Zmiany w składzie Avengers w filmie Doomsday. Co on tu robi?

Poznaliśmy skład nowej drużyny Avengersów, na której czele stanie Sam Wilson. Dołączenie Steve’a Rogersa, dawnego Kapitana, zaskoczyło wielu fanów. Pojawiło się również nowe spojrzenie na Doktora Dooma.

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Avengers w nowym składzie. Co zobaczymy w Doomsday?

Po wydarzeniach z filmu „Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat” Sam Wilson skompletował nową drużynę Avengersów. Przed jej debiutem w grudniowym widowisku „Avengers: Doomsday” oficjalnie ujawniono skład zespołu, a lista prezentuje się imponująco.

Jak widać we wpisach opublikowanych na X, Kapitan Ameryka stanie do walki z Doktorem Doomem u boku Thora, Shang-Chi, Falcona, Ant-Mana oraz byłego Capa, Steve’a Rogersa. Raczej mało kto się spodziewał, że ten ostatni zostanie przypisany do konkretnej drużyny, dlatego jego obecność jest niespodzianką.

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Oprócz tego dostaliśmy nowy rysunek Doktora Dooma, a także opisy postaci Sama i Joaquina Torresa. W nadchodzącej książce poświęconej Avengersom znajdziemy również informacje o tym, czego możemy się spodziewać po tej wersji Najpotężniejszych Bohaterów Ziemi. Zgodnie z przewidywaniami, Mściciele „połączą siły z nowymi sojusznikami, aby ochronić świat przed nadciągającym zagrożeniem”. Jak można bezpiecznie założyć - chodzi o X-Menów i Fantastyczną Czwórkę, a także Nowych Avengersów. Początkowo planowano, że obie drużyny Avengersów będą ze sobą rywalizować, ale według krążących plotek niedawne dokrętki ograniczyły znaczenie tego wątku. Szkoda.

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W filmie „Avengers: Doomsday” wystąpią Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr. Swoje debiuty w filmowej serii o Avengersach zaliczą również Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Mabel Cadena, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman, India Rose Hemsworth i Wesley Holloway.

Dołączą do nich gwiazdy filmu „Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki”: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn. W produkcji pojawią się także aktorzy znani z serii X-Men: Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn i James Marsden, a także Channing Tatum, gwiazda filmu „Deadpool i Wolverine”.

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Za reżyserię „Avengers: Doomsday” i „Avengers: Secret Wars” odpowiadają bracia Russo. Scenariusz napisał Stephen McFeely, z którym twórcy współpracowali już przy filmach z serii „Avengers” i „Kapitan Ameryka”. Do dopracowania historii zaangażowano również Michaela Waldrona, scenarzystę serialu „Loki” i filmu „Doktor Strange w multiwersum obłędu,” a także Chrisa McKennę i Erika Sommersa, pracujących przy „Spider-Man: Brand New Day”.

Premiera „Avengers: Doomsday” została zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.

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