawowym zadaniem jest posprzątanie brudnej roboty narobionej przez innych. W tej sytuacji jest jeden z mężczyzn (Clooney), który zostaje wezwany, gdy spędzająca noc w luksusowym hotelu w towarzystwie młodego mężczyzny (Abrams) prokuratorka Margaret (Ryan) dzwoni - chłopak uderza bowiem głową w szklany przedmiot koło łóżka i ginie na miejscu. Dziwnym trafem, na miejsce dociera również inny załatwiacz (Pitt). Ta sytuacja sprawia, że niechętni sobie rywale będą musieli zakopać topór wojenny i dowiedzieć się, o co chodzi.
5. Eternity
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 114 minut
- Reżyser: David Freyne
- Obsada: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner, Da'Vine Joy Randolph
Joan i Larry właśnie zmierzają na rodzinne przyjęcie. Ona - spokojna i szczęśliwa, on - jak zwykle marudny i mający pretensje do świata. Los sprawia, że to właśnie tam mężczyzna dokonuje żywota. Jak się okazuje jednak, to nie koniec jego świadomej egzystencji - chwilę później budzi się w młodszym ciele i trafia do "poczekalni do wieczności". Do zagubionego i wyraźnie zdezorientowanego Larry'ego (Teller) wkrótce dołącza Joan (Olsen), która umiera krótko po nim. Z czasem okazuje się, że w tym samym miejscu przebywa też Luke (Turner) - pierwszy mąż kobiety, który wiele lat wcześniej zginął na wojnie. Joan musi wybrać, z kim chce spędzić wieczność.
4. Świąteczny duch
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 127 minut
- Reżyser: Sean Anders
- Obsada: Will Ferrell, Ryan Reynolds, Octavia Spencer, Patrick Page
Na pewno każdy zna "Opowieść wigilijną", a jeśli nie, to przynajmniej zarys. To teraz warto sobie wyobrazić dzieło Dickensa przepuszczone przez humor wcielających się w główne role Willa Ferrella i Ryana Reynoldsa. Pierwszy z nich wciela się w Ducha Teraźniejszych Świąt Bożego Narodzenia, który od dawna odmawia przejścia na emeryturę. Poszukując nowej duszy do odkupienia, trafia na bezdusznego Clinta Briggsa (Reynolds).
3. Platoniczna przyjaźń
- Lata emisji: 2023–
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Nicholas Stoller, Francesca DelBanco, Seth Rogen, Rose Byrne
- Obsada: Seth Rogen, Rose Byrne, Luke Macfarlane, Carla Gallo
Jeśli uzupełniać to głównie filmowe zestawienie o seriale, to ten jest w nim bardzo potrzebny. "Platoniczna przyjaźń" opowiada o Willu (Rogen) i Sylvii (Byrne) - parze dawnych przyjaciół, która zbliża się do wieku średniego i po latach rozłąki ponownie nawiązuje ze sobą kontakt. Romantyczna, ciepła, godna uwagi, produkcja.
2. Ted Lasso
- Lata emisji: 2020–
- Liczba sezonów: 4
- Twórcy: Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Bill Lawrence, Joe Kelly
- Obsada: Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Brett Goldstein, Hannah Waddingham, Juno Temple
Na szczycie zestawienia nie mogło zabraknąć serialu z ukochanym przez świat, tytułowym trenerem futbolu amerykańskiego (wybitny Sudeikis), który przeniósł się na angielskie podwórko i rozpoczął nowe życie jako trener piłkarzy z AFC Richmond. Choć zatrudniono go, by doprowadził do upadku klubu, Lasso za sprawą swojego niezrażonego niczym optymizmu i wyjątkowego podejścia do zawodników, okazuje się dokładnie tym, czego klub potrzebował, by podnieść się z letargu i zrozumieć swoją wartość.
1. Taniec młodości
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyser: Cooper Raiff
- Obsada: Dakota Johnson, Cooper Raiff, Vanessa Burghardt, Leslie Mann
Sztuką jest opowiedzieć historię z kina dramatycznego i udanie opakować ją w komediowe tony. To właśnie świetnie robi "Taniec młodości", którego twórcą (scenarzystą, reżyserem i pierwszoplanowym aktorem jest Cooper Raiff. Wciela się on w młodego faceta, który szuka swojej ścieżki w życiu po tym, jak skończył college. Wkrótce zaczyna pracować jako prowadzący imprezy bar micwa, a także poznaje wyjątkową Domino (Johnson) oraz jej córkę, i nawiązuje z nimi relację.
Wszystkie tytuły są dostępne do obejrzenia na Apple TV.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Najlepsze filmy na Apple TV. Ranking 13 mocnych tytułów
- Świetna wiadomość dla fanów epickiego fantasy. Przełom w adaptacji
- Najlepsze seriale Apple TV. Nikt inny nie ma takich produkcji
- Nadchodzące epickie fantasy już teraz ma przewagę nad Pierścieniami Władzy
- Koniec jednego z najlepszych seriali Apple TV. Nadchodzi ostatni sezon
W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.