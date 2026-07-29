Świetna wiadomość dla fanów epickiego fantasy. Przełom w adaptacji

Pierwsza powieść trylogii „Z mgły zrodzony” została wydana przez Tor Books 17 lipca 2006 r. Do tej pory ukazało się siedem książek z cyklu, podzielonego na dwie ery oddzielone od siebie setkami lat. Akcja otwierającej oryginalną trylogię z Ery Pierwszej książki rozgrywa się w średniowiecznym świecie rządzonym przez pozornie nieśmiertelnego tyrana zwanego Lordem Władcą. Historia śledzi losy niewielkiej grupy bohaterów, którzy postanawiają go obalić. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy film „Z mgły zrodzony” będzie adaptacją właśnie tego pierwszego rozdziału historii.

Z mgły zrodzony - Sanderson ukończył pierwszą wersję scenariusza. Kiedy premiera?

Mamy to: Sanderson właśnie ogłosił, że ukończył pierwszy szkic scenariusza filmu „Z mgły zrodzony”.

Po wielu miesiącach pracy z radością mogę ogłosić, że pierwszy szkic scenariusza Mistborn jest GOTOWY! To idealny moment, by uczcić dwudziestą rocznicę premiery pierwszej książki, która ukazała się właśnie w tym miesiącu. Pamiętajcie jednak, że to dopiero wczesny etap bardzo długiego procesu. Mimo to jestem niezwykle podekscytowany tym, jak wszystko wyszło



- napisał autor.

Jak podkreśla sam Sanderson, ukończenie pierwszego szkicu scenariusza nie oznacza, że premiera filmu nastąpi wcześniej. Przed projektem wciąż długa droga, a autor sugerował już wcześniej, że produkcja może trafić do kin najwcześniej w 2028 r. Równolegle Apple pracuje również nad serialową adaptacją innego cyklu książek Sandersona, „Archiwum Burzowego Światła” - choć o tym projekcie póki co wiemy jeszcze mniej. Przypomnę, że Serie „Z mgły zrodzony” i „Archiwum” to powiązane ze sobą dzieła, które należą do tego samego uniwersum o nazwie Cosmere, dzielą wspólne zasady magii, a czasem nawet niektóre postacie, ale opowiadają o innych światach (planetach) i czasach.



Fani wiążą z tymi adaptacjami wielkie nadzieje. Choć w ostatniej dekadzie powstało wiele seriali fantasy, inspirowanych, rzecz jasna, sukcesem „Gry o tron”, ekranizacje Cosmere mają wyróżniać się czymś wyjątkowym - Apple zapewniło bowiem Sandersonowi niespotykanie dużą kontrolę twórczą i decydujący głos w kluczowych kwestiach. Ten fakt może uspokoić zarówno miłośników jego prozy, jak i samych autorów, którzy od teraz być może będą odważniej walczyli o wierność literackim pierwowzorom.

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