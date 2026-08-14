Największa premiera w historii Apple TV. Serial rozbił bank

Nie "Silos", nie "Rozdzielenie", ani nawet nie "Pluribus". Rekord oglądalności w Apple TV należy do innej produkcji odcinkowej, która zaskarbiła sobie sympatię widzów. Mowa o "Tedzie Lasso", który kilka dni temu powrócił na platformę z 4. sezonem. To właśnie on rozbił bank, przyciągając przed ekrany ogromną liczbę widzów. Nabili oni nowej odsłonie wysoki wynik oglądalności, dzięki czemu Apple TV może pochwalić się swoją największą premierą w historii.

Ted Lasso - 4. sezon pobił rekord. Największa premiera w historii Apple TV

"Ted Lasso", a konkretnie jego 4. sezon, zyskał miano największej premiery w historii Apple TV. Najnowsza odsłona, która zadebiutowała 5 sierpnia, zaliczyła wyśmienite otwarcie - według danych Nielsena, które podał serwis Variety, tylko w dniach 4-5 sierpnia oglądano ją przez 296,6 mln minut. Serial prześcignął zatem takie głośne tytułu jak "Rozdzielenie" czy "Pluribus". A to przecież dopiero początek.

Fabuła serialu komediowego "Ted Lasso", stworzonego przez Brendana Hunta i Joe Kelly'ego, skupia się na tytułowym trenerze futbolu amerykańskiego, który zostaje zatrudniony do prowadzenia angielskiego klubu piłkarskiego AFC Richmond. Mimo że mężczyzna nie ma doświadczenia w piłce nożnej, to wyzwanie podejmuje pełen entuzjazmu i optymizmu.

W 4. sezonie, który zadebiutował 3 lata po premierze poprzedniej odsłony, Ted Lasso (w tej roli Jason Sudeikis) powraca do Richmond, aby podjąć największe wyzwanie w swojej karierze. Teraz będzie on bowiem musiał podjąć się trenowania drugoligowej kobiecej drużyny futbolowej. Nie będzie łatwo - Ted i jego nowa drużyna będą musieli do siebie dotrzeć, aby podjąć ryzyko, o którym nigdy wcześniej by pomyśleli. Oprócz Sudeikisa w obsadzie znaleźli się również: Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt i Jeremy Swift. Wśród nowych gwiazd znaleźli się Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsay, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern i Grant Feely.

Żyjemy w świecie, w którym tak wiele czynników nauczyło nas, aby sprawdzać grunt, zanim skoczymy. W 4. sezonie zawodnicy z AFC Richmond nauczą się skakać na głęboką wodę. Odkryją, że zawsze znajdą się we właściwym miejscu, niezależnie od tego, gdzie wylądują - mówił w zeszłym roku Sudeikis, gwiazdor i producent serialu "Ted Lasso".

Pierwszy odcinek 4. sezonu "Teda Lasso" zadebiutował w serwisie Apple TV 5 sierpnia. Kolejne, a będzie ich w sumie 10, będą pojawiać się co tydzień, w każdą środę, aż do 7 października.

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